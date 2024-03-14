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Почти тысяча избирателей получили бюллетени за пять минут после начала ДЭГ - РИА Новости, 14.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
23:14 14.03.2024 (обновлено: 23:35 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/izbirateli-1933074129.html
Почти тысяча избирателей получили бюллетени за пять минут после начала ДЭГ
Почти тысяча избирателей получили бюллетени за пять минут после начала ДЭГ - РИА Новости, 14.03.2024
Почти тысяча избирателей получили бюллетени за пять минут после начала ДЭГ
Почти 1000 избирателей из Камчатского края за 5 минут с начала голосования на выборах президента РФ получили бюллетени и голосовали, это 2% зарегистрировавшихся РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T23:14
2024-03-14T23:35
выборы президента россии — 2024
выборы президента рф
политика
россия
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Почти 1000 избирателей из Камчатского края за 5 минут с начала голосования на выборах президента РФ получили бюллетени и голосовали, это 2% зарегистрировавшихся в регионе, сообщил заместитель министра цифрового развития Олег Качанов.В четверг в 23.00 по московскому времени открылись избирательные участки на Камчатке и Чукотке."За первые 5 минут 2% записавшихся на ДЭГ (в Камчатском крае - ред.) уже получили бюллетени и голосуют… Это почти 1000 избирателей", - сообщил Качанов в ходе старта работы избирательных участков регионов в центральной избирательной комиссии РФ.В свою очередь заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев сообщил, что ни в одном другом виде голосования таких темпов не бывает.ДЭГ на выборах главы государства используют 29 регионов: Москва, Карелия, Крым, Чувашия, Алтайский, Камчатский, Пермский края, Архангельская, Белгородская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Калининградская, Калужская, Курская, Липецкая, Московская, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Псковская, Ростовская, Свердловская, Томская, Челябинская, Ярославская области, Севастополь, а также Ненецкий автономный округ.Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что для участия в дистанционном электронном голосовании поступили заявки от более чем 4 миллионов граждан.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html
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выборы президента рф, политика, россия, камчатский край, камчатка, николай булаев, элла памфилова, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Выборы президента РФ, Политика, Россия, Камчатский край, Камчатка, Николай Булаев, Элла Памфилова, Совет Федерации РФ
Почти тысяча избирателей получили бюллетени за пять минут после начала ДЭГ

Качанов: почти тысяча избирателей получили бюллетени за пять минут начала ДЭГ

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкВыборы президента России
Выборы президента России - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Почти 1000 избирателей из Камчатского края за 5 минут с начала голосования на выборах президента РФ получили бюллетени и голосовали, это 2% зарегистрировавшихся в регионе, сообщил заместитель министра цифрового развития Олег Качанов.
В четверг в 23.00 по московскому времени открылись избирательные участки на Камчатке и Чукотке.
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Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
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"За первые 5 минут 2% записавшихся на ДЭГ (в Камчатском крае - ред.) уже получили бюллетени и голосуют… Это почти 1000 избирателей", - сообщил Качанов в ходе старта работы избирательных участков регионов в центральной избирательной комиссии РФ.
В свою очередь заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев сообщил, что ни в одном другом виде голосования таких темпов не бывает.
ДЭГ на выборах главы государства используют 29 регионов: Москва, Карелия, Крым, Чувашия, Алтайский, Камчатский, Пермский края, Архангельская, Белгородская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Калининградская, Калужская, Курская, Липецкая, Московская, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Псковская, Ростовская, Свердловская, Томская, Челябинская, Ярославская области, Севастополь, а также Ненецкий автономный округ.
Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что для участия в дистанционном электронном голосовании поступили заявки от более чем 4 миллионов граждан.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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Вчера, 23:15
 
Выборы президента России — 2024Выборы президента РФПолитикаРоссияКамчатский крайКамчаткаНиколай БулаевЭлла ПамфиловаСовет Федерации РФ
 
 
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