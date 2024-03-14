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Путин назвал участие в предстоящих выборах президента патриотизмом - РИА Новости, 14.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
00:54 14.03.2024
https://ria.ru/20240314/putin-1932838487.html
Путин назвал участие в предстоящих выборах президента патриотизмом
Путин назвал участие в предстоящих выборах президента патриотизмом - РИА Новости, 14.03.2024
Путин назвал участие в предстоящих выборах президента патриотизмом
Участие в предстоящих выборах главы российского государства является проявлением патриотических чувств, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T00:54
2024-03-14T00:54
выборы президента россии — 2024
политика
россия
владимир путин
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 мар - РИА Новости. Участие в предстоящих выборах главы российского государства является проявлением патриотических чувств, заявил президент РФ Владимир Путин. "Скажу прямо - участие в выборах сегодня - это и есть проявление патриотических чувств", - подчеркнул Путин в показанном в эфире Первого канала обращении к россиянам накануне выборов президента РФ. Он добавил, что важность участия в выборах хорошо понимают жители Донбасса и Новороссии, "которые в тяжелейших условиях голосовали на референдумах за единство с Россией". Путин отметил, что и в ходе голосования на президентских выборах жителям новых регионов также предстоит сделать свой выбор. Президент РФ Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые состоялись в этих регионах 23-27 сентября. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240313/rossiya-1932704624.html
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политика, россия, владимир путин, донбасс
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин, Донбасс
Путин назвал участие в предстоящих выборах президента патриотизмом

Путин назвал участие в предстоящих выборах президента проявлением патриотизма

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСимволика предстоящих выборов президента РФ в Центральной избирательной комиссии РФ
Символика предстоящих выборов президента РФ в Центральной избирательной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Символика предстоящих выборов президента РФ в Центральной избирательной комиссии РФ. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 мар - РИА Новости. Участие в предстоящих выборах главы российского государства является проявлением патриотических чувств, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Скажу прямо - участие в выборах сегодня - это и есть проявление патриотических чувств", - подчеркнул Путин в показанном в эфире Первого канала обращении к россиянам накануне выборов президента РФ.
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Он добавил, что важность участия в выборах хорошо понимают жители Донбасса и Новороссии, "которые в тяжелейших условиях голосовали на референдумах за единство с Россией". Путин отметил, что и в ходе голосования на президентских выборах жителям новых регионов также предстоит сделать свой выбор.
Президент РФ Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые состоялись в этих регионах 23-27 сентября.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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