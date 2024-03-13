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"Запад признает". В США сообщили, в каких границах останется Украина - РИА Новости, 13.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:02 13.03.2024
https://ria.ru/20240313/ukraina-1932827640.html
"Запад признает". В США сообщили, в каких границах останется Украина
"Запад признает". В США сообщили, в каких границах останется Украина - РИА Новости, 13.03.2024
"Запад признает". В США сообщили, в каких границах останется Украина
заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T22:02
2024-03-13T22:02
специальная военная операция на украине
украина
в мире
россия
харьков
сергей шойгу
скотт риттер
вооруженные силы сша
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Украина может потерять контроль над несколькими городами, включая Харьков и Одессу в случае продолжения конфликта, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Я не знаю, не поздно ли это для Одессы. &lt;…&gt; Потеряют ли они Харьков, Днепропетровск — у Киева еще есть небольшой шанс сохранить эти территории, но они должны остановить все прямо сейчас", — предположил он.По мнению военного, Россия уже выиграла в конфликте, и нет никаких шансов, что это можно изменить. Он также добавил, что Запад, предоставляя деньги Украине или материалы, ничего не может сделать, чтобы повлиять на исход."Украина не может выиграть. Для них все кончено и Россия понимает это, гораздо важнее, что это Украина знает и Запад признает это", — резюмировал Риттер.В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери Украины в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительную мобилизацию, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.
https://ria.ru/20240313/ukraina-1932760154.html
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украина, в мире, россия, харьков, сергей шойгу, скотт риттер, вооруженные силы сша
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Россия, Харьков, Сергей Шойгу, Скотт Риттер, Вооруженные силы США
"Запад признает". В США сообщили, в каких границах останется Украина

Риттер: Украина потеряет Одессу и Харьков при продолжении конфликта

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО в зенитном ракетном комплексе "БУК М3" на СВО
Военнослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО в зенитном ракетном комплексе БУК М3 на СВО - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО в зенитном ракетном комплексе "БУК М3" на СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Украина может потерять контроль над несколькими городами, включая Харьков и Одессу в случае продолжения конфликта, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
"Я не знаю, не поздно ли это для Одессы. <…> Потеряют ли они Харьков, Днепропетровск — у Киева еще есть небольшой шанс сохранить эти территории, но они должны остановить все прямо сейчас", — предположил он.
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По мнению военного, Россия уже выиграла в конфликте, и нет никаких шансов, что это можно изменить. Он также добавил, что Запад, предоставляя деньги Украине или материалы, ничего не может сделать, чтобы повлиять на исход.
"Украина не может выиграть. Для них все кончено и Россия понимает это, гораздо важнее, что это Украина знает и Запад признает это", — резюмировал Риттер.
В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери Украины в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительную мобилизацию, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.
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