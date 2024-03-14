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НАТО нуждается в политической воле для поставок оружия Киеву, заявил генсек - РИА Новости, 14.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:57 14.03.2024 (обновлено: 16:58 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/nato-1933002981.html
НАТО нуждается в политической воле для поставок оружия Киеву, заявил генсек
НАТО нуждается в политической воле для поставок оружия Киеву, заявил генсек - РИА Новости, 14.03.2024
НАТО нуждается в политической воле для поставок оружия Киеву, заявил генсек
Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что страны альянса могут поставить достаточно оружия Украине, но нужна политическая воля. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T16:57
2024-03-14T16:58
специальная военная операция на украине
в мире
украина
йенс столтенберг
нато
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БРЮССЕЛЬ, 14 мар - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что страны альянса могут поставить достаточно оружия Украине, но нужна политическая воля. "У нас есть мощности, есть экономические возможности для поставок украинцам всего необходимого. Это вопрос политической воли: принять решения, сделать поддержку Украины приоритетом. Поэтому нам нужно больше инвестировать в оборонную промышленность, сделать так, чтобы наши правительства заключали контракты с производителями", - сказал он на пресс-конференции, где представил ежегодный доклад о деятельности НАТО. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html
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в мире, украина, йенс столтенберг, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Йенс Столтенберг, НАТО
НАТО нуждается в политической воле для поставок оружия Киеву, заявил генсек

Столтенберг: НАТО может поставить оружие Украине, но нужна политическая воля

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 14 мар - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что страны альянса могут поставить достаточно оружия Украине, но нужна политическая воля.
"У нас есть мощности, есть экономические возможности для поставок украинцам всего необходимого. Это вопрос политической воли: принять решения, сделать поддержку Украины приоритетом. Поэтому нам нужно больше инвестировать в оборонную промышленность, сделать так, чтобы наши правительства заключали контракты с производителями", - сказал он на пресс-конференции, где представил ежегодный доклад о деятельности НАТО.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЙенс СтолтенбергНАТО
 
 
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