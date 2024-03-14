https://ria.ru/20240314/intervyu-1932919673.html

В Кремле прокомментировали реакцию Запада на интервью Путина Киселеву

В Кремле прокомментировали реакцию Запада на интервью Путина Киселеву - РИА Новости, 14.03.2024

В Кремле прокомментировали реакцию Запада на интервью Путина Киселеву

На Западе сознательно опустили слова президента России том, что ему не приходило в голову использовать тактическое ядерное оружие в ходе специальной военной... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T12:24

2024-03-14T12:24

2024-03-14T13:20

сша

интервью владимира путина дмитрию киселеву

в мире

владимир путин

дмитрий киселев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932661767_0:295:3115:2047_1920x0_80_0_0_78fa4661967d78ee8ac8fbf5dbb9b4fe.jpg

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. На Западе сознательно опустили слова президента России том, что ему не приходило в голову использовать тактическое ядерное оружие в ходе специальной военной операции, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Это преднамеренное искажение контекста и нежелание слышать президента Путина. В этом опять же ничего нового нет. Это то, что мы весьма концентрировано наблюдали давно и особенно в последние два года", — сказал он, комментируя реакцию администрации США на интервью Владимира Путина журналисту Дмитрию Киселеву.Песков не согласился с заявлением пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, назвавшей российскую риторику "безответственной и безрассудной"."Собственно, никаких угроз о применении ядерного оружия Путиным высказано в этом интервью не было. <…> Президент как раз говорил и о тех причинах, которые могут сделать неизбежным применение ядерного оружия. Это причины, которые указаны в соответствующих наших документах, которые хорошо известны во всем мире", — добавил представитель Кремля.В интервью Киселеву Путин говорил о том, что Россия с военно-технической точки зрения готова к ядерной войне, хотя сам он не думает, что "здесь все несется так в лоб". При этом президент напомнил условия применения ядерного оружия: только тогда, когда речь идет о существовании российского государства, нанесении ущерба его суверенитету и независимости.

https://ria.ru/20240314/peregovory-1932823263.html

https://ria.ru/20240313/rossiya-1932704624.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сша, интервью владимира путина дмитрию киселеву, в мире, владимир путин, дмитрий киселев