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Суд арестовал членов РДК* за подготовку терактов - РИА Новости, 14.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:28 14.03.2024 (обновлено: 10:29 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/arest-1932877645.html
Суд арестовал членов РДК* за подготовку терактов
Суд арестовал членов РДК* за подготовку терактов - РИА Новости, 14.03.2024
Суд арестовал членов РДК* за подготовку терактов
Готовившие теракты члены "Русского добровольческого корпуса"* заключены в СИЗО, сообщили РИА Новости в четверг в объединенной пресс-службе судов Петербурга. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T10:28
2024-03-14T10:29
специальная военная операция на украине
санкт-петербург
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
министерство обороны украины
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мар — РИА Новости. Готовившие теракты члены "Русского добровольческого корпуса"* заключены в СИЗО, сообщили РИА Новости в четверг в объединенной пресс-службе судов Петербурга. "Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 27 апреля", - сказали в пресс-службе. Ранее ФСБ объявила о задержании членов законспирированной ячейки в Петербурге украинской террористической организации "Русский добровольческий корпус" (РДК)*, которые планировали устроить теракты на объектах критически важной инфраструктуры. По информации ФСБ, преступная группа, в которую входили четверо петербуржцев, также хотела с помощью высокотоксичного вещества отравить пищевые продукты, которые в качестве гуманитарной помощи предстояло отправить российским военным в зоне СВО и жителям новых регионов России. По информации ФСБ, РДК* действует в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
https://ria.ru/20240118/kharkov-1922063782.html
https://ria.ru/20240307/terakty-1931708401.html
санкт-петербург
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санкт-петербург, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство обороны украины
Специальная военная операция на Украине, Санкт-Петербург, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Министерство обороны Украины
Суд арестовал членов РДК* за подготовку терактов

Суд в Петербурге арестовал до 27 апреля членов РДК за подготовку терактов

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мар — РИА Новости. Готовившие теракты члены "Русского добровольческого корпуса"* заключены в СИЗО, сообщили РИА Новости в четверг в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 27 апреля", - сказали в пресс-службе.
Автомобили экстренных служб на улице Харькова
Подпольщик сообщил о ликвидации в Харькове кураторов РДК*
18 января, 13:02
Ранее ФСБ объявила о задержании членов законспирированной ячейки в Петербурге украинской террористической организации "Русский добровольческий корпус" (РДК)*, которые планировали устроить теракты на объектах критически важной инфраструктуры.
По информации ФСБ, преступная группа, в которую входили четверо петербуржцев, также хотела с помощью высокотоксичного вещества отравить пищевые продукты, которые в качестве гуманитарной помощи предстояло отправить российским военным в зоне СВО и жителям новых регионов России.
По информации ФСБ, РДК* действует в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
Кадр видео ликвидации гражданина республики Беларусь, готовившего теракт в Карелии - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2024 году
7 марта, 13:41
 
Специальная военная операция на УкраинеСанкт-ПетербургФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Министерство обороны Украины
 
 
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