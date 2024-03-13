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Вопрос военной помощи Украине теряет популярность в США, заявили в Совфеде - РИА Новости, 13.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:34 13.03.2024
https://ria.ru/20240313/ukraina-1932718204.html
Вопрос военной помощи Украине теряет популярность в США, заявили в Совфеде
Вопрос военной помощи Украине теряет популярность в США, заявили в Совфеде - РИА Новости, 13.03.2024
Вопрос военной помощи Украине теряет популярность в США, заявили в Совфеде
Уровень поддержки оказания военной и финансовой помощи Украине теряет популярность в США, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T13:34
2024-03-13T13:34
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Уровень поддержки оказания военной и финансовой помощи Украине теряет популярность в США, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале. "Военная и финансовая помощь Украине теряют поддержку в США. С 2022 года ее уровень постоянно снижается, особенно среди республиканцев и независимых, что находит отражение в упорном нежелании республиканского конгресса идти навстречу Байдену в вопросе финансирования Украины. Для этой части электората позиция Трампа - не давать "ни цента" Киеву - достаточно популярна", - написал Пушков. Белый дом призывает членов конгресса США срочно утвердить законопроект, выделяющий Киеву более 60 миллиардов долларов, после того как данная инициатива была утверждена сенатом, где большинство у демократов. В свою очередь спикер палаты представителей Майк Джонсон отмечал, что ее не удастся принудить к принятию проекта о помощи Киеву. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html
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в мире, украина, сша, алексей пушков, совет федерации рф, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Алексей Пушков, Совет Федерации РФ, Россия, Вооруженные силы Украины
Вопрос военной помощи Украине теряет популярность в США, заявили в Совфеде

Пушков: уровень поддержки оказания военной помощи Украине в США снижается

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПредседатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Уровень поддержки оказания военной и финансовой помощи Украине теряет популярность в США, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
"Военная и финансовая помощь Украине теряют поддержку в США. С 2022 года ее уровень постоянно снижается, особенно среди республиканцев и независимых, что находит отражение в упорном нежелании республиканского конгресса идти навстречу Байдену в вопросе финансирования Украины. Для этой части электората позиция Трампа - не давать "ни цента" Киеву - достаточно популярна", - написал Пушков.
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Белый дом призывает членов конгресса США срочно утвердить законопроект, выделяющий Киеву более 60 миллиардов долларов, после того как данная инициатива была утверждена сенатом, где большинство у демократов. В свою очередь спикер палаты представителей Майк Джонсон отмечал, что ее не удастся принудить к принятию проекта о помощи Киеву.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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