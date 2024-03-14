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Российские ученые поставили вопрос о "цифровой токсикологии" в школах - РИА Новости, 14.03.2024
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Наука
 
09:00 14.03.2024
https://ria.ru/20240314/nauka-1932772784.html
Российские ученые поставили вопрос о "цифровой токсикологии" в школах
Российские ученые поставили вопрос о "цифровой токсикологии" в школах - РИА Новости, 14.03.2024
Российские ученые поставили вопрос о "цифровой токсикологии" в школах
Цифровые инструменты и компетенции в учительской деятельности обсудили в рамках III Всероссийского форума "Педагогическое образование в российском классическом... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T09:00
2024-03-14T09:00
наука
россия
наука
общество
ольга васильева
российская академия наук
школа
искусственный интеллект (ии)
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Цифровые инструменты и компетенции в учительской деятельности обсудили в рамках III Всероссийского форума "Педагогическое образование в российском классическом университете", который проходит в эти дни в Российской академии образования (РАО).Директор Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий РАН Кирилл Голохваст поставил вопрос "о цифровой токсикологии" в педагогике, которая переживает период ускоряющегося технологического развития и внедрения машинного обучения.По его словам, мир уже давно испытывает давление цифровых технологий, но они могут быть как хорошими, так и плохими. "Мы поражены этим симптомом: у каждого из нас на столе лежит телефон, мы много времени в нем проводим", — отметил эксперт, добавив, что наш мозг уже не отличает виртуальность от реальности. По его оценкам, у VR самая большая погружная активность: "85-90% всей информации поступает через мозг".Помимо негативного воздействия виртуальной среды, директор научного центра рассказал о положительных аспектах погружения в виртуальную реальность. "Мы дали трем группам по 20 человек прочитать о биении сердца: первая группа просто читала в учебнике, вторая — на экране компьютера, третья изучала тему в модуляторе, который позволяет сердце разложить, ускорить", — рассказал ученый, подчеркнув, что у третьей группы был наиболее выраженный результат.Между тем академик РАО, профессор департамента информатизации образования института цифрового образования "Московский городской педагогический университет" Вадим Гриншкун заявил о необходимости исследования искусственного интеллекта (ИИ) в образовательной деятельности. Он обратил внимание на то, что генерация картинок и фотографий по запросу может позитивно влиять на подрастающее поколение: например, преподаватели могут наглядно продемонстрировать, что будет с планетой, если мы будем халатно относиться к проблеме загрязнения окружающей среды.Вместе с тем, эксперт отметил, что существует и негативный аспект. По его словам, использование ИИ при вводе некорректных запросов может ввести в заблуждение, технология способна исказить восприятие исторических фактов и данных.Обеспокоенность качеством наполняемости контента отечественных нейросетей выразила на форуме член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук Людмила Босова. "Наша задача позаботиться о том, чтобы этот инструмент (нейросеть) был корректным; чтобы мы получили не то, что упадет каким-то образом, а получили что-то разумное", — подытожила Босова.Накануне глава РАО Ольга Васильева, выступая на форуме, призвала российских учителей критически подходить к контенту, предлагаемому нейросетью, анализировать его и участвовать в создании материала, чтобы образовательный процесс был эффективным. "В эпоху стремительного развития технологий нужно усилить человека в человеке", — отметила она, подчеркнув, что важно самим работать над наполнением нейросетей фундаментальной информацией, а не быть пассивными наблюдателями, которые поглощают готовый контент.
https://ria.ru/20231221/uchenye-1917243725.html
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россия, наука, общество, ольга васильева, российская академия наук, школа, искусственный интеллект (ии), социальный навигатор, сн_образование
Наука, Россия, Наука, Общество, Ольга Васильева, Российская академия наук, Школа, Искусственный интеллект (ИИ), Социальный навигатор, СН_Образование

Российские ученые поставили вопрос о "цифровой токсикологии" в школах

© iStock.com / Dobrila VignjevicШкольники используют смартфон в классе
Школьники используют смартфон в классе - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© iStock.com / Dobrila Vignjevic
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Цифровые инструменты и компетенции в учительской деятельности обсудили в рамках III Всероссийского форума "Педагогическое образование в российском классическом университете", который проходит в эти дни в Российской академии образования (РАО).
Директор Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий РАН Кирилл Голохваст поставил вопрос "о цифровой токсикологии" в педагогике, которая переживает период ускоряющегося технологического развития и внедрения машинного обучения.
По его словам, мир уже давно испытывает давление цифровых технологий, но они могут быть как хорошими, так и плохими. "Мы поражены этим симптомом: у каждого из нас на столе лежит телефон, мы много времени в нем проводим", — отметил эксперт, добавив, что наш мозг уже не отличает виртуальность от реальности. По его оценкам, у VR самая большая погружная активность: "85-90% всей информации поступает через мозг".
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Помимо негативного воздействия виртуальной среды, директор научного центра рассказал о положительных аспектах погружения в виртуальную реальность. "Мы дали трем группам по 20 человек прочитать о биении сердца: первая группа просто читала в учебнике, вторая — на экране компьютера, третья изучала тему в модуляторе, который позволяет сердце разложить, ускорить", — рассказал ученый, подчеркнув, что у третьей группы был наиболее выраженный результат.
Между тем академик РАО, профессор департамента информатизации образования института цифрового образования "Московский городской педагогический университет" Вадим Гриншкун заявил о необходимости исследования искусственного интеллекта (ИИ) в образовательной деятельности. Он обратил внимание на то, что генерация картинок и фотографий по запросу может позитивно влиять на подрастающее поколение: например, преподаватели могут наглядно продемонстрировать, что будет с планетой, если мы будем халатно относиться к проблеме загрязнения окружающей среды.
Вместе с тем, эксперт отметил, что существует и негативный аспект. По его словам, использование ИИ при вводе некорректных запросов может ввести в заблуждение, технология способна исказить восприятие исторических фактов и данных.
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Обеспокоенность качеством наполняемости контента отечественных нейросетей выразила на форуме член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук Людмила Босова. "Наша задача позаботиться о том, чтобы этот инструмент (нейросеть) был корректным; чтобы мы получили не то, что упадет каким-то образом, а получили что-то разумное", — подытожила Босова.
Накануне глава РАО Ольга Васильева, выступая на форуме, призвала российских учителей критически подходить к контенту, предлагаемому нейросетью, анализировать его и участвовать в создании материала, чтобы образовательный процесс был эффективным. "В эпоху стремительного развития технологий нужно усилить человека в человеке", — отметила она, подчеркнув, что важно самим работать над наполнением нейросетей фундаментальной информацией, а не быть пассивными наблюдателями, которые поглощают готовый контент.
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