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Путин дал гражданство паре из ФРГ, строящей деревню под Нижним Новгородом - РИА Новости, 01.03.2024
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18:23 01.03.2024 (обновлено: 18:25 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/grazhdanstvo-1930569687.html
Путин дал гражданство паре из ФРГ, строящей деревню под Нижним Новгородом
Путин дал гражданство паре из ФРГ, строящей деревню под Нижним Новгородом - РИА Новости, 01.03.2024
Путин дал гражданство паре из ФРГ, строящей деревню под Нижним Новгородом
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ супругов из Германии Ремо и Биргит Кирш, переехавших в Нижегородскую область для... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T18:23
2024-03-01T18:25
россия
владимир путин
германия
нижегородская область
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ супругов из Германии Ремо и Биргит Кирш, переехавших в Нижегородскую область для строительства деревни для немцев, документ был опубликован в пятницу. "В соответствии с пунктом "а" статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю: принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: Кирш, урожденная Росс, Биргит, родившаяся 19 ноября 1963 года в Германии. Кирш Ремо, родившийся 11 сентября 1965 года в Германии", - говорится в документе. Супруги из Германии Ремо Кирш и Биргит Кирш весной 2023 года стали героями публикаций в СМИ, после того как переехали в Нижегородскую область. Тогда сообщалось, что Кирш начал строить деревню в Богородском районе, куда смогут переехать другие немцы, любящие Россию.
https://ria.ru/20240301/sbory-1930543119.html
россия
германия
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россия, владимир путин, германия, нижегородская область
Россия, Владимир Путин, Германия, Нижегородская область
Путин дал гражданство паре из ФРГ, строящей деревню под Нижним Новгородом

Путин дал гражданство супругам из ФРГ, строящим деревню в Нижегородской области

© РИА Новости / Елизавета Семина | Перейти в медиабанкГражданин Германии Ремо Кирш
Гражданин Германии Ремо Кирш - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Елизавета Семина
Перейти в медиабанк
Гражданин Германии Ремо Кирш. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ супругов из Германии Ремо и Биргит Кирш, переехавших в Нижегородскую область для строительства деревни для немцев, документ был опубликован в пятницу.
«
"В соответствии с пунктом "а" статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю: принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: Кирш, урожденная Росс, Биргит, родившаяся 19 ноября 1963 года в Германии. Кирш Ремо, родившийся 11 сентября 1965 года в Германии", - говорится в документе.
© РИА Новости / Елизавета Семина | Перейти в медиабанкЖительница Германии Биргит Кирш, переехавшая в Нижегородскую область
Жительница Германии Биргит Кирш, переехавшая в Нижегородскую область - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Елизавета Семина
Перейти в медиабанк
Жительница Германии Биргит Кирш, переехавшая в Нижегородскую область. Архивное фото
Супруги из Германии Ремо Кирш и Биргит Кирш весной 2023 года стали героями публикаций в СМИ, после того как переехали в Нижегородскую область. Тогда сообщалось, что Кирш начал строить деревню в Богородском районе, куда смогут переехать другие немцы, любящие Россию.
Военнослужащие проходят обучение на военных сборах в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Путин подписал указ о призыве военнослужащих запаса на сборы
Вчера, 17:02
 
РоссияВладимир ПутинГерманияНижегородская область
 
 
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