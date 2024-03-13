https://ria.ru/20240313/teatr-1932749142.html

В Большом театре впервые за 20 лет покажут оперу "Хованщина"

В Большом театре впервые за 20 лет покажут оперу "Хованщина" - РИА Новости, 13.03.2024

В Большом театре впервые за 20 лет покажут оперу "Хованщина"

Мариинский театр с 13 по 17 марта представит "Хованщину" Модеста Мусоргского на сцене Большого театра впервые за 20 лет, отметили в пресс-службе ГАБТа. РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T15:20

2024-03-13T15:20

2024-03-13T15:20

культура

борис годунов

валерий гергиев

модест мусоргский

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мариинский театр

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Мариинский театр с 13 по 17 марта представит "Хованщину" Модеста Мусоргского на сцене Большого театра впервые за 20 лет, отметили в пресс-службе ГАБТа.Показы спектакля в постановке Леонида Баратова приурочены к 185-летию со дня рождения Мусоргского. "Хованщина" — последняя опера композитора."С одной стороны, это продолжение обменов между Большим и Мариинским театрами, а с другой — мы отмечаем юбилей Мусоргского. Размышляя над тем, как представить его наследие, поняли, что в репертуаре Большого театра сейчас есть одна его великая опера — "Борис Годунов", а другая — "Хованщина" — не исполнялась на нашей сцене примерно 20 лет. А в репертуаре Мариинского театра она имеется", — рассказали в ГАБТе.В показах будут задействованы хор и оркестр Большого театра. За пульт встанет Валерий Гергиев.Примечательно, что Мариинка привезла в столицу декорации художника Федора Федоровского, в свое время купленные у ГАБТа. "Федор Федоровский — фактически звезда наших обменов. Его декорации в спектаклях "Царская невеста", "Псковитянка", "Борис Годунов" и "Хованщина". Он в эстетическом плане краеугольный камень того, что мы называем "большой стиль" в опере", — отметили в театре.В свою очередь, ГАБТ привез в Санкт-Петербург постановку "Борис Годунов", в показах участвуют хор и оркестр Мариинского театра.Ранее московская и петербургская труппы обменялись показами опер Николая Римского-Корсакова, 180-летие которого отмечается также в этом году."Валерий Абисалович Гергиев, как только возглавил Большой театр, заговорил о том, что контакты между нашими театрами будут возникать чаще, и о том, что задача российских театров — пропагандировать и исполнять музыку отечественных композиторов", — напомнили в пресс-службе.Театры также планируют совместные выезды на родины выдающихся российских композиторов.

https://ria.ru/20240311/bogomolov-1931797995.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Силкина

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