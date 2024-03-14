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Хуситы провели испытание гиперзвуковой ракеты, сообщил источник - РИА Новости, 14.03.2024
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01:52 14.03.2024 (обновлено: 08:54 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/khusity-1932840663.html
Хуситы провели испытание гиперзвуковой ракеты, сообщил источник
Хуситы провели испытание гиперзвуковой ракеты, сообщил источник - РИА Новости, 14.03.2024
Хуситы провели испытание гиперзвуковой ракеты, сообщил источник
Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы), которое поддерживает Иран, провело испытание гиперзвуковой ракеты высокой поражающей... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T01:52
2024-03-14T08:54
в мире
йемен
аравийское море
иран
ансар алла
военная операция сша и британии в йемене
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КАИР, 14 мар — РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы), которое поддерживает Иран, провело испытание гиперзвуковой ракеты высокой поражающей способности и готовится внедрить такие ракеты в свой военный арсенал, рассказал РИА Новости военный источник, близкий к "Ансар Алла". "Ракетные войска группировки успешно провели испытания ракеты, которая способна развивать скорость до 8 Махов (десять тысяч километров в час. — Прим. ред.) и работает на твердом топливе, в Йемене намерены приступить к ее изготовлению для использования во время атак в Красном, Аравийском морях и Аденском заливе, а также против целей в Израиле", — заявил источник. Он добавил, что одновременно с испытаниями гиперзвуковой ракеты вооруженные силы на севере Йемена провели обновление своих ракет и беспилотников, модифицировав взрывные боеголовки, чтобы удвоить их разрушительную силу, после испытаний, которые длились три месяца. В минувший четверг лидер "Ансар Алла" Абдель Малик аль-Хуси рассказал об усилиях движения по производству гиперзвуковых ракет, заявив, что "наши враги, друзья и наш народ увидят уровень достижений стратегического значения, которые поставят нашу страну по своим возможностям в ряды немногих стран в этом мире". Тогда аль-Хуси сообщил, что йеменские силы использовали новое оружие в недавних операциях в Красном и Аравийском морях, чем удивили США и Великобританию". Лидер "Ансар Алла" уточнил, что йеменские войска атаковали 61 судно и военный корабль после начала операции палестинцев против Израиля "Наводнение Аль-Аксы". В начале октября прошлого года хуситы объявили, что поддержат палестинское сопротивление израильской армии в секторе Газа ракетными и воздушными атаками, а также другими военными вариантами, особенно если Америка вмешается в палестино-израильский конфликт в секторе Газа.
https://ria.ru/20240309/khusity-1931995737.html
https://ria.ru/20240219/amerika-1928104679.html
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в мире, йемен, аравийское море, иран, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене
В мире, Йемен, Аравийское море, Иран, Ансар Алла, Военная операция США и Британии в Йемене
Хуситы провели испытание гиперзвуковой ракеты, сообщил источник

В Йемене хуситы провели испытание гиперзвуковой ракеты

© Фото : Предоставлено представителем движения "Ансар Алла"Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла"
Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения Ансар Алла - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© Фото : Предоставлено представителем движения "Ансар Алла"
Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла". Архивное фото
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КАИР, 14 мар — РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы), которое поддерживает Иран, провело испытание гиперзвуковой ракеты высокой поражающей способности и готовится внедрить такие ракеты в свой военный арсенал, рассказал РИА Новости военный источник, близкий к "Ансар Алла".
"Ракетные войска группировки успешно провели испытания ракеты, которая способна развивать скорость до 8 Махов (десять тысяч километров в час. — Прим. ред.) и работает на твердом топливе, в Йемене намерены приступить к ее изготовлению для использования во время атак в Красном, Аравийском морях и Аденском заливе, а также против целей в Израиле", — заявил источник.
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Он добавил, что одновременно с испытаниями гиперзвуковой ракеты вооруженные силы на севере Йемена провели обновление своих ракет и беспилотников, модифицировав взрывные боеголовки, чтобы удвоить их разрушительную силу, после испытаний, которые длились три месяца.
В минувший четверг лидер "Ансар Алла" Абдель Малик аль-Хуси рассказал об усилиях движения по производству гиперзвуковых ракет, заявив, что "наши враги, друзья и наш народ увидят уровень достижений стратегического значения, которые поставят нашу страну по своим возможностям в ряды немногих стран в этом мире".
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Тогда аль-Хуси сообщил, что йеменские силы использовали новое оружие в недавних операциях в Красном и Аравийском морях, чем удивили США и Великобританию". Лидер "Ансар Алла" уточнил, что йеменские войска атаковали 61 судно и военный корабль после начала операции палестинцев против Израиля "Наводнение Аль-Аксы".
В начале октября прошлого года хуситы объявили, что поддержат палестинское сопротивление израильской армии в секторе Газа ракетными и воздушными атаками, а также другими военными вариантами, особенно если Америка вмешается в палестино-израильский конфликт в секторе Газа.
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В миреЙеменАравийское мореИранАнсар АллаВоенная операция США и Британии в Йемене
 
 
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