https://ria.ru/20240313/voennye-1932822333.html

Каллас отказалась гарантировать, что Эстония не отправит военных на Украину

Каллас отказалась гарантировать, что Эстония не отправит военных на Украину - РИА Новости, 13.03.2024

Каллас отказалась гарантировать, что Эстония не отправит военных на Украину

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас на правительственном часе отказалась гарантировать, что военных из прибалтийской страны не отправят на Украину. РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T21:03

2024-03-13T21:03

2024-03-13T22:41

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ХЕЛЬСИНКИ, 13 мар — РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас на правительственном часе отказалась гарантировать, что военных из прибалтийской страны не отправят на Украину.Главной темой обсуждения стало заявление президента Франции Эммануэля Макрона по поводу возможной отправки солдат из стран — членов ЕС в зону боевых действий. Депутаты потребовали от премьера гарантий, что Силы обороны Эстонии не будут вмешиваться в конфликт."Я не даю таких обещаний, потому что обстоятельства могут измениться. По вашей интерпретации кажется, что вмешательством может быть что угодно. Наша военная помощь Украине тоже может быть расценена Россией как вмешательство. Мы здесь четко выбрали сторону, и эта сторона Украины, потому что Россия для нас — прямая угроза", — заявила Каллас. Кроме того, она попыталась объяснить путаницу в терминологии, утверждая, что речь шла не о вводе наземных войск, а о помощи ВСУ с обучением.При этом неделю назад Каллас в парламенте заверила, что эстонские солдаты не отправятся воевать на Украину.Резонансное высказывание МакронаВ конце февраля президент Франции заявил, что Париж сделает все, чтобы Москва "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось.Позднее политик, подвергшийся резкой критике за эти высказывания, отметил, что все его слова были тщательно обдуманы. Макрон также подчеркнул, что у Парижа "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву.При этом власти многих европейских государств заявили, что речь о переброске военных на Украину не идет. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус подчеркнули, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих в республику. Кроме того, глава немецкого правительства уточнил, что этого не собираются делать и страны НАТО в целом.В понедельник генсек альянса Йенс Столтенберг подтвердил, что блок не намерен направлять войска на Украину, а Эммануэлю Макрону следует консультироваться по таким вопросам с членами организации.Комментируя слова президента Франции, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО. Сам факт обсуждения возможности отправки "неких контингентов на Украину" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важным новым элементом.

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https://ria.ru/20240227/ukraina-1929764924.html

https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html

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