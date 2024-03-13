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На курильском вулкане Эбеко произошел выброс пепла
На курильском вулкане Эбеко произошел выброс пепла - РИА Новости, 13.03.2024
На курильском вулкане Эбеко произошел выброс пепла
Пепловый выброс на высоту 2,5 километра зафиксирован утром в среду на курильском вулкане Эбеко, шлейф протянулся на 10 километров, сообщил институт вулканологии РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T01:57
2024-03-13T01:57
2024-03-13T01:57
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северо-курильск
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российская академия наук
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 мар – РИА Новости. Пепловый выброс на высоту 2,5 километра зафиксирован утром в среду на курильском вулкане Эбеко, шлейф протянулся на 10 километров, сообщил институт вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН. По данным камчатской группы реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, эксплозии подняли пепел вулкана Эбеко на 2,5 километра над уровнем моря. "Шлейф пепла протянулся на 10 километров на юг от вулкана", – говорится в сообщении института в Telegram-канале и отмечается, что ситуация представляет опасность для местных авиаперевозок. Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского. Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на нем продолжаются с 20 октября 2016 года, что является нормальной деятельностью для вулкана. Рекордный выброс зарегистрирован 31 августа 2018-го. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.
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эбеко, северо-курильск, парамушир, российская академия наук, происшествия, россия
Эбеко, Северо-Курильск, Парамушир, Российская академия наук, Происшествия, Россия
На курильском вулкане Эбеко произошел выброс пепла
На курильском вулкане Эбеко ветер отнес шлейф пепла на десять километров
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 мар – РИА Новости. Пепловый выброс на высоту 2,5 километра зафиксирован утром в среду на курильском вулкане Эбеко, шлейф протянулся на 10 километров, сообщил институт вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.
По данным камчатской группы реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, эксплозии подняли пепел вулкана Эбеко на 2,5 километра над уровнем моря.
"Шлейф пепла протянулся на 10 километров на юг от вулкана", – говорится в сообщении института в Telegram-канале и отмечается, что ситуация представляет опасность для местных авиаперевозок.
Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир
в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска
в северной части хребта Вернадского. Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на нем продолжаются с 20 октября 2016 года, что является нормальной деятельностью для вулкана. Рекордный выброс зарегистрирован 31 августа 2018-го. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.
На курильском вулкане Эбеко произошел выброс пепла