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Финансист раскрыл, когда кредиты приносят прибыль
Финансист раскрыл, когда кредиты приносят прибыль - РИА Новости, 14.03.2024
Финансист раскрыл, когда кредиты приносят прибыль
Несмотря на то, что ставки по кредитам сейчас высокие, у некоторых россиян остается возможность немного на них заработать, рассказал в интервью агентству... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T02:15
2024-03-14T02:15
2024-03-14T02:15
экономика
лазарь бадалов
россия
вклады
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Несмотря на то, что ставки по кредитам сейчас высокие, у некоторых россиян остается возможность немного на них заработать, рассказал в интервью агентству “Прайм” финансист Лазарь Бадалов.В эпоху дешевых кредитов многие оформляли их, пользуясь выгодными предложениями от банков и продавцов, а затем сразу гасили долг. “То есть, получали скидку, а кредит сразу же закрывали, чтобы не переплачивать проценты”, — напомнил он.Сейчас в выгодном положении те, кто получил кредит по прежним ставкам. Проценты по таким долгам ниже, чем нынешние депозитные ставки. Например, еще год назад были кредиты под 12—14 процентов годовых, а сейчас ставки по депозитам 15—16 процентов. В этом случае выгоднее не гасить долг досрочно, а положить деньги на вклад, получив прибыль. Выгодны могут быть и карты с длинным (до 180 дней) беспроцентным периодом. В этом случае вместо погашения долга лучше опять-таки воспользоваться вкладом.
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РИА Новости
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РИА Новости
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экономика, лазарь бадалов, россия, вклады
Экономика, Лазарь Бадалов, Россия, Вклады
Финансист раскрыл, когда кредиты приносят прибыль
Финансист Бадалов: иногда выгоднее вместо погашения долга открыть вклад
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости.
Несмотря на то, что ставки по кредитам сейчас высокие, у некоторых россиян остается возможность немного на них заработать, рассказал в интервью
агентству “Прайм” финансист Лазарь Бадалов.
В эпоху дешевых кредитов многие оформляли их, пользуясь выгодными предложениями от банков и продавцов, а затем сразу гасили долг. “То есть, получали скидку, а кредит сразу же закрывали, чтобы не переплачивать проценты”, — напомнил он.
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Сейчас в выгодном положении те, кто получил кредит по прежним ставкам. Проценты по таким долгам ниже, чем нынешние депозитные ставки. Например, еще год назад были кредиты под 12—14 процентов годовых, а сейчас ставки по депозитам 15—16 процентов. В этом случае выгоднее не гасить долг досрочно, а положить деньги на вклад, получив прибыль. Выгодны могут быть и карты с длинным (до 180 дней) беспроцентным периодом. В этом случае вместо погашения долга лучше опять-таки воспользоваться вкладом.