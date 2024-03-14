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В Волгограде уволили начальника ГУ МЧС, грубо оскорбившего подчиненного
В Волгограде уволили начальника ГУ МЧС, грубо оскорбившего подчиненного - РИА Новости, 14.03.2024
В Волгограде уволили начальника ГУ МЧС, грубо оскорбившего подчиненного
Полковник Сергей Смирнов сменил генерал-майора Николая Любавина на посту руководителя главка МЧС по Волгоградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T11:31
2024-03-14T11:31
2024-03-14T13:16
происшествия
волгоград
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВОЛГОГРАД, 14 мар — РИА Новости. Полковник Сергей Смирнов сменил генерал-майора Николая Любавина на посту руководителя главка МЧС по Волгоградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "Приказом министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий назначен временно исполняющим обязанности начальника ГУ МЧС по Волгоградской области полковник внутренний службы Смирнов Сергей Александрович", — сказал собеседник агентства.С декабря 2022 года Смирнов работал заместителем начальника этого же главка. По словам источника РИА Новости, знакомого с ситуацией, предыдущий руководитель волгоградского управления МЧС Николай Любавин снят с должности. В начале января Любавин оказался в центре скандала после того, как один из его подчиненных подал заявление в прокуратуру. Он пожаловался на грубость начальника — по его словам, Любавин желал ему, чтобы у него "руки отсохли" и "онкологией заболела вся семья". По информации местных СМИ, это произошло во время одного из селекторных совещаний. В отношении Любавина тогда начали проверку.
https://ria.ru/20231219/arest-1916816931.html
https://ria.ru/20230727/pozhar-1886536057.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоград, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Волгоград, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Волгограде уволили начальника ГУ МЧС, грубо оскорбившего подчиненного
Волгоградский ГУ МЧС получил врио начальника после скандала с предшественником
ВОЛГОГРАД, 14 мар — РИА Новости. Полковник Сергей Смирнов сменил генерал-майора Николая Любавина на посту руководителя главка МЧС по Волгоградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Приказом министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий назначен временно исполняющим обязанности начальника ГУ МЧС по Волгоградской области полковник внутренний службы Смирнов Сергей Александрович", — сказал собеседник агентства.
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С декабря 2022 года Смирнов работал заместителем начальника этого же главка.
По словам источника РИА Новости, знакомого с ситуацией, предыдущий руководитель волгоградского управления МЧС
Николай Любавин снят с должности.
В начале января Любавин оказался в центре скандала после того, как один из его подчиненных подал заявление в прокуратуру. Он пожаловался на грубость начальника — по его словам, Любавин желал ему, чтобы у него "руки отсохли" и "онкологией заболела вся семья". По информации местных СМИ, это произошло во время одного из селекторных совещаний. В отношении Любавина тогда начали проверку.
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