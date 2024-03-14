https://ria.ru/20240314/prizyv-1932942940.html
В Белоруссии задержали российского уклониста родом из Таджикистана
В Белоруссии задержали российского уклониста родом из Таджикистана - РИА Новости, 14.03.2024
В Белоруссии задержали российского уклониста родом из Таджикистана
В Белоруссии задержали уроженца Таджикистана, новоиспеченного россиянина, сбежавшего от призыва в ВС РФ, сообщила журналистам старший помощник руководителя... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T13:36
2024-03-14T13:36
2024-03-14T13:36
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. В Белоруссии задержали уроженца Таджикистана, новоиспеченного россиянина, сбежавшего от призыва в ВС РФ, сообщила журналистам старший помощник руководителя московского главка СК России Юлия Иванова. В октябре 2023 года сообщалось о возбуждении уголовных дел об уклонении от прохождения военной службы против двух уроженцев Таджикистана, которые в 2019 и 2022 году получили российское гражданство и затем были призваны на срочную военную службу, но покинули РФ и скрылись в неизвестном направлении. Как отметила Иванова, им заочно было предъявлено обвинение, а также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. "Благодаря совместной работе следователей столичного СК и сотрудников уголовного розыска местонахождение одного из обвиняемых установлено на территории Республики Беларусь, откуда он был доставлен в столичный регион. С фигурантом проведены следственные действия, в ходе допроса он полностью признал вину", - говорится в сообщении. В настоящее время устанавливается местонахождение второго фигуранта уголовного дела.
https://ria.ru/20231228/pasport-1918689790.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, таджикистан, россия, белоруссия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы рф
Происшествия, Таджикистан, Россия, Белоруссия, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы РФ
В Белоруссии задержали российского уклониста родом из Таджикистана
В Белоруссии задержали уроженца Таджикистана, сбежавшего от призыва в России
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. В Белоруссии задержали уроженца Таджикистана, новоиспеченного россиянина, сбежавшего от призыва в ВС РФ, сообщила журналистам старший помощник руководителя московского главка СК России Юлия Иванова.
В октябре 2023 года сообщалось о возбуждении уголовных дел об уклонении от прохождения военной службы против двух уроженцев Таджикистана, которые в 2019 и 2022 году получили российское гражданство и затем были призваны на срочную военную службу, но покинули РФ и скрылись в неизвестном направлении. Как отметила Иванова, им заочно было предъявлено обвинение, а также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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"Благодаря совместной работе следователей столичного СК и сотрудников уголовного розыска местонахождение одного из обвиняемых установлено на территории Республики Беларусь, откуда он был доставлен в столичный регион. С фигурантом проведены следственные действия, в ходе допроса он полностью признал вину", - говорится в сообщении.
В настоящее время устанавливается местонахождение второго фигуранта уголовного дела.
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