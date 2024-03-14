https://ria.ru/20240314/gendirektor-1933072665.html

Новым гендиректором "Интер РАО" назначили Сергея Дрегваля

Новым гендиректором "Интер РАО" назначили Сергея Дрегваля - РИА Новости, 14.03.2024

Новым гендиректором "Интер РАО" назначили Сергея Дрегваля

Совет директоров "Интер РАО" принял решение, что Борис Ковальчук покидает свой пост генерального директора, его место с 15 марта сроком на 5 лет займет член... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T22:56

2024-03-14T22:56

2024-03-14T23:33

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Совет директоров "Интер РАО" принял решение, что Борис Ковальчук покидает свой пост генерального директора, его место с 15 марта сроком на 5 лет займет член правления - первый замгендиректора Сергей Дрегваль, сообщила компания. "Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ПАО "Интер РАО" Ковальчука Бориса Юрьевича "14" марта 2024 года… Избрать Генеральным директором ПАО "Интер РАО" Дрегваля Сергея Георгиевича с "15" марта 2024 года сроком на 5 лет в соответствии с Уставом Общества", - говорится в сообщении компании по итогам заседания совета директоров. Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Дрегваль был назначен членом правления – первым заместителем генерального директора "Интер РАО" 1 марта сроком на 5 лет. "Интер РАО" - диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. Компания является единственным оператором экспорта и импорта электроэнергии в РФ.

https://ria.ru/20240205/putin-1925493842.html

https://ria.ru/20240127/elektroenergiya-1923867660.html

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экономика, россия, санкт-петербург, европа, борис ковальчук, снг