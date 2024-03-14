https://ria.ru/20240314/nato-1932963478.html

НАТО поставляет Украине недостаточно боеприпасов, заявил Столтенберг

НАТО поставляет Украине недостаточно боеприпасов, заявил Столтенберг - РИА Новости, 14.03.2024

НАТО поставляет Украине недостаточно боеприпасов, заявил Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не поставляет Украине достаточно боеприпасов, что отражается "на поле боя". РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T14:36

2024-03-14T14:36

2024-03-14T15:12

специальная военная операция на украине

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нато

йенс столтенберг

вооруженные силы украины

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БРЮССЕЛЬ, 14 мар – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не поставляет Украине достаточно боеприпасов, что отражается "на поле боя"."НАТО не поставляет Украине достаточно боеприпасов, что отражается на поле боя… Союзники должны делать больше для поддержки Украины", - сказал он на пресс-конференции, посвященной своему ежегодному докладу о деятельности организации.

https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, нато, йенс столтенберг, вооруженные силы украины