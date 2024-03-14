https://ria.ru/20240314/nato-1932971057.html

НАТО заявила, что может защититься от российского гиперзвукового оружия

НАТО заявила, что может защититься от российского гиперзвукового оружия - РИА Новости, 14.03.2024

НАТО заявила, что может защититься от российского гиперзвукового оружия

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости качественно и количественно укреплять ПВО и ПРО альянса, в том числе для защиты от гиперзвукового оружия... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T15:10

2024-03-14T15:10

2024-03-14T15:10

россия

йенс столтенберг

нато

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 14 мар – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости качественно и количественно укреплять ПВО и ПРО альянса, в том числе для защиты от гиперзвукового оружия России. "Гиперзвуковые ракеты представляют угрозу и демонстрируют большие инвестиции России в развитие современных систем оружия, в то же время, я думаю, мы продемонстрировали, что у НАТО есть возможности защищаться против российских сверхзвуковых ракет… Это также демонстрирует важность усиливать ПВО и ПРО, не только качественно, но и количественно", - сказал он.

https://ria.ru/20240306/amerika-1931275849.html

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, йенс столтенберг, нато, в мире