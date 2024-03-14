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В Белоруссии задержали российского уклониста родом из Таджикистана - РИА Новости, 14.03.2024
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13:36 14.03.2024
https://ria.ru/20240314/prizyv-1932942940.html
В Белоруссии задержали российского уклониста родом из Таджикистана
В Белоруссии задержали российского уклониста родом из Таджикистана - РИА Новости, 14.03.2024
В Белоруссии задержали российского уклониста родом из Таджикистана
В Белоруссии задержали уроженца Таджикистана, новоиспеченного россиянина, сбежавшего от призыва в ВС РФ, сообщила журналистам старший помощник руководителя... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T13:36
2024-03-14T13:36
происшествия
таджикистан
россия
белоруссия
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. В Белоруссии задержали уроженца Таджикистана, новоиспеченного россиянина, сбежавшего от призыва в ВС РФ, сообщила журналистам старший помощник руководителя московского главка СК России Юлия Иванова. В октябре 2023 года сообщалось о возбуждении уголовных дел об уклонении от прохождения военной службы против двух уроженцев Таджикистана, которые в 2019 и 2022 году получили российское гражданство и затем были призваны на срочную военную службу, но покинули РФ и скрылись в неизвестном направлении. Как отметила Иванова, им заочно было предъявлено обвинение, а также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. "Благодаря совместной работе следователей столичного СК и сотрудников уголовного розыска местонахождение одного из обвиняемых установлено на территории Республики Беларусь, откуда он был доставлен в столичный регион. С фигурантом проведены следственные действия, в ходе допроса он полностью признал вину", - говорится в сообщении. В настоящее время устанавливается местонахождение второго фигуранта уголовного дела.
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происшествия, таджикистан, россия, белоруссия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы рф
Происшествия, Таджикистан, Россия, Белоруссия, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы РФ
В Белоруссии задержали российского уклониста родом из Таджикистана

В Белоруссии задержали уроженца Таджикистана, сбежавшего от призыва в России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. В Белоруссии задержали уроженца Таджикистана, новоиспеченного россиянина, сбежавшего от призыва в ВС РФ, сообщила журналистам старший помощник руководителя московского главка СК России Юлия Иванова.
В октябре 2023 года сообщалось о возбуждении уголовных дел об уклонении от прохождения военной службы против двух уроженцев Таджикистана, которые в 2019 и 2022 году получили российское гражданство и затем были призваны на срочную военную службу, но покинули РФ и скрылись в неизвестном направлении. Как отметила Иванова, им заочно было предъявлено обвинение, а также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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"Благодаря совместной работе следователей столичного СК и сотрудников уголовного розыска местонахождение одного из обвиняемых установлено на территории Республики Беларусь, откуда он был доставлен в столичный регион. С фигурантом проведены следственные действия, в ходе допроса он полностью признал вину", - говорится в сообщении.
В настоящее время устанавливается местонахождение второго фигуранта уголовного дела.
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