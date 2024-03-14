https://ria.ru/20240314/kirsh-1932999996.html
Переехавшей из ФРГ в Нижегородскую область семейной паре вручили паспорта
Переехавшей из ФРГ в Нижегородскую область семейной паре вручили паспорта - РИА Новости, 14.03.2024
Переехавшей из ФРГ в Нижегородскую область семейной паре вручили паспорта
Российские паспорта вручили переехавшей в Нижегородскую область из Германии семье Ремо и Биргит Кирш, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T16:42
2024-03-14T16:42
2024-03-14T16:42
россия
нижегородская область
германия
глеб никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 мар — РИА Новости. Российские паспорта вручили переехавшей в Нижегородскую область из Германии семье Ремо и Биргит Кирш, передает корреспондент РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 1 марта подписал указ о приеме в гражданство РФ супругов Кирш, которые строят в Богородском районе Нижегородской области деревню для желающих перебраться в Россию немцев. Они получили гражданство России в исключительном порядке по решению главы государства и по ходатайству губернатора Глеба Никитина. Торжественная церемония вручения паспортов РФ состоялась в одном из самых красивых старинных зданий Нижнего Новгорода – усадьбе Рукавишникова. Вручая паспорта, губернатор вспомнил знаменитых архитекторов и учёных, которые переехали в Россию из других стран и обрели здесь новый дом, новую родину. "Мы искренне воспринимаем нашу страну как ковчег, Ноев ковчег, о котором написано в Ветхом завете, где могут спастись от сумасшествия современного мира те, кто привержен традициям, заложенным предками", - заявил Никитин. Он поблагодарил Ремо Кирша за то, что тот через соцсети рассказывает о том, как ему живётся в России. "Вы послы Нижегородской области, через которых мы будем продолжать доносить информацию до ваших бывших соотечественников, до любых европейцев о том, что мы, с одной стороны, не навязываем свою культуру и свое видение мира, но, с другой стороны, держимся за него сами. Мы открыты, двери наши открыты для приглашения всех гостей, для их самореализации здесь", - отметил глава региона. Он пожелал супругам Кирш "носить звание гражданина РФ с достоинством и с гордостью". Супруги Кирш рассказали, что 4 года назад выбрали Нижегородскую область, чтобы поселиться здесь, благодаря инфраструктуре и культуре. "Мы купили участок земли и после пандемии переехали сюда. Мы могли бы просто построить себе дом, но мы решили строить поселок для таких же людей, как мы, которые хотят выбраться из западной системы и разделяют ценности как в России. Я рассказываю в соцсетях, как мы живём здесь, и это вдохновило многих. Они увидели картину, которую не могли увидеть в западных СМИ", - заявил Ремо Кирш. Он сообщил, что состоит в переписке с сотнями людей, которые хотели бы переехать в Россию. "Эти люди ищут себе новую родину, изучают материалы о России и хотят переехать сюда. К сожалению, им сейчас не хватает информации о том, как они могут это сделать. Благодаря нашей работе мы помогаем людям это узнать", - сказал Кирш. Он подчеркнул, что "Россия поддерживает нормальные традиционные ценности, которые не считаются теперь нормальными на Западе". "Я благодарен за возможность помочь перевезти в Россию хороших людей и помочь им найти будущее в этой стране... Российское гражданство - это наше будущее. Я теперь часть этой страны", - сказал Кирш. Ремо Кирш — один из участников проекта "Дружба Глобал", целью которого является развитие общественной дипломатии, создание условий для дружбы и сотрудничества между Германией и Россией в различных областях общественной жизни. После посещения региона в рамках проекта он принял решение переехать в Нижегородскую область на постоянное место жительства вместе со своей женой Биргит. В 2021 году он продал свой бизнес в Германии и приобрел несколько гектаров земли для реализации своего проекта — экологического поселка "РуДе", состоящего из восьми домов и земельных участков для ведения сельского хозяйства. Проект рассчитан на граждан Германии, которые примут решение о переезде в Нижегородскую область, а также на жителей региона. Строительство поселка осуществляется на личные средства Ремо Кирша.
