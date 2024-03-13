https://ria.ru/20240313/teatr-1932749142.html
В Большом театре впервые за 20 лет покажут оперу "Хованщина"
В Большом театре впервые за 20 лет покажут оперу "Хованщина" - РИА Новости, 13.03.2024
В Большом театре впервые за 20 лет покажут оперу "Хованщина"
Мариинский театр с 13 по 17 марта представит "Хованщину" Модеста Мусоргского на сцене Большого театра впервые за 20 лет, отметили в пресс-службе ГАБТа. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T15:20
2024-03-13T15:20
2024-03-13T15:20
культура
борис годунов
валерий гергиев
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Мариинский театр с 13 по 17 марта представит "Хованщину" Модеста Мусоргского на сцене Большого театра впервые за 20 лет, отметили в пресс-службе ГАБТа.Показы спектакля в постановке Леонида Баратова приурочены к 185-летию со дня рождения Мусоргского. "Хованщина" — последняя опера композитора."С одной стороны, это продолжение обменов между Большим и Мариинским театрами, а с другой — мы отмечаем юбилей Мусоргского. Размышляя над тем, как представить его наследие, поняли, что в репертуаре Большого театра сейчас есть одна его великая опера — "Борис Годунов", а другая — "Хованщина" — не исполнялась на нашей сцене примерно 20 лет. А в репертуаре Мариинского театра она имеется", — рассказали в ГАБТе.В показах будут задействованы хор и оркестр Большого театра. За пульт встанет Валерий Гергиев.Примечательно, что Мариинка привезла в столицу декорации художника Федора Федоровского, в свое время купленные у ГАБТа. "Федор Федоровский — фактически звезда наших обменов. Его декорации в спектаклях "Царская невеста", "Псковитянка", "Борис Годунов" и "Хованщина". Он в эстетическом плане краеугольный камень того, что мы называем "большой стиль" в опере", — отметили в театре.В свою очередь, ГАБТ привез в Санкт-Петербург постановку "Борис Годунов", в показах участвуют хор и оркестр Мариинского театра.Ранее московская и петербургская труппы обменялись показами опер Николая Римского-Корсакова, 180-летие которого отмечается также в этом году."Валерий Абисалович Гергиев, как только возглавил Большой театр, заговорил о том, что контакты между нашими театрами будут возникать чаще, и о том, что задача российских театров — пропагандировать и исполнять музыку отечественных композиторов", — напомнили в пресс-службе.Театры также планируют совместные выезды на родины выдающихся российских композиторов.
https://ria.ru/20240311/bogomolov-1931797995.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
борис годунов, валерий гергиев, модест мусоргский, большой театр, мариинский театр, россия, санкт-петербург, москва, театр, новости культуры, что посмотреть , куда сходить
Культура, Борис Годунов, Валерий Гергиев, Модест Мусоргский, Большой театр, Мариинский театр, Россия, Санкт-Петербург, Москва, Театр, Новости культуры, что посмотреть , куда сходить
В Большом театре впервые за 20 лет покажут оперу "Хованщина"
Мариинка покажет оперу "Хованщина" на сцене Большого театра впервые за 20 лет
Анастасия Силкина
корреспондент
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Мариинский театр с 13 по 17 марта представит "Хованщину" Модеста Мусоргского на сцене Большого театра впервые за 20 лет, отметили в пресс-службе ГАБТа.
Показы спектакля в постановке Леонида Баратова приурочены к 185-летию со дня рождения Мусоргского. "Хованщина" — последняя опера композитора.
"С одной стороны, это продолжение обменов между Большим и Мариинским театрами, а с другой — мы отмечаем юбилей Мусоргского. Размышляя над тем, как представить его наследие, поняли, что в репертуаре Большого театра сейчас есть одна его великая опера — "Борис Годунов", а другая — "Хованщина" — не исполнялась на нашей сцене примерно 20 лет. А в репертуаре Мариинского театра она имеется", — рассказали в ГАБТе.
В показах будут задействованы хор и оркестр Большого театра. За пульт встанет Валерий Гергиев.
Сцена из спектакля "Хованщина"
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Сцена из оперы "Хованщина"
3 из 5
Опера Модеста Мусоргского "Хованщина"
5 из 5
Сцена из спектакля "Хованщина"
1 из 5
Сцена из оперы "Хованщина"
3 из 5
Опера Модеста Мусоргского "Хованщина"
5 из 5
Примечательно, что Мариинка привезла в столицу декорации художника Федора Федоровского, в свое время купленные у ГАБТа. "Федор Федоровский — фактически звезда наших обменов. Его декорации в спектаклях "Царская невеста", "Псковитянка", "Борис Годунов" и "Хованщина". Он в эстетическом плане краеугольный камень того, что мы называем "большой стиль" в опере", — отметили в театре.
В свою очередь, ГАБТ привез в Санкт-Петербург постановку "Борис Годунов", в показах участвуют хор и оркестр Мариинского театра.
Ранее московская и петербургская труппы обменялись показами опер Николая Римского-Корсакова, 180-летие которого отмечается также в этом году.
"Валерий Абисалович Гергиев, как только возглавил Большой театр, заговорил о том, что контакты между нашими театрами будут возникать чаще, и о том, что задача российских театров — пропагандировать и исполнять музыку отечественных композиторов", — напомнили в пресс-службе.
Театры также планируют совместные выезды на родины выдающихся российских композиторов.
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