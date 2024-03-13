https://ria.ru/20240313/vybory-1932727406.html
В Запорожской области 15 марта станет нерабочим днем из-за выборов
В Запорожской области 15 марта станет нерабочим днем из-за выборов - РИА Новости, 13.03.2024
В Запорожской области 15 марта станет нерабочим днем из-за выборов
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале объявил нерабочим днем пятницу, 15 марта, в связи с выборами президента России. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T14:16
2024-03-13T14:16
2024-03-13T14:25
выборы президента россии — 2024
запорожская область
политика
россия
евгений балицкий
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/04/1855885646_0:238:3218:2048_1920x0_80_0_0_fd76eae9c09bdcfaa3345399f13e73d8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале объявил нерабочим днем пятницу, 15 марта, в связи с выборами президента России."С целью обеспечения реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, проживающих на территории Запорожской области, в связи с проведением выборов президента Российской Федерации подписал указ об установлении нерабочим днем 15 марта", - написал Балицкий.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
запорожская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/04/1855885646_3:0:2734:2048_1920x0_80_0_0_f44e1db008ab9a731ed1fcd3a37d1996.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, политика, россия, евгений балицкий
Выборы президента России — 2024, Запорожская область, Политика, Россия, Евгений Балицкий
В Запорожской области 15 марта станет нерабочим днем из-за выборов
Балицкий объявил пятницу выходным днем в Запорожской области из-за выборов