https://ria.ru/20240314/mchs-1932898572.html

В Волгограде уволили начальника ГУ МЧС, грубо оскорбившего подчиненного

В Волгограде уволили начальника ГУ МЧС, грубо оскорбившего подчиненного - РИА Новости, 14.03.2024

В Волгограде уволили начальника ГУ МЧС, грубо оскорбившего подчиненного

Полковник Сергей Смирнов сменил генерал-майора Николая Любавина на посту руководителя главка МЧС по Волгоградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T11:31

2024-03-14T11:31

2024-03-14T13:16

происшествия

волгоград

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932911051_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_ab788576d8ce043242a2b4b95f54433a.jpg

ВОЛГОГРАД, 14 мар — РИА Новости. Полковник Сергей Смирнов сменил генерал-майора Николая Любавина на посту руководителя главка МЧС по Волгоградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "Приказом министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий назначен временно исполняющим обязанности начальника ГУ МЧС по Волгоградской области полковник внутренний службы Смирнов Сергей Александрович", — сказал собеседник агентства.С декабря 2022 года Смирнов работал заместителем начальника этого же главка. По словам источника РИА Новости, знакомого с ситуацией, предыдущий руководитель волгоградского управления МЧС Николай Любавин снят с должности. В начале января Любавин оказался в центре скандала после того, как один из его подчиненных подал заявление в прокуратуру. Он пожаловался на грубость начальника — по его словам, Любавин желал ему, чтобы у него "руки отсохли" и "онкологией заболела вся семья". По информации местных СМИ, это произошло во время одного из селекторных совещаний. В отношении Любавина тогда начали проверку.

https://ria.ru/20231219/arest-1916816931.html

https://ria.ru/20230727/pozhar-1886536057.html

волгоград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, волгоград, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)