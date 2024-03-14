https://ria.ru/20240314/arktike-1932917852.html

В Кремле ответили на попытки США восстановить военные возможности в Арктике

В Кремле ответили на попытки США восстановить военные возможности в Арктике - РИА Новости, 14.03.2024

В Кремле ответили на попытки США восстановить военные возможности в Арктике

Арктика остаётся территорией напряжённой конкуренции, Россия рассматривает регион как стратегический в экономическом плане, заявил пресс-секретарь президента РФ РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T12:15

2024-03-14T12:15

2024-03-14T12:37

арктика

сша

россия

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Арктика остаётся территорией напряжённой конкуренции, Россия рассматривает регион как стратегический в экономическом плане, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это не новый вызов. К сожалению, Арктика постоянно была и остается на территории достаточно напряженной конкуренции. Мы, будучи арктической страной, собственно крупнейшей арктической страной на земном шаре, конечно, рассматриваем это как регион стратегически важный для нас в первую очередь с точки зрения его экономической эксплуатации с соблюдением всех норм и правил природоохранной деятельности", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, что в Кремле думают об намерении США восстановить свое военное положение в Арктике, как оценивают риски создания напряженности там и готовы ли вообще принять такой вызов.Газета Business Insider сообщила ранее, что США пытаются восстановить свои военные возможности в Арктике, чтобы противостоять России и Китаю в регионе. В частности, указывает издание, Вашингтон надеется подкачать в Арктике "мышцы, которые атрофировались более 20 лет назад".

https://ria.ru/20240107/voyna-1920001224.html

арктика

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арктика, сша, россия, дмитрий песков, в мире