https://ria.ru/20240314/es-1932998437.html

Столтенберг призвал Евросоюз не дублировать функции НАТО

Столтенберг призвал Евросоюз не дублировать функции НАТО - РИА Новости, 14.03.2024

Столтенберг призвал Евросоюз не дублировать функции НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что только Североатлантический альянс должен устанавливать целевые показатели по обороне и вводить общие военные... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T16:38

2024-03-14T16:38

2024-03-14T16:38

в мире

йенс столтенберг

нато

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 14 мар - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что только Североатлантический альянс должен устанавливать целевые показатели по обороне и вводить общие военные стандарты, ЕС не следует дублировать функции альянса. "НАТО является той организацией, которая должна определят целевые показатели, нельзя иметь две организации, которые ставят такие цели для одних и тех же стран", - сказал он на пресс-конференции, где представил ежегодный доклад о деятельности НАТО. Он пояснил, в частности, что НАТО и ЕС не могут ставить разные задачи по обороне таким странам как Германия, Польша или Дания, которые являются членам обеих организаций. "Военные планы, в том числе касающиеся количества танков, кораблей и самолетов, степени готовности, должны устанавливаться только одной организацией. Это основная задача НАТО", - подчеркнул Столтенберг. Он также добавил, что НАТО определяет стандарты оружия, связи, взаимодействия и совместимости. "Союзники НАТО в Европе обеспечивают только 20% расходов на оборону, поэтому стандарты должна устанавливать НАТО, обеспечивающая все 100%… Стандарты, военное планирование – это ключевая задача НАТО, она не может дублироваться, это подрывает нашу безопасность", — сказал Столтенберг. Ранее государства ЕС, большинство из которых также входят в состав НАТО, на фоне опасений прихода к власти в США Дональда Трампа все чаще стали обсуждать вопросы европейской обороны, общих стандартов, совместных оборонных заказов и военного планирования. Также предлагается ввести новую должность европейского комиссара по обороне.

https://ria.ru/20240309/evropeytsy-1931936605.html

https://ria.ru/20240226/kapitulyatsiya-1929429083.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, йенс столтенберг, нато, евросоюз