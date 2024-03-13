https://ria.ru/20240313/zakon-1932729659.html
Европарламент одобрил первый в истории комплексный закон об ИИ
Европарламент одобрил первый в истории комплексный закон об ИИ - РИА Новости, 13.03.2024
Европарламент одобрил первый в истории комплексный закон об ИИ
Европейский парламент в среду одобрил первый в мировой практике комплексный закон по регулированию искусственного интеллекта, сообщила глава ЕП Роберта Метсола... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T14:25
2024-03-13T14:25
2024-03-13T14:36
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БРЮССЕЛЬ, 13 мар – РИА Новости. Европейский парламент в среду одобрил первый в мировой практике комплексный закон по регулированию искусственного интеллекта, сообщила глава ЕП Роберта Метсола в сети X."Закон одобрен, горжусь новаторством Европы", - написала глава Европарламента.Ранее сообщалось, что закон ЕС об искусственном интеллекте — это первая в истории правовая база в области искусственного интеллекта, которая устраняет риски, связанные с искусственным интеллектом, и позволяет Европе играть ведущую роль в мире в данной области."Целью закона об искусственном интеллекте является предоставление разработчикам и специалистам по внедрению ИИ четких требований и обязательств в отношении конкретных видов использования этих технологий", - указывается в заявлении Еврокомиссии по законопроекту.Закон предполагает также создание структуры управления рисками, связанными с ИИ на европейском уровне, проведение оценки рисков, связанных с новыми системами ИИ, определение перечня требований к создателям таких систем и введение критериев контроля и оценки соответствия европейским требованиям.Депутаты ЕП также требовали гарантировать, что системы искусственного интеллекта останутся под контролем человека, а также что они останутся надежными, прозрачными, отслеживаемыми, недискриминационными, оберегающими окружающую среду.Они также настаивали на введении единого определения для понятия "искусственный интеллект", которое можно будет использовать по отношению к уже действующим и будущим системам.При этом предлагается запрещать системы искусственного интеллекта, представляющие "неприемлемые риски для безопасности людей", в частности, использующие "техники манипуляции или эксплуатирующие уязвимости лиц". Речь идет о недопустимости классификации людей по их социальному поведению, социально-экономическому статусу или личным качествам.Закон также строго ограничивает использование ИИ для удаленной биометрической идентификации в реальном времени в публичных местах. Кроме того, ограничивается сбор биометрических данных в социальных сетях и системах видеонаблюдения для создания баз данных по распознаванию лиц. Исключения могут быть сделаны в очень ограниченных случаях и только по решению суда.Положения о прозрачности применения систем искусственного интеллекта вводят, в частности, обязательную маркировку текстов, аудио- видео-, фотоматериалов и чат-систем, созданных с помощью таких технологий.
https://ria.ru/20240313/ii-1932723756.html
https://ria.ru/20240313/rossiya-1932725761.html
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европарламент, в мире, европа, роберта метсола, евросоюз, еврокомиссия
Европарламент, В мире, Европа, Роберта Метсола, Евросоюз, Еврокомиссия
Европарламент одобрил первый в истории комплексный закон об ИИ
ЕП одобрил первый в мировой практике комплексный закон по регулированию ИИ
БРЮССЕЛЬ, 13 мар – РИА Новости.
Европейский парламент в среду одобрил первый в мировой практике комплексный закон по регулированию искусственного интеллекта, сообщила глава ЕП Роберта Метсола в сети X
.
"Закон одобрен, горжусь новаторством Европы", - написала глава Европарламента.
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Ранее сообщалось, что закон ЕС
об искусственном интеллекте — это первая в истории правовая база в области искусственного интеллекта, которая устраняет риски, связанные с искусственным интеллектом, и позволяет Европе
играть ведущую роль в мире в данной области.
"Целью закона об искусственном интеллекте является предоставление разработчикам и специалистам по внедрению ИИ четких требований и обязательств в отношении конкретных видов использования этих технологий", - указывается в заявлении Еврокомиссии
по законопроекту.
Закон предполагает также создание структуры управления рисками, связанными с ИИ на европейском уровне, проведение оценки рисков, связанных с новыми системами ИИ, определение перечня требований к создателям таких систем и введение критериев контроля и оценки соответствия европейским требованиям.
Депутаты ЕП также требовали гарантировать, что системы искусственного интеллекта останутся под контролем человека, а также что они останутся надежными, прозрачными, отслеживаемыми, недискриминационными, оберегающими окружающую среду.
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Они также настаивали на введении единого определения для понятия "искусственный интеллект", которое можно будет использовать по отношению к уже действующим и будущим системам.
При этом предлагается запрещать системы искусственного интеллекта, представляющие "неприемлемые риски для безопасности людей", в частности, использующие "техники манипуляции или эксплуатирующие уязвимости лиц". Речь идет о недопустимости классификации людей по их социальному поведению, социально-экономическому статусу или личным качествам.
Закон также строго ограничивает использование ИИ для удаленной биометрической идентификации в реальном времени в публичных местах. Кроме того, ограничивается сбор биометрических данных в социальных сетях и системах видеонаблюдения для создания баз данных по распознаванию лиц. Исключения могут быть сделаны в очень ограниченных случаях и только по решению суда.
Положения о прозрачности применения систем искусственного интеллекта вводят, в частности, обязательную маркировку текстов, аудио- видео-, фотоматериалов и чат-систем, созданных с помощью таких технологий.
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