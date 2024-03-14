https://ria.ru/20240314/nato-1932963478.html
НАТО поставляет Украине недостаточно боеприпасов, заявил Столтенберг
НАТО поставляет Украине недостаточно боеприпасов, заявил Столтенберг - РИА Новости, 14.03.2024
НАТО поставляет Украине недостаточно боеприпасов, заявил Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не поставляет Украине достаточно боеприпасов, что отражается "на поле боя". РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T14:36
2024-03-14T14:36
2024-03-14T15:12
специальная военная операция на украине
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йенс столтенберг
вооруженные силы украины
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БРЮССЕЛЬ, 14 мар – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не поставляет Украине достаточно боеприпасов, что отражается "на поле боя"."НАТО не поставляет Украине достаточно боеприпасов, что отражается на поле боя… Союзники должны делать больше для поддержки Украины", - сказал он на пресс-конференции, посвященной своему ежегодному докладу о деятельности организации.
https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, нато, йенс столтенберг, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО, Йенс Столтенберг, Вооруженные силы Украины
НАТО поставляет Украине недостаточно боеприпасов, заявил Столтенберг
Столтенберг: НАТО поставляет Украине мало снарядов, что отражается на поле боя