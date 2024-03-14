https://ria.ru/20240314/intervyu-1932919673.html
В Кремле прокомментировали реакцию Запада на интервью Путина Киселеву
В Кремле прокомментировали реакцию Запада на интервью Путина Киселеву - РИА Новости, 14.03.2024
В Кремле прокомментировали реакцию Запада на интервью Путина Киселеву
На Западе сознательно опустили слова президента России том, что ему не приходило в голову использовать тактическое ядерное оружие в ходе специальной военной... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T12:24
2024-03-14T12:24
2024-03-14T13:20
сша
интервью владимира путина дмитрию киселеву
в мире
владимир путин
дмитрий киселев
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. На Западе сознательно опустили слова президента России том, что ему не приходило в голову использовать тактическое ядерное оружие в ходе специальной военной операции, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Это преднамеренное искажение контекста и нежелание слышать президента Путина. В этом опять же ничего нового нет. Это то, что мы весьма концентрировано наблюдали давно и особенно в последние два года", — сказал он, комментируя реакцию администрации США на интервью Владимира Путина журналисту Дмитрию Киселеву.Песков не согласился с заявлением пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, назвавшей российскую риторику "безответственной и безрассудной"."Собственно, никаких угроз о применении ядерного оружия Путиным высказано в этом интервью не было. <…> Президент как раз говорил и о тех причинах, которые могут сделать неизбежным применение ядерного оружия. Это причины, которые указаны в соответствующих наших документах, которые хорошо известны во всем мире", — добавил представитель Кремля.В интервью Киселеву Путин говорил о том, что Россия с военно-технической точки зрения готова к ядерной войне, хотя сам он не думает, что "здесь все несется так в лоб". При этом президент напомнил условия применения ядерного оружия: только тогда, когда речь идет о существовании российского государства, нанесении ущерба его суверенитету и независимости.
https://ria.ru/20240314/peregovory-1932823263.html
https://ria.ru/20240313/rossiya-1932704624.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, интервью владимира путина дмитрию киселеву, в мире, владимир путин, дмитрий киселев
США, Интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву, В мире, Владимир Путин, Дмитрий Киселев
В Кремле прокомментировали реакцию Запада на интервью Путина Киселеву
Песков: на Западе преднамеренно исказили контекст, комментируя интервью Путина
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. На Западе сознательно опустили слова президента России том, что ему не приходило в голову использовать тактическое ядерное оружие в ходе специальной военной операции, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Это преднамеренное искажение контекста и нежелание слышать президента Путина. В этом опять же ничего нового нет. Это то, что мы весьма концентрировано наблюдали давно и особенно в последние два года", — сказал он, комментируя реакцию администрации США на интервью Владимира Путина журналисту Дмитрию Киселеву.
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Песков не согласился с заявлением пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер
, назвавшей российскую риторику "безответственной и безрассудной".
"Собственно, никаких угроз о применении ядерного оружия Путиным высказано в этом интервью не было. <…> Президент как раз говорил и о тех причинах, которые могут сделать неизбежным применение ядерного оружия. Это причины, которые указаны в соответствующих наших документах, которые хорошо известны во всем мире", — добавил представитель Кремля.
В интервью Киселеву Путин говорил о том, что Россия с военно-технической точки зрения готова к ядерной войне, хотя сам он не думает, что "здесь все несется так в лоб". При этом президент напомнил условия применения ядерного оружия: только тогда, когда речь идет о существовании российского государства, нанесении ущерба его суверенитету и независимости.
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