https://ria.ru/20240314/putin-1932920526.html

Путин примет участие в мероприятиях, связанных с ВСМ "Москва — Петербург"

Путин примет участие в мероприятиях, связанных с ВСМ "Москва — Петербург" - РИА Новости, 14.03.2024

Путин примет участие в мероприятиях, связанных с ВСМ "Москва — Петербург"

Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в мероприятиях, связанных с высокоскоростной железнодорожной магистралью "Москва-Петербург" и... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T12:26

2024-03-14T12:26

2024-03-14T12:38

россия

челябинск

сосновый бор

владимир путин

дмитрий песков

ленинградская аэс

общество

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в мероприятиях, связанных с высокоскоростной железнодорожной магистралью "Москва-Петербург" и строительством седьмого энергоблока Ленинградской атомной электростанции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Президент примет участие в двух мероприятиях - это начало конкретной работы по проекту ВСМ "Москва - Санкт-Петербург". Вы помните, совсем недавно в Челябинске было совещание на эту тему в том числе. И на совещании говорилось, что нужно как можно раньше дать начало реальной реализации этого проекта. Вот сегодня это и произойдет. И также будет церемония заливки первого бетона в основание седьмого энергоблока Ленинградской АЭС. И то, и другое мероприятие пройдет в режиме видеоконференции", - рассказал Песков о планах президента.Заливка первого бетона в фундамент здания, где расположится ядерный реактор ВВЭР-1200, означает старт сооружения всего нового энергоблока.Ленинградская АЭС расположена в городе Сосновый Бор Ленинградской области. На станции эксплуатируются четыре энергоблока общей установленной электрической мощностью почти в 4,4 ГВт.Ленинградская АЭС - одна из крупнейших атомных станций в России по установленной мощности и единственная, где действуют энергоблоки двух разных типов – канальные уран-графитовые (РБМК, энергоблоки №№3 и 4) и водо-водяные (ВВЭР-1200, энергоблоки №№5 и 6).Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. Первой такой магистралью было решено сделать ВСМ Москва - Санкт-Петербург.

https://ria.ru/20240306/vsm-1931572750.html

https://ria.ru/20240229/vsm-1930243637.html

россия

челябинск

сосновый бор

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россия, челябинск, сосновый бор, владимир путин, дмитрий песков, ленинградская аэс, общество