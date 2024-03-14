Хуситы провели испытание гиперзвуковой ракеты, сообщил источник
В Йемене хуситы провели испытание гиперзвуковой ракеты
© Фото : Предоставлено представителем движения "Ансар Алла"Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла"
© Фото : Предоставлено представителем движения "Ансар Алла"
Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла". Архивное фото
КАИР, 14 мар — РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы), которое поддерживает Иран, провело испытание гиперзвуковой ракеты высокой поражающей способности и готовится внедрить такие ракеты в свой военный арсенал, рассказал РИА Новости военный источник, близкий к "Ансар Алла".
"Ракетные войска группировки успешно провели испытания ракеты, которая способна развивать скорость до 8 Махов (десять тысяч километров в час. — Прим. ред.) и работает на твердом топливе, в Йемене намерены приступить к ее изготовлению для использования во время атак в Красном, Аравийском морях и Аденском заливе, а также против целей в Израиле", — заявил источник.
Он добавил, что одновременно с испытаниями гиперзвуковой ракеты вооруженные силы на севере Йемена провели обновление своих ракет и беспилотников, модифицировав взрывные боеголовки, чтобы удвоить их разрушительную силу, после испытаний, которые длились три месяца.
В минувший четверг лидер "Ансар Алла" Абдель Малик аль-Хуси рассказал об усилиях движения по производству гиперзвуковых ракет, заявив, что "наши враги, друзья и наш народ увидят уровень достижений стратегического значения, которые поставят нашу страну по своим возможностям в ряды немногих стран в этом мире".
Тогда аль-Хуси сообщил, что йеменские силы использовали новое оружие в недавних операциях в Красном и Аравийском морях, чем удивили США и Великобританию". Лидер "Ансар Алла" уточнил, что йеменские войска атаковали 61 судно и военный корабль после начала операции палестинцев против Израиля "Наводнение Аль-Аксы".
В начале октября прошлого года хуситы объявили, что поддержат палестинское сопротивление израильской армии в секторе Газа ракетными и воздушными атаками, а также другими военными вариантами, особенно если Америка вмешается в палестино-израильский конфликт в секторе Газа.