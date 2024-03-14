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Путин привел в пример голосующих на фронте бойцов
Путин привел в пример голосующих на фронте бойцов - РИА Новости, 14.03.2024
Путин привел в пример голосующих на фронте бойцов
Российские бойцы на фронте будут голосовать на выборах главы государства, тем самым подавая всем пример, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T01:00
2024-03-14T01:00
2024-03-14T01:00
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 мар - РИА Новости. Российские бойцы на фронте будут голосовать на выборах главы государства, тем самым подавая всем пример, заявил президент РФ Владимир Путин. "Голосовать будут и наши бойцы на фронте. Они, проявляя мужество и героизм, защищают Отчизну. И, участвуя в выборах, подают всем нам пример", - сказал Путин в обращении к россиянам в преддверии выборов, показанном в эфире Первого канала. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, россия, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин
Путин привел в пример голосующих на фронте бойцов
Путин: бойцы на фронте будут голосовать на выборах, это всем пример