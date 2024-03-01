https://ria.ru/20240301/grazhdanstvo-1930569687.html

Путин дал гражданство паре из ФРГ, строящей деревню под Нижним Новгородом

Путин дал гражданство паре из ФРГ, строящей деревню под Нижним Новгородом - РИА Новости, 01.03.2024

Путин дал гражданство паре из ФРГ, строящей деревню под Нижним Новгородом

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ супругов из Германии Ремо и Биргит Кирш, переехавших в Нижегородскую область для... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T18:23

2024-03-01T18:23

2024-03-01T18:25

россия

владимир путин

германия

нижегородская область

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ супругов из Германии Ремо и Биргит Кирш, переехавших в Нижегородскую область для строительства деревни для немцев, документ был опубликован в пятницу. "В соответствии с пунктом "а" статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю: принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: Кирш, урожденная Росс, Биргит, родившаяся 19 ноября 1963 года в Германии. Кирш Ремо, родившийся 11 сентября 1965 года в Германии", - говорится в документе. Супруги из Германии Ремо Кирш и Биргит Кирш весной 2023 года стали героями публикаций в СМИ, после того как переехали в Нижегородскую область. Тогда сообщалось, что Кирш начал строить деревню в Богородском районе, куда смогут переехать другие немцы, любящие Россию.

https://ria.ru/20240301/sbory-1930543119.html

россия

германия

нижегородская область

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россия, владимир путин, германия, нижегородская область