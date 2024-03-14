Рейтинг@Mail.ru
НАТО заявила, что может защититься от российского гиперзвукового оружия - РИА Новости, 14.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:10 14.03.2024
https://ria.ru/20240314/nato-1932971057.html
НАТО заявила, что может защититься от российского гиперзвукового оружия
НАТО заявила, что может защититься от российского гиперзвукового оружия - РИА Новости, 14.03.2024
НАТО заявила, что может защититься от российского гиперзвукового оружия
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости качественно и количественно укреплять ПВО и ПРО альянса, в том числе для защиты от гиперзвукового оружия... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T15:10
2024-03-14T15:10
россия
йенс столтенберг
нато
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155480/43/1554804364_0:0:1084:610_1920x0_80_0_0_9e6c1cf1ae5a6c9a64543f1a99a76674.jpg
БРЮССЕЛЬ, 14 мар – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости качественно и количественно укреплять ПВО и ПРО альянса, в том числе для защиты от гиперзвукового оружия России. "Гиперзвуковые ракеты представляют угрозу и демонстрируют большие инвестиции России в развитие современных систем оружия, в то же время, я думаю, мы продемонстрировали, что у НАТО есть возможности защищаться против российских сверхзвуковых ракет… Это также демонстрирует важность усиливать ПВО и ПРО, не только качественно, но и количественно", - сказал он.
https://ria.ru/20240306/amerika-1931275849.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155480/44/1554804469_0:0:828:622_1920x0_80_0_0_9d95815acee5d117fc79524cfade6b83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, йенс столтенберг, нато, в мире
Россия, Йенс Столтенберг, НАТО, В мире
НАТО заявила, что может защититься от российского гиперзвукового оружия

Столтенберг призвал укреплять ПВО и ПРО для защиты от гиперзвукового оружия РФ

© Минобороны РФИспытание российского ракетного комплекса с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком
Испытание российского ракетного комплекса с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком
© Минобороны РФ
Испытание российского ракетного комплекса с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 14 мар – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости качественно и количественно укреплять ПВО и ПРО альянса, в том числе для защиты от гиперзвукового оружия России.
"Гиперзвуковые ракеты представляют угрозу и демонстрируют большие инвестиции России в развитие современных систем оружия, в то же время, я думаю, мы продемонстрировали, что у НАТО есть возможности защищаться против российских сверхзвуковых ракет… Это также демонстрирует важность усиливать ПВО и ПРО, не только качественно, но и количественно", - сказал он.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
Американцы грозят нам ядерной войной и одновременно просят о переговорах
6 марта, 08:00
 
РоссияЙенс СтолтенбергНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала