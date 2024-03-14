https://ria.ru/20240314/pribyl-1932835333.html

Финансист раскрыл, когда кредиты приносят прибыль

Финансист раскрыл, когда кредиты приносят прибыль - РИА Новости, 14.03.2024

Финансист раскрыл, когда кредиты приносят прибыль

Несмотря на то, что ставки по кредитам сейчас высокие, у некоторых россиян остается возможность немного на них заработать, рассказал в интервью агентству... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T02:15

2024-03-14T02:15

2024-03-14T02:15

экономика

лазарь бадалов

россия

вклады

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Несмотря на то, что ставки по кредитам сейчас высокие, у некоторых россиян остается возможность немного на них заработать, рассказал в интервью агентству “Прайм” финансист Лазарь Бадалов.В эпоху дешевых кредитов многие оформляли их, пользуясь выгодными предложениями от банков и продавцов, а затем сразу гасили долг. “То есть, получали скидку, а кредит сразу же закрывали, чтобы не переплачивать проценты”, — напомнил он.Сейчас в выгодном положении те, кто получил кредит по прежним ставкам. Проценты по таким долгам ниже, чем нынешние депозитные ставки. Например, еще год назад были кредиты под 12—14 процентов годовых, а сейчас ставки по депозитам 15—16 процентов. В этом случае выгоднее не гасить долг досрочно, а положить деньги на вклад, получив прибыль. Выгодны могут быть и карты с длинным (до 180 дней) беспроцентным периодом. В этом случае вместо погашения долга лучше опять-таки воспользоваться вкладом.

https://ria.ru/20240106/vklady-1919882503.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, лазарь бадалов, россия, вклады