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Почти тысяча избирателей получили бюллетени за пять минут после начала ДЭГ
Почти тысяча избирателей получили бюллетени за пять минут после начала ДЭГ - РИА Новости, 14.03.2024
Почти тысяча избирателей получили бюллетени за пять минут после начала ДЭГ
Почти 1000 избирателей из Камчатского края за 5 минут с начала голосования на выборах президента РФ получили бюллетени и голосовали, это 2% зарегистрировавшихся РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T23:14
2024-03-14T23:14
2024-03-14T23:35
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Почти 1000 избирателей из Камчатского края за 5 минут с начала голосования на выборах президента РФ получили бюллетени и голосовали, это 2% зарегистрировавшихся в регионе, сообщил заместитель министра цифрового развития Олег Качанов.В четверг в 23.00 по московскому времени открылись избирательные участки на Камчатке и Чукотке."За первые 5 минут 2% записавшихся на ДЭГ (в Камчатском крае - ред.) уже получили бюллетени и голосуют… Это почти 1000 избирателей", - сообщил Качанов в ходе старта работы избирательных участков регионов в центральной избирательной комиссии РФ.В свою очередь заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев сообщил, что ни в одном другом виде голосования таких темпов не бывает.ДЭГ на выборах главы государства используют 29 регионов: Москва, Карелия, Крым, Чувашия, Алтайский, Камчатский, Пермский края, Архангельская, Белгородская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Калининградская, Калужская, Курская, Липецкая, Московская, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Псковская, Ростовская, Свердловская, Томская, Челябинская, Ярославская области, Севастополь, а также Ненецкий автономный округ.Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что для участия в дистанционном электронном голосовании поступили заявки от более чем 4 миллионов граждан.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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Почти тысяча избирателей получили бюллетени за пять минут после начала ДЭГ
Качанов: почти тысяча избирателей получили бюллетени за пять минут начала ДЭГ