https://ria.ru/20240314/prizyv-1932942940.html

В Белоруссии задержали российского уклониста родом из Таджикистана

В Белоруссии задержали российского уклониста родом из Таджикистана - РИА Новости, 14.03.2024

В Белоруссии задержали российского уклониста родом из Таджикистана

В Белоруссии задержали уроженца Таджикистана, новоиспеченного россиянина, сбежавшего от призыва в ВС РФ, сообщила журналистам старший помощник руководителя... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T13:36

2024-03-14T13:36

2024-03-14T13:36

происшествия

таджикистан

россия

белоруссия

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. В Белоруссии задержали уроженца Таджикистана, новоиспеченного россиянина, сбежавшего от призыва в ВС РФ, сообщила журналистам старший помощник руководителя московского главка СК России Юлия Иванова. В октябре 2023 года сообщалось о возбуждении уголовных дел об уклонении от прохождения военной службы против двух уроженцев Таджикистана, которые в 2019 и 2022 году получили российское гражданство и затем были призваны на срочную военную службу, но покинули РФ и скрылись в неизвестном направлении. Как отметила Иванова, им заочно было предъявлено обвинение, а также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. "Благодаря совместной работе следователей столичного СК и сотрудников уголовного розыска местонахождение одного из обвиняемых установлено на территории Республики Беларусь, откуда он был доставлен в столичный регион. С фигурантом проведены следственные действия, в ходе допроса он полностью признал вину", - говорится в сообщении. В настоящее время устанавливается местонахождение второго фигуранта уголовного дела.

https://ria.ru/20231228/pasport-1918689790.html

https://ria.ru/20231223/ekzamen-1917601181.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, таджикистан, россия, белоруссия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы рф