https://ria.ru/20240313/vybory-1932805103.html

Российское посольство обвинило латвийские власти во вмешательстве в выборы

Российское посольство обвинило латвийские власти во вмешательстве в выборы - РИА Новости, 13.03.2024

Российское посольство обвинило латвийские власти во вмешательстве в выборы

Посольство России в Риге обвинило власти Латвии, которые собираются проверять у российских избирателей право на пребывание в стране, в попытке повлиять на... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T19:05

2024-03-13T19:05

2024-03-13T19:05

выборы президента россии — 2024

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Посольство России в Риге обвинило власти Латвии, которые собираются проверять у российских избирателей право на пребывание в стране, в попытке повлиять на результаты выборов президента РФ и искусственно снизить явку. Ранее руководитель латвийской государственной полиции Армандс Рукс заявил, что полиция, погранслужба и управление по делам гражданства и миграции Латвии на выборах президента России в Риге будут проверять у российских граждан документы при входе на избирательный участок, если ВНЖ будет просрочен, последует депортация. "Намерение Риги ограничить доступ граждан России в посольство своей страны является беспрецедентным явлением для мировой дипломатической практики, грубым посягательством на конституционные права россиян и попыткой вмешательства во внутренние дела нашей страны", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии. Посольство сообщило, что усматривает в действиях латвийской стороны "стремление еще более запугать и без того находящихся под непрерывным прессингом в Латвии обладателей российских паспортов, искусственно снизить явку и повлиять на результат волеизъявления на избирательных участках в стенах нашей дипмиссии в Риге". При этом власти Латвии "настойчиво игнорируют" запросы российского посольства "о предоставлении письменных гарантий неприкосновенности и иммунитета гражданам России от уголовного преследования по политическим мотивам за участие в голосовании", сообщили дипломаты, добавив, что вблизи избирательного участка с одобрения властей Риги готовятся протестные акции и не исключены провокации. "Тем не менее, коллектив посольства приложит максимум усилий и создаст все условия, чтобы российские избиратели смогли в полном объеме реализовать своё избирательное право", - подчеркнула дипмиссия. Ранее министр юстиции Латвии Инесе Либиня Эгере заявила в эфире латвийского телевидения, что Латвия расценивает граждан России, которые примут участие в выборах президента на территории посольства в Риге, как поддерживающих СВО. В Латвии за это предусмотрена уголовная ответственность, отметила министр, признав, что Латвия не может препятствовать гражданам РФ проголосовать на выборах. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала угрозу "латвийской диктатурой". Ранее Конституционный суд Латвии посчитал законным требование сдать экзамен по латышскому для россиян, которые раньше были гражданами страны и имели постоянный ВНЖ. Управление по делам гражданства и миграции Латвии заявило, что депортация из Латвии грозит 1167 гражданам России, 789 из которых старше 60 лет. Глава МВД страны признал, что вместо массовых депортаций, вероятно, будут единичные. Кабмин Латвии в августе 2022 года принял решение продлевать временные виды на жительство в Латвии гражданам РФ лишь в исключительных случаях, а постоянный вид на жительство выдавать им только при условии сдачи экзамена по государственному языку на уровень не ниже А2 к сентябрю 2023 года. От экзамена освобождены лица моложе 15 и старше 75 лет. Согласно поправкам к закону об иммиграции, возможность повторной сдачи экзамена по латышскому языку у граждан РФ сохранялась до 30 ноября, в этом случае действие их ВНЖ продлевалось до конца 2023 года. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. На территории Латвии голосование будет проходить на двух участках, в посольстве России и его консульском отделе.

https://ria.ru/20240306/latviya-1931433247.html

https://ria.ru/20240307/inoagenty-1931768370.html

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совет федерации рф, николай харитонов, мария захарова, латвия, в мире, россия, рига, выборы президента рф