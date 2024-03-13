https://ria.ru/20240313/ukraina-1932718204.html

Вопрос военной помощи Украине теряет популярность в США, заявили в Совфеде

Вопрос военной помощи Украине теряет популярность в США, заявили в Совфеде - РИА Новости, 13.03.2024

Вопрос военной помощи Украине теряет популярность в США, заявили в Совфеде

Уровень поддержки оказания военной и финансовой помощи Украине теряет популярность в США, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T13:34

2024-03-13T13:34

2024-03-13T13:34

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

алексей пушков

совет федерации рф

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918426507_0:26:3098:1769_1920x0_80_0_0_23a4b93ed8f2ab9c9681d87d158bd179.jpg

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Уровень поддержки оказания военной и финансовой помощи Украине теряет популярность в США, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале. "Военная и финансовая помощь Украине теряют поддержку в США. С 2022 года ее уровень постоянно снижается, особенно среди республиканцев и независимых, что находит отражение в упорном нежелании республиканского конгресса идти навстречу Байдену в вопросе финансирования Украины. Для этой части электората позиция Трампа - не давать "ни цента" Киеву - достаточно популярна", - написал Пушков. Белый дом призывает членов конгресса США срочно утвердить законопроект, выделяющий Киеву более 60 миллиардов долларов, после того как данная инициатива была утверждена сенатом, где большинство у демократов. В свою очередь спикер палаты представителей Майк Джонсон отмечал, что ее не удастся принудить к принятию проекта о помощи Киеву. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html

https://ria.ru/20240313/avstraliya-1932695630.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, сша, алексей пушков, совет федерации рф, россия, вооруженные силы украины