Путин назвал участие в предстоящих выборах президента патриотизмом
Путин назвал участие в предстоящих выборах президента проявлением патриотизма
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСимволика предстоящих выборов президента РФ в Центральной избирательной комиссии РФ
Символика предстоящих выборов президента РФ в Центральной избирательной комиссии РФ. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 мар - РИА Новости. Участие в предстоящих выборах главы российского государства является проявлением патриотических чувств, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Скажу прямо - участие в выборах сегодня - это и есть проявление патриотических чувств", - подчеркнул Путин в показанном в эфире Первого канала обращении к россиянам накануне выборов президента РФ.
Он добавил, что важность участия в выборах хорошо понимают жители Донбасса и Новороссии, "которые в тяжелейших условиях голосовали на референдумах за единство с Россией". Путин отметил, что и в ходе голосования на президентских выборах жителям новых регионов также предстоит сделать свой выбор.
Президент РФ Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые состоялись в этих регионах 23-27 сентября.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.