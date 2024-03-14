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В России создадут механизм для обратной связи от студентов IT-программ - РИА Новости, 14.03.2024
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15:00 14.03.2024 (обновлено: 18:33 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/mintsifry-1932968855.html
В России создадут механизм для обратной связи от студентов IT-программ
В России создадут механизм для обратной связи от студентов IT-программ - РИА Новости, 14.03.2024
В России создадут механизм для обратной связи от студентов IT-программ
Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минцифры до середины апреля проработать механизм получения обратной связи от студентов и школьников, которые... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T15:00
2024-03-14T18:33
общество
россия
михаил мишустин
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минцифры до середины апреля проработать механизм получения обратной связи от студентов и школьников, которые прошли обучение по IT-программам, а также от работодателей по поводу трудоустройства этих молодых людей, сообщил кабмин. Мишустин дал поручения по итогам стратегической сессии по реализации инициатив социально-экономического развития в сфере цифровой трансформации и строительства. "В рамках реализации инициативы "Подготовка кадров для IT" Минцифры поручено предусмотреть механизмы получения обратной связи от школьников и студентов, прошедших обучение по соответствующим программам, а также от работодателей по вопросу трудоустройства этих молодых людей. Срок исполнения этого поручения - 22 апреля", - говорится в сообщении. Премьер-министр в феврале во время выступления на стратегической сессии сообщил, что в 2023 году более 100 тысяч школьников прошли курсы по современным языкам программирования. По его словам, свыше 86 тысяч молодых людей получили дополнительную IT-квалификацию на "Цифровых кафедрах". Кроме того, создано 30 передовых инженерных школ в партнерстве с высокотехнологичными компаниями, отобрано еще 20 таких проектов. Также Мишустин заявлял, что на цифровую трансформацию страны нацелены 5 стратегических инициатив. Они должны помочь обеспечить комплексную модернизацию телекоммуникационной инфраструктуры, ускорить обслуживание жителей и сформировать комфортные условия для предпринимателей при оказании услуг, обеспечить российский рынок профильными специалистами.
https://ria.ru/20240118/otsrochka-1922112679.html
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общество, россия, михаил мишустин, навигатор абитуриента, кем стать
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Навигатор абитуриента, Кем стать
В России создадут механизм для обратной связи от студентов IT-программ

Минцифры проработает механизм получения обратной связи от студентов IT-программ

© iStock.com / dusanpetkovicМужчина с ноутбуком
Мужчина с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© iStock.com / dusanpetkovic
Мужчина с ноутбуком. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минцифры до середины апреля проработать механизм получения обратной связи от студентов и школьников, которые прошли обучение по IT-программам, а также от работодателей по поводу трудоустройства этих молодых людей, сообщил кабмин.
Мишустин дал поручения по итогам стратегической сессии по реализации инициатив социально-экономического развития в сфере цифровой трансформации и строительства.
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"В рамках реализации инициативы "Подготовка кадров для IT" Минцифры поручено предусмотреть механизмы получения обратной связи от школьников и студентов, прошедших обучение по соответствующим программам, а также от работодателей по вопросу трудоустройства этих молодых людей. Срок исполнения этого поручения - 22 апреля", - говорится в сообщении.
Премьер-министр в феврале во время выступления на стратегической сессии сообщил, что в 2023 году более 100 тысяч школьников прошли курсы по современным языкам программирования. По его словам, свыше 86 тысяч молодых людей получили дополнительную IT-квалификацию на "Цифровых кафедрах". Кроме того, создано 30 передовых инженерных школ в партнерстве с высокотехнологичными компаниями, отобрано еще 20 таких проектов.
Также Мишустин заявлял, что на цифровую трансформацию страны нацелены 5 стратегических инициатив. Они должны помочь обеспечить комплексную модернизацию телекоммуникационной инфраструктуры, ускорить обслуживание жителей и сформировать комфортные условия для предпринимателей при оказании услуг, обеспечить российский рынок профильными специалистами.
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ОбществоРоссияМихаил МишустинНавигатор абитуриентаКем стать
 
 
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