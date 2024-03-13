https://ria.ru/20240313/svo-1932811888.html

ЕР доставила бойцам в зону СВО спецтехнику на 12 миллиардов рублей

ЕР доставила бойцам в зону СВО спецтехнику на 12 миллиардов рублей - РИА Новости, 13.03.2024

ЕР доставила бойцам в зону СВО спецтехнику на 12 миллиардов рублей

Партия "Единая Россия" доставила бойцам в зону специальной военной операции квадрокоптеры, тяжелые беспилотники, средства связи, тепловизоровы на 12 миллиардов... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T19:40

2024-03-13T19:40

2024-03-13T19:40

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андрей турчак