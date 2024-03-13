Вопрос военной помощи Украине теряет популярность в США, заявили в Совфеде
Пушков: уровень поддержки оказания военной помощи Украине в США снижается
© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПредседатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Уровень поддержки оказания военной и финансовой помощи Украине теряет популярность в США, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
"Военная и финансовая помощь Украине теряют поддержку в США. С 2022 года ее уровень постоянно снижается, особенно среди республиканцев и независимых, что находит отражение в упорном нежелании республиканского конгресса идти навстречу Байдену в вопросе финансирования Украины. Для этой части электората позиция Трампа - не давать "ни цента" Киеву - достаточно популярна", - написал Пушков.
Белый дом призывает членов конгресса США срочно утвердить законопроект, выделяющий Киеву более 60 миллиардов долларов, после того как данная инициатива была утверждена сенатом, где большинство у демократов. В свою очередь спикер палаты представителей Майк Джонсон отмечал, что ее не удастся принудить к принятию проекта о помощи Киеву.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.