https://ria.ru/20240303/knaysl-1930846551.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, нижегородская область, германия, глеб никитин
Россия, Нижегородская область, Германия, Глеб Никитин
Переехавшей из ФРГ в Нижегородскую область семейной паре вручили паспорта
Строящим деревню в Нижегородской области Ремо и Биргит Кирш вручили паспорта РФ
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 мар — РИА Новости. Российские паспорта вручили переехавшей в Нижегородскую область из Германии семье Ремо и Биргит Кирш, передает корреспондент РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин 1 марта подписал указ
о приеме в гражданство РФ супругов Кирш, которые строят в Богородском районе Нижегородской области деревню для желающих перебраться в Россию немцев. Они получили гражданство России в исключительном порядке по решению главы государства и по ходатайству губернатора Глеба Никитина.
Торжественная церемония вручения паспортов РФ состоялась в одном из самых красивых старинных зданий Нижнего Новгорода – усадьбе Рукавишникова. Вручая паспорта, губернатор вспомнил знаменитых архитекторов и учёных, которые переехали в Россию из других стран и обрели здесь новый дом, новую родину.
"Мы искренне воспринимаем нашу страну как ковчег, Ноев ковчег, о котором написано в Ветхом завете, где могут спастись от сумасшествия современного мира те, кто привержен традициям, заложенным предками", - заявил Никитин.
Он поблагодарил Ремо Кирша за то, что тот через соцсети рассказывает о том, как ему живётся в России.
"Вы послы Нижегородской области, через которых мы будем продолжать доносить информацию до ваших бывших соотечественников, до любых европейцев о том, что мы, с одной стороны, не навязываем свою культуру и свое видение мира, но, с другой стороны, держимся за него сами. Мы открыты, двери наши открыты для приглашения всех гостей, для их самореализации здесь", - отметил глава региона.
Он пожелал супругам Кирш "носить звание гражданина РФ с достоинством и с гордостью".
Супруги Кирш рассказали, что 4 года назад выбрали Нижегородскую область, чтобы поселиться здесь, благодаря инфраструктуре и культуре.
"Мы купили участок земли и после пандемии переехали сюда. Мы могли бы просто построить себе дом, но мы решили строить поселок для таких же людей, как мы, которые хотят выбраться из западной системы и разделяют ценности как в России. Я рассказываю в соцсетях, как мы живём здесь, и это вдохновило многих. Они увидели картину, которую не могли увидеть в западных СМИ", - заявил Ремо Кирш.
Он сообщил, что состоит в переписке с сотнями людей, которые хотели бы переехать в Россию. "Эти люди ищут себе новую родину, изучают материалы о России и хотят переехать сюда. К сожалению, им сейчас не хватает информации о том, как они могут это сделать. Благодаря нашей работе мы помогаем людям это узнать", - сказал Кирш.
Кнайсль хочет построить дом в России
Он подчеркнул, что "Россия поддерживает нормальные традиционные ценности, которые не считаются теперь нормальными на Западе".
"Я благодарен за возможность помочь перевезти в Россию хороших людей и помочь им найти будущее в этой стране... Российское гражданство - это наше будущее. Я теперь часть этой страны", - сказал Кирш.
Ремо Кирш — один из участников проекта "Дружба Глобал", целью которого является развитие общественной дипломатии, создание условий для дружбы и сотрудничества между Германией и Россией в различных областях общественной жизни. После посещения региона в рамках проекта он принял решение переехать в Нижегородскую область на постоянное место жительства вместе со своей женой Биргит. В 2021 году он продал свой бизнес в Германии и приобрел несколько гектаров земли для реализации своего проекта — экологического поселка "РуДе", состоящего из восьми домов и земельных участков для ведения сельского хозяйства. Проект рассчитан на граждан Германии, которые примут решение о переезде в Нижегородскую область, а также на жителей региона. Строительство поселка осуществляется на личные средства Ремо Кирша.
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