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На курильском вулкане Эбеко произошел выброс пепла

На курильском вулкане Эбеко произошел выброс пепла - РИА Новости, 13.03.2024

На курильском вулкане Эбеко произошел выброс пепла

Пепловый выброс на высоту 2,5 километра зафиксирован утром в среду на курильском вулкане Эбеко, шлейф протянулся на 10 километров, сообщил институт вулканологии РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T01:57

2024-03-13T01:57

2024-03-13T01:57

эбеко

северо-курильск

парамушир

российская академия наук

происшествия

россия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 мар – РИА Новости. Пепловый выброс на высоту 2,5 километра зафиксирован утром в среду на курильском вулкане Эбеко, шлейф протянулся на 10 километров, сообщил институт вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН. По данным камчатской группы реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, эксплозии подняли пепел вулкана Эбеко на 2,5 километра над уровнем моря. "Шлейф пепла протянулся на 10 километров на юг от вулкана", – говорится в сообщении института в Telegram-канале и отмечается, что ситуация представляет опасность для местных авиаперевозок. Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского. Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на нем продолжаются с 20 октября 2016 года, что является нормальной деятельностью для вулкана. Рекордный выброс зарегистрирован 31 августа 2018-го. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.

https://ria.ru/20240307/vulkan-1931612206.html

эбеко

северо-курильск

парамушир

россия

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эбеко, северо-курильск, парамушир, российская академия наук, происшествия, россия