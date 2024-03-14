https://ria.ru/20240314/arest-1932877645.html
Суд арестовал членов РДК* за подготовку терактов
Суд арестовал членов РДК* за подготовку терактов - РИА Новости, 14.03.2024
Суд арестовал членов РДК* за подготовку терактов
Готовившие теракты члены "Русского добровольческого корпуса"* заключены в СИЗО, сообщили РИА Новости в четверг в объединенной пресс-службе судов Петербурга. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T10:28
2024-03-14T10:28
2024-03-14T10:29
специальная военная операция на украине
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мар — РИА Новости. Готовившие теракты члены "Русского добровольческого корпуса"* заключены в СИЗО, сообщили РИА Новости в четверг в объединенной пресс-службе судов Петербурга. "Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 27 апреля", - сказали в пресс-службе. Ранее ФСБ объявила о задержании членов законспирированной ячейки в Петербурге украинской террористической организации "Русский добровольческий корпус" (РДК)*, которые планировали устроить теракты на объектах критически важной инфраструктуры. По информации ФСБ, преступная группа, в которую входили четверо петербуржцев, также хотела с помощью высокотоксичного вещества отравить пищевые продукты, которые в качестве гуманитарной помощи предстояло отправить российским военным в зоне СВО и жителям новых регионов России. По информации ФСБ, РДК* действует в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
https://ria.ru/20240118/kharkov-1922063782.html
https://ria.ru/20240307/terakty-1931708401.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство обороны украины
Специальная военная операция на Украине, Санкт-Петербург, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Министерство обороны Украины
Суд арестовал членов РДК* за подготовку терактов
Суд в Петербурге арестовал до 27 апреля членов РДК за подготовку терактов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мар — РИА Новости. Готовившие теракты члены "Русского добровольческого корпуса"* заключены в СИЗО, сообщили РИА Новости в четверг в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 27 апреля", - сказали в пресс-службе.
Подпольщик сообщил о ликвидации в Харькове кураторов РДК*
Ранее ФСБ объявила о задержании членов законспирированной ячейки в Петербурге украинской террористической организации "Русский добровольческий корпус" (РДК)*, которые планировали устроить теракты на объектах критически важной инфраструктуры.
По информации ФСБ, преступная группа, в которую входили четверо петербуржцев, также хотела с помощью высокотоксичного вещества отравить пищевые продукты, которые в качестве гуманитарной помощи предстояло отправить российским военным в зоне СВО и жителям новых регионов России.
По информации ФСБ, РДК* действует в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2024 году