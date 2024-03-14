https://ria.ru/20240314/arest-1932877645.html

Суд арестовал членов РДК* за подготовку терактов

Суд арестовал членов РДК* за подготовку терактов - РИА Новости, 14.03.2024

Суд арестовал членов РДК* за подготовку терактов

Готовившие теракты члены "Русского добровольческого корпуса"* заключены в СИЗО, сообщили РИА Новости в четверг в объединенной пресс-службе судов Петербурга. РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T10:28

2024-03-14T10:28

2024-03-14T10:29

специальная военная операция на украине

санкт-петербург

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

министерство обороны украины

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мар — РИА Новости. Готовившие теракты члены "Русского добровольческого корпуса"* заключены в СИЗО, сообщили РИА Новости в четверг в объединенной пресс-службе судов Петербурга. "Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 27 апреля", - сказали в пресс-службе. Ранее ФСБ объявила о задержании членов законспирированной ячейки в Петербурге украинской террористической организации "Русский добровольческий корпус" (РДК)*, которые планировали устроить теракты на объектах критически важной инфраструктуры. По информации ФСБ, преступная группа, в которую входили четверо петербуржцев, также хотела с помощью высокотоксичного вещества отравить пищевые продукты, которые в качестве гуманитарной помощи предстояло отправить российским военным в зоне СВО и жителям новых регионов России. По информации ФСБ, РДК* действует в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20240118/kharkov-1922063782.html

https://ria.ru/20240307/terakty-1931708401.html

санкт-петербург

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

санкт-петербург, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство обороны украины