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Новым гендиректором "Интер РАО" назначили Сергея Дрегваля - РИА Новости, 14.03.2024
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22:56 14.03.2024 (обновлено: 23:33 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/gendirektor-1933072665.html
Новым гендиректором "Интер РАО" назначили Сергея Дрегваля
Новым гендиректором "Интер РАО" назначили Сергея Дрегваля - РИА Новости, 14.03.2024
Новым гендиректором "Интер РАО" назначили Сергея Дрегваля
Совет директоров "Интер РАО" принял решение, что Борис Ковальчук покидает свой пост генерального директора, его место с 15 марта сроком на 5 лет займет член... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T22:56
2024-03-14T23:33
экономика
россия
санкт-петербург
европа
борис ковальчук
снг
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Совет директоров "Интер РАО" принял решение, что Борис Ковальчук покидает свой пост генерального директора, его место с 15 марта сроком на 5 лет займет член правления - первый замгендиректора Сергей Дрегваль, сообщила компания. "Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ПАО "Интер РАО" Ковальчука Бориса Юрьевича "14" марта 2024 года… Избрать Генеральным директором ПАО "Интер РАО" Дрегваля Сергея Георгиевича с "15" марта 2024 года сроком на 5 лет в соответствии с Уставом Общества", - говорится в сообщении компании по итогам заседания совета директоров. Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Дрегваль был назначен членом правления – первым заместителем генерального директора "Интер РАО" 1 марта сроком на 5 лет. "Интер РАО" - диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. Компания является единственным оператором экспорта и импорта электроэнергии в РФ.
https://ria.ru/20240205/putin-1925493842.html
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экономика, россия, санкт-петербург, европа, борис ковальчук, снг
Экономика, Россия, Санкт-Петербург, Европа, Борис Ковальчук, СНГ
Новым гендиректором "Интер РАО" назначили Сергея Дрегваля

Место Ковальчука в "Интер РАО" займет экс-вице-губернатор Петербурга Дрегваль

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкПермская ГРЭС
Пермская ГРЭС - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Совет директоров "Интер РАО" принял решение, что Борис Ковальчук покидает свой пост генерального директора, его место с 15 марта сроком на 5 лет займет член правления - первый замгендиректора Сергей Дрегваль, сообщила компания.
"Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ПАО "Интер РАО" Ковальчука Бориса Юрьевича "14" марта 2024 года… Избрать Генеральным директором ПАО "Интер РАО" Дрегваля Сергея Георгиевича с "15" марта 2024 года сроком на 5 лет в соответствии с Уставом Общества", - говорится в сообщении компании по итогам заседания совета директоров.
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Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Дрегваль был назначен членом правления – первым заместителем генерального директора "Интер РАО" 1 марта сроком на 5 лет.
"Интер РАО" - диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. Компания является единственным оператором экспорта и импорта электроэнергии в РФ.
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ЭкономикаРоссияСанкт-ПетербургЕвропаБорис КовальчукСНГ
 
 
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