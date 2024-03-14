https://ria.ru/20240314/nikopol-1932958160.html
Глава Днепропетровской области утверждает, что Никополь подвергся ударам
Глава Днепропетровской области утверждает, что Никополь подвергся ударам - РИА Новости, 14.03.2024
Глава Днепропетровской области утверждает, что Никополь подвергся ударам
Глава Днепропетровской областной военной администрации Серей Лысак утверждает, что город Никополь подвергся ударам, в результате взрывов повержена... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T14:24
2024-03-14T14:24
2024-03-14T14:24
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Глава Днепропетровской областной военной администрации Серей Лысак утверждает, что город Никополь подвергся ударам, в результате взрывов повержена инфраструктура. Ранее в четверг в ряде областей, в том числе в Днепропетровской, была объявлена воздушная тревога, через некоторое время ее отменили. На данный момент тревога объявлена на всей территории страны. Лысак в своем Telegram-канале сообщил о нескольких взрывав в Никополе, в результате чего "повреждена инфраструктура". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240306/svo-1931216937.html
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в мире, украина, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровская область
Глава Днепропетровской области утверждает, что Никополь подвергся ударам
Глава Днепропетровской ОВА Лысак заявил, что город Никополь подвергся ударам