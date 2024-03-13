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Предварительная явка на досрочном голосовании в ДНР превысила 47 процентов

Предварительная явка на досрочном голосовании в ДНР превысила 47 процентов - РИА Новости, 13.03.2024

Предварительная явка на досрочном голосовании в ДНР превысила 47 процентов

Предварительная явка на досрочном голосовании на выборах президента России в Донецкой Народной Республике превысила 47%, сообщил председатель избирательной... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T21:33

2024-03-13T21:33

2024-03-13T21:33

выборы президента россии — 2024

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донецкая народная республика

совет федерации рф

политика

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ДОНЕЦК, 13 мар — РИА Новости. Предварительная явка на досрочном голосовании на выборах президента России в Донецкой Народной Республике превысила 47%, сообщил председатель избирательной комиссии региона Владимир Высоцкий. С 10 марта участковые избирательные комиссии ДНР приступили к проведению досрочного голосования на выборах президента РФ. "Явка за сегодняшний день, 13 марта 2024 года, составила 47,54%", – сказал Высоцкий на брифинге. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

россия

донецкая народная республика

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россия, донецкая народная республика, совет федерации рф, политика