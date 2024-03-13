https://ria.ru/20240313/ukraina-1932827640.html

"Запад признает". В США сообщили, в каких границах останется Украина

"Запад признает". В США сообщили, в каких границах останется Украина - РИА Новости, 13.03.2024

"Запад признает". В США сообщили, в каких границах останется Украина

заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works. РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T22:02

2024-03-13T22:02

2024-03-13T22:02

специальная военная операция на украине

украина

в мире

россия

харьков

сергей шойгу

скотт риттер

вооруженные силы сша

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Украина может потерять контроль над несколькими городами, включая Харьков и Одессу в случае продолжения конфликта, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Я не знаю, не поздно ли это для Одессы. <…> Потеряют ли они Харьков, Днепропетровск — у Киева еще есть небольшой шанс сохранить эти территории, но они должны остановить все прямо сейчас", — предположил он.По мнению военного, Россия уже выиграла в конфликте, и нет никаких шансов, что это можно изменить. Он также добавил, что Запад, предоставляя деньги Украине или материалы, ничего не может сделать, чтобы повлиять на исход."Украина не может выиграть. Для них все кончено и Россия понимает это, гораздо важнее, что это Украина знает и Запад признает это", — резюмировал Риттер.В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери Украины в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительную мобилизацию, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.

https://ria.ru/20240313/ukraina-1932760154.html

https://ria.ru/20240313/soglashenie-1932817125.html

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украина, в мире, россия, харьков, сергей шойгу, скотт риттер, вооруженные силы сша