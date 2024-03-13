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В Запорожской области 15 марта станет нерабочим днем из-за выборов - РИА Новости, 13.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
14:16 13.03.2024 (обновлено: 14:25 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/vybory-1932727406.html
В Запорожской области 15 марта станет нерабочим днем из-за выборов
В Запорожской области 15 марта станет нерабочим днем из-за выборов - РИА Новости, 13.03.2024
В Запорожской области 15 марта станет нерабочим днем из-за выборов
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале объявил нерабочим днем пятницу, 15 марта, в связи с выборами президента России. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T14:16
2024-03-13T14:25
выборы президента россии — 2024
запорожская область
политика
россия
евгений балицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале объявил нерабочим днем пятницу, 15 марта, в связи с выборами президента России."С целью обеспечения реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, проживающих на территории Запорожской области, в связи с проведением выборов президента Российской Федерации подписал указ об установлении нерабочим днем 15 марта", - написал Балицкий.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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запорожская область, политика, россия, евгений балицкий
Выборы президента России — 2024, Запорожская область, Политика, Россия, Евгений Балицкий
В Запорожской области 15 марта станет нерабочим днем из-за выборов

Балицкий объявил пятницу выходным днем в Запорожской области из-за выборов

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Люди гуляют в парке в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале объявил нерабочим днем пятницу, 15 марта, в связи с выборами президента России.
"С целью обеспечения реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, проживающих на территории Запорожской области, в связи с проведением выборов президента Российской Федерации подписал указ об установлении нерабочим днем 15 марта", - написал Балицкий.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024Запорожская областьПолитикаРоссияЕвгений Балицкий
 
 
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