Рейтинг@Mail.ru
В Волгограде уволили начальника ГУ МЧС, грубо оскорбившего подчиненного - РИА Новости, 14.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:31 14.03.2024 (обновлено: 13:16 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/mchs-1932898572.html
В Волгограде уволили начальника ГУ МЧС, грубо оскорбившего подчиненного
В Волгограде уволили начальника ГУ МЧС, грубо оскорбившего подчиненного - РИА Новости, 14.03.2024
В Волгограде уволили начальника ГУ МЧС, грубо оскорбившего подчиненного
Полковник Сергей Смирнов сменил генерал-майора Николая Любавина на посту руководителя главка МЧС по Волгоградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T11:31
2024-03-14T13:16
происшествия
волгоград
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932911051_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_ab788576d8ce043242a2b4b95f54433a.jpg
ВОЛГОГРАД, 14 мар — РИА Новости. Полковник Сергей Смирнов сменил генерал-майора Николая Любавина на посту руководителя главка МЧС по Волгоградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "Приказом министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий назначен временно исполняющим обязанности начальника ГУ МЧС по Волгоградской области полковник внутренний службы Смирнов Сергей Александрович", — сказал собеседник агентства.С декабря 2022 года Смирнов работал заместителем начальника этого же главка. По словам источника РИА Новости, знакомого с ситуацией, предыдущий руководитель волгоградского управления МЧС Николай Любавин снят с должности. В начале января Любавин оказался в центре скандала после того, как один из его подчиненных подал заявление в прокуратуру. Он пожаловался на грубость начальника — по его словам, Любавин желал ему, чтобы у него "руки отсохли" и "онкологией заболела вся семья". По информации местных СМИ, это произошло во время одного из селекторных совещаний. В отношении Любавина тогда начали проверку.
https://ria.ru/20231219/arest-1916816931.html
https://ria.ru/20230727/pozhar-1886536057.html
волгоград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932911051_111:0:1890:1334_1920x0_80_0_0_eecda1a9f8d3fbef25776cfe9649071e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, волгоград, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Волгоград, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Волгограде уволили начальника ГУ МЧС, грубо оскорбившего подчиненного

Волгоградский ГУ МЧС получил врио начальника после скандала с предшественником

© ГУМЧС России по ВолгоградскойЭкс-глава ГУ МЧС России по Волгоградской области Николай Любавин
Экс-глава ГУ МЧС России по Волгоградской области Николай Любавин
© ГУМЧС России по Волгоградской
Экс-глава ГУ МЧС России по Волгоградской области Николай Любавин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 14 мар — РИА Новости. Полковник Сергей Смирнов сменил генерал-майора Николая Любавина на посту руководителя главка МЧС по Волгоградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Приказом министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий назначен временно исполняющим обязанности начальника ГУ МЧС по Волгоградской области полковник внутренний службы Смирнов Сергей Александрович", — сказал собеседник агентства.
Олег Бойко - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
Суд арестовал начальника самарского главка МЧС
19 декабря 2023, 20:49
С декабря 2022 года Смирнов работал заместителем начальника этого же главка.
По словам источника РИА Новости, знакомого с ситуацией, предыдущий руководитель волгоградского управления МЧС Николай Любавин снят с должности.
В начале января Любавин оказался в центре скандала после того, как один из его подчиненных подал заявление в прокуратуру. Он пожаловался на грубость начальника — по его словам, Любавин желал ему, чтобы у него "руки отсохли" и "онкологией заболела вся семья". По информации местных СМИ, это произошло во время одного из селекторных совещаний. В отношении Любавина тогда начали проверку.
Экс-глава МЧС Кузбасса Александр Мамонтов во время оглашения приговора по уголовному делу, возбужденному после смертельного пожара в ТРЦ Зимняя вишня - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
Экс-начальника ГУ МЧС потребовали лишить звания за пожар в "Зимней вишне"
27 июля 2023, 10:15
 
ПроисшествияВолгоградМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала