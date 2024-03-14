https://ria.ru/20240314/kirsh-1932999996.html

Переехавшей из ФРГ в Нижегородскую область семейной паре вручили паспорта

Переехавшей из ФРГ в Нижегородскую область семейной паре вручили паспорта - РИА Новости, 14.03.2024

Переехавшей из ФРГ в Нижегородскую область семейной паре вручили паспорта

Российские паспорта вручили переехавшей в Нижегородскую область из Германии семье Ремо и Биргит Кирш, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T16:42

2024-03-14T16:42

2024-03-14T16:42

россия

нижегородская область

германия

глеб никитин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 мар — РИА Новости. Российские паспорта вручили переехавшей в Нижегородскую область из Германии семье Ремо и Биргит Кирш, передает корреспондент РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 1 марта подписал указ о приеме в гражданство РФ супругов Кирш, которые строят в Богородском районе Нижегородской области деревню для желающих перебраться в Россию немцев. Они получили гражданство России в исключительном порядке по решению главы государства и по ходатайству губернатора Глеба Никитина. Торжественная церемония вручения паспортов РФ состоялась в одном из самых красивых старинных зданий Нижнего Новгорода – усадьбе Рукавишникова. Вручая паспорта, губернатор вспомнил знаменитых архитекторов и учёных, которые переехали в Россию из других стран и обрели здесь новый дом, новую родину. "Мы искренне воспринимаем нашу страну как ковчег, Ноев ковчег, о котором написано в Ветхом завете, где могут спастись от сумасшествия современного мира те, кто привержен традициям, заложенным предками", - заявил Никитин. Он поблагодарил Ремо Кирша за то, что тот через соцсети рассказывает о том, как ему живётся в России. "Вы послы Нижегородской области, через которых мы будем продолжать доносить информацию до ваших бывших соотечественников, до любых европейцев о том, что мы, с одной стороны, не навязываем свою культуру и свое видение мира, но, с другой стороны, держимся за него сами. Мы открыты, двери наши открыты для приглашения всех гостей, для их самореализации здесь", - отметил глава региона. Он пожелал супругам Кирш "носить звание гражданина РФ с достоинством и с гордостью". Супруги Кирш рассказали, что 4 года назад выбрали Нижегородскую область, чтобы поселиться здесь, благодаря инфраструктуре и культуре. "Мы купили участок земли и после пандемии переехали сюда. Мы могли бы просто построить себе дом, но мы решили строить поселок для таких же людей, как мы, которые хотят выбраться из западной системы и разделяют ценности как в России. Я рассказываю в соцсетях, как мы живём здесь, и это вдохновило многих. Они увидели картину, которую не могли увидеть в западных СМИ", - заявил Ремо Кирш. Он сообщил, что состоит в переписке с сотнями людей, которые хотели бы переехать в Россию. "Эти люди ищут себе новую родину, изучают материалы о России и хотят переехать сюда. К сожалению, им сейчас не хватает информации о том, как они могут это сделать. Благодаря нашей работе мы помогаем людям это узнать", - сказал Кирш. Он подчеркнул, что "Россия поддерживает нормальные традиционные ценности, которые не считаются теперь нормальными на Западе". "Я благодарен за возможность помочь перевезти в Россию хороших людей и помочь им найти будущее в этой стране... Российское гражданство - это наше будущее. Я теперь часть этой страны", - сказал Кирш. Ремо Кирш — один из участников проекта "Дружба Глобал", целью которого является развитие общественной дипломатии, создание условий для дружбы и сотрудничества между Германией и Россией в различных областях общественной жизни. После посещения региона в рамках проекта он принял решение переехать в Нижегородскую область на постоянное место жительства вместе со своей женой Биргит. В 2021 году он продал свой бизнес в Германии и приобрел несколько гектаров земли для реализации своего проекта — экологического поселка "РуДе", состоящего из восьми домов и земельных участков для ведения сельского хозяйства. Проект рассчитан на граждан Германии, которые примут решение о переезде в Нижегородскую область, а также на жителей региона. Строительство поселка осуществляется на личные средства Ремо Кирша.

https://ria.ru/20240303/knaysl-1930846551.html

https://ria.ru/20230924/krym-1898306632.html

россия

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, нижегородская область, германия, глеб никитин