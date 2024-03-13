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Маск высказался об украинском контрнаступлении - РИА Новости, 13.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:01 13.03.2024
https://ria.ru/20240313/ukraina-1932764054.html
Маск высказался об украинском контрнаступлении
Маск высказался об украинском контрнаступлении - РИА Новости, 13.03.2024
Маск высказался об украинском контрнаступлении
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что наступательные операции Украины только ослабили ее, он рекомендовал Киеву укреплять свои позиции подальше от... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T16:01
2024-03-13T16:01
специальная военная операция на украине
украина
россия
киев
илон маск
владимир путин
сергей шойгу
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что наступательные операции Украины только ослабили ее, он рекомендовал Киеву укреплять свои позиции подальше от линии соприкосновения. "Около года назад я писал, что Украина не должна тратить жизни своих людей на атаку против прочно укрепившихся российских позиций, а должна укреплять свои позиции. Вместо этого жизни людей все-таки были потрачены в бесполезных наступательных операциях, которые не принесли ничего, а только ослабили Украину. Логичным шагом сейчас будет укрепить позиции подальше от нынешней линии конфликта - там, где местность предоставляет больше преимущества", - написал Маск в соцсети Х. Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". В январе Путин отмечал, что Украина провалила контрнаступление, инициатива находится в руках российских Вооруженных сил, и если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос об украинской государственности. Как сообщал 19 декабря 2023 года министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.
https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html
https://ria.ru/20240312/ukraina-1932357842.html
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украина, россия, киев, илон маск, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Киев, Илон Маск, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, В мире
Маск высказался об украинском контрнаступлении

Маск: наступательные операции Украины ничего не принесли и только ослабили ее

© AP Photo / Kirsty WigglesworthИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что наступательные операции Украины только ослабили ее, он рекомендовал Киеву укреплять свои позиции подальше от линии соприкосновения.
"Около года назад я писал, что Украина не должна тратить жизни своих людей на атаку против прочно укрепившихся российских позиций, а должна укреплять свои позиции. Вместо этого жизни людей все-таки были потрачены в бесполезных наступательных операциях, которые не принесли ничего, а только ослабили Украину. Логичным шагом сейчас будет укрепить позиции подальше от нынешней линии конфликта - там, где местность предоставляет больше преимущества", - написал Маск в соцсети Х.
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Как сообщал 19 декабря 2023 года министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияКиевИлон МаскВладимир ПутинСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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