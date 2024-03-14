https://ria.ru/20240314/nato-1933002981.html

НАТО нуждается в политической воле для поставок оружия Киеву, заявил генсек

НАТО нуждается в политической воле для поставок оружия Киеву, заявил генсек - РИА Новости, 14.03.2024

НАТО нуждается в политической воле для поставок оружия Киеву, заявил генсек

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что страны альянса могут поставить достаточно оружия Украине, но нужна политическая воля. РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T16:57

2024-03-14T16:57

2024-03-14T16:58

специальная военная операция на украине

в мире

украина

йенс столтенберг

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767537021_0:0:3042:1712_1920x0_80_0_0_d1717982b3262379f1039b0913fe693b.jpg

БРЮССЕЛЬ, 14 мар - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что страны альянса могут поставить достаточно оружия Украине, но нужна политическая воля. "У нас есть мощности, есть экономические возможности для поставок украинцам всего необходимого. Это вопрос политической воли: принять решения, сделать поддержку Украины приоритетом. Поэтому нам нужно больше инвестировать в оборонную промышленность, сделать так, чтобы наши правительства заключали контракты с производителями", - сказал он на пресс-конференции, где представил ежегодный доклад о деятельности НАТО. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, йенс столтенберг, нато