https://ria.ru/20240314/nato-1932971057.html
НАТО заявила, что может защититься от российского гиперзвукового оружия
НАТО заявила, что может защититься от российского гиперзвукового оружия - РИА Новости, 14.03.2024
НАТО заявила, что может защититься от российского гиперзвукового оружия
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости качественно и количественно укреплять ПВО и ПРО альянса, в том числе для защиты от гиперзвукового оружия... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T15:10
2024-03-14T15:10
2024-03-14T15:10
россия
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БРЮССЕЛЬ, 14 мар – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости качественно и количественно укреплять ПВО и ПРО альянса, в том числе для защиты от гиперзвукового оружия России. "Гиперзвуковые ракеты представляют угрозу и демонстрируют большие инвестиции России в развитие современных систем оружия, в то же время, я думаю, мы продемонстрировали, что у НАТО есть возможности защищаться против российских сверхзвуковых ракет… Это также демонстрирует важность усиливать ПВО и ПРО, не только качественно, но и количественно", - сказал он.
https://ria.ru/20240306/amerika-1931275849.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, йенс столтенберг, нато, в мире
Россия, Йенс Столтенберг, НАТО, В мире
НАТО заявила, что может защититься от российского гиперзвукового оружия
Столтенберг призвал укреплять ПВО и ПРО для защиты от гиперзвукового оружия РФ
БРЮССЕЛЬ, 14 мар – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости качественно и количественно укреплять ПВО и ПРО альянса, в том числе для защиты от гиперзвукового оружия России.
"Гиперзвуковые ракеты представляют угрозу и демонстрируют большие инвестиции России в развитие современных систем оружия, в то же время, я думаю, мы продемонстрировали, что у НАТО есть возможности защищаться против российских сверхзвуковых ракет… Это также демонстрирует важность усиливать ПВО и ПРО, не только качественно, но и количественно", - сказал он.
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