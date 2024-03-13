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В Запорожской области 15 марта станет нерабочим днем из-за выборов

В Запорожской области 15 марта станет нерабочим днем из-за выборов - РИА Новости, 13.03.2024

В Запорожской области 15 марта станет нерабочим днем из-за выборов

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале объявил нерабочим днем пятницу, 15 марта, в связи с выборами президента России. РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T14:16

2024-03-13T14:16

2024-03-13T14:25

выборы президента россии — 2024

запорожская область

политика

россия

евгений балицкий

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале объявил нерабочим днем пятницу, 15 марта, в связи с выборами президента России."С целью обеспечения реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, проживающих на территории Запорожской области, в связи с проведением выборов президента Российской Федерации подписал указ об установлении нерабочим днем 15 марта", - написал Балицкий.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

запорожская область, политика, россия, евгений балицкий