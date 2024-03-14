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В Кремле ответили на попытки США восстановить военные возможности в Арктике - РИА Новости, 14.03.2024
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12:15 14.03.2024 (обновлено: 12:37 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/arktike-1932917852.html
В Кремле ответили на попытки США восстановить военные возможности в Арктике
В Кремле ответили на попытки США восстановить военные возможности в Арктике - РИА Новости, 14.03.2024
В Кремле ответили на попытки США восстановить военные возможности в Арктике
Арктика остаётся территорией напряжённой конкуренции, Россия рассматривает регион как стратегический в экономическом плане, заявил пресс-секретарь президента РФ РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T12:15
2024-03-14T12:37
арктика
сша
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Арктика остаётся территорией напряжённой конкуренции, Россия рассматривает регион как стратегический в экономическом плане, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это не новый вызов. К сожалению, Арктика постоянно была и остается на территории достаточно напряженной конкуренции. Мы, будучи арктической страной, собственно крупнейшей арктической страной на земном шаре, конечно, рассматриваем это как регион стратегически важный для нас в первую очередь с точки зрения его экономической эксплуатации с соблюдением всех норм и правил природоохранной деятельности", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, что в Кремле думают об намерении США восстановить свое военное положение в Арктике, как оценивают риски создания напряженности там и готовы ли вообще принять такой вызов.Газета Business Insider сообщила ранее, что США пытаются восстановить свои военные возможности в Арктике, чтобы противостоять России и Китаю в регионе. В частности, указывает издание, Вашингтон надеется подкачать в Арктике "мышцы, которые атрофировались более 20 лет назад".
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арктика, сша, россия, дмитрий песков, в мире
Арктика, США, Россия, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле ответили на попытки США восстановить военные возможности в Арктике

Песков: Арктика остается территорией напряженной конкуренции

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкОстров архипелага Шпицберген
Остров архипелага Шпицберген - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Остров архипелага Шпицберген. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Арктика остаётся территорией напряжённой конкуренции, Россия рассматривает регион как стратегический в экономическом плане, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Это не новый вызов. К сожалению, Арктика постоянно была и остается на территории достаточно напряженной конкуренции. Мы, будучи арктической страной, собственно крупнейшей арктической страной на земном шаре, конечно, рассматриваем это как регион стратегически важный для нас в первую очередь с точки зрения его экономической эксплуатации с соблюдением всех норм и правил природоохранной деятельности", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, что в Кремле думают об намерении США восстановить свое военное положение в Арктике, как оценивают риски создания напряженности там и готовы ли вообще принять такой вызов.
Газета Business Insider сообщила ранее, что США пытаются восстановить свои военные возможности в Арктике, чтобы противостоять России и Китаю в регионе. В частности, указывает издание, Вашингтон надеется подкачать в Арктике "мышцы, которые атрофировались более 20 лет назад".
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