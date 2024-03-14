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Путин примет участие в мероприятиях, связанных с ВСМ "Москва — Петербург" - РИА Новости, 14.03.2024
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12:26 14.03.2024 (обновлено: 12:38 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/putin-1932920526.html
Путин примет участие в мероприятиях, связанных с ВСМ "Москва — Петербург"
Путин примет участие в мероприятиях, связанных с ВСМ "Москва — Петербург" - РИА Новости, 14.03.2024
Путин примет участие в мероприятиях, связанных с ВСМ "Москва — Петербург"
Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в мероприятиях, связанных с высокоскоростной железнодорожной магистралью "Москва-Петербург" и... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T12:26
2024-03-14T12:38
россия
челябинск
сосновый бор
владимир путин
дмитрий песков
ленинградская аэс
общество
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в мероприятиях, связанных с высокоскоростной железнодорожной магистралью "Москва-Петербург" и строительством седьмого энергоблока Ленинградской атомной электростанции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Президент примет участие в двух мероприятиях - это начало конкретной работы по проекту ВСМ "Москва - Санкт-Петербург". Вы помните, совсем недавно в Челябинске было совещание на эту тему в том числе. И на совещании говорилось, что нужно как можно раньше дать начало реальной реализации этого проекта. Вот сегодня это и произойдет. И также будет церемония заливки первого бетона в основание седьмого энергоблока Ленинградской АЭС. И то, и другое мероприятие пройдет в режиме видеоконференции", - рассказал Песков о планах президента.Заливка первого бетона в фундамент здания, где расположится ядерный реактор ВВЭР-1200, означает старт сооружения всего нового энергоблока.Ленинградская АЭС расположена в городе Сосновый Бор Ленинградской области. На станции эксплуатируются четыре энергоблока общей установленной электрической мощностью почти в 4,4 ГВт.Ленинградская АЭС - одна из крупнейших атомных станций в России по установленной мощности и единственная, где действуют энергоблоки двух разных типов – канальные уран-графитовые (РБМК, энергоблоки №№3 и 4) и водо-водяные (ВВЭР-1200, энергоблоки №№5 и 6).Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. Первой такой магистралью было решено сделать ВСМ Москва - Санкт-Петербург.
https://ria.ru/20240306/vsm-1931572750.html
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россия
челябинск
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россия, челябинск, сосновый бор, владимир путин, дмитрий песков, ленинградская аэс, общество
Россия, Челябинск, Сосновый Бор, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Ленинградская АЭС, Общество
Путин примет участие в мероприятиях, связанных с ВСМ "Москва — Петербург"

Песков: Путин поучаствует в мероприятиях, связанных с ВСМ "Москва — Петербург"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в мероприятиях, связанных с высокоскоростной железнодорожной магистралью "Москва-Петербург" и строительством седьмого энергоблока Ленинградской атомной электростанции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Президент примет участие в двух мероприятиях - это начало конкретной работы по проекту ВСМ "Москва - Санкт-Петербург". Вы помните, совсем недавно в Челябинске было совещание на эту тему в том числе. И на совещании говорилось, что нужно как можно раньше дать начало реальной реализации этого проекта. Вот сегодня это и произойдет. И также будет церемония заливки первого бетона в основание седьмого энергоблока Ленинградской АЭС. И то, и другое мероприятие пройдет в режиме видеоконференции", - рассказал Песков о планах президента.
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Заливка первого бетона в фундамент здания, где расположится ядерный реактор ВВЭР-1200, означает старт сооружения всего нового энергоблока.
Ленинградская АЭС расположена в городе Сосновый Бор Ленинградской области. На станции эксплуатируются четыре энергоблока общей установленной электрической мощностью почти в 4,4 ГВт.
Ленинградская АЭС - одна из крупнейших атомных станций в России по установленной мощности и единственная, где действуют энергоблоки двух разных типов – канальные уран-графитовые (РБМК, энергоблоки №№3 и 4) и водо-водяные (ВВЭР-1200, энергоблоки №№5 и 6).
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. Первой такой магистралью было решено сделать ВСМ Москва - Санкт-Петербург.
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