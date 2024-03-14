https://ria.ru/20240314/avdeevka-1932880636.html

Украинский пленный рассказал о наступлении российских войск в Авдеевке

Украинский пленный рассказал о наступлении российских войск в Авдеевке - РИА Новости, 14.03.2024

Украинский пленный рассказал о наступлении российских войск в Авдеевке

Сопротивляться наступлению подразделений Вооруженных сил РФ в Авдеевке не было смысла, солдаты ВСУ отступали из города, "кто как мог", рассказал украинский... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T10:35

2024-03-14T10:35

2024-03-14T11:36

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Сопротивляться наступлению подразделений Вооруженных сил РФ в Авдеевке не было смысла, солдаты ВСУ отступали из города, "кто как мог", рассказал украинский военнопленный в видео Минобороны РФ. По словам попавшего в плен под Авдеевой военнослужащего ВСУ Сергея Павлюка, "были постоянные артиллерийские, минометные обстрелы, работали дроны-камикадзе по нам, каждый день был минимум один трехсотый". Он отметил, что сопротивляться не было смысла, и командир принял решение отступать с позиций. "Отходили, кто как мог. При отступлении я повредил ногу, и сослуживцы решили, что со мной далеко не уйти. И просто бросили меня на произвол судьбы", — уточнил Павлюк. Пленный добавил, что прятался в развалинах дома, а потом попал в плен. "Я просто поднял руки и вышел из укрытия. Не сопротивлялся. Со мной обращаются хорошо, напоили, накормили, дали необходимые лекарства", — рассказал он.

https://ria.ru/20240218/avdeevka-1927984229.html

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авдеевка, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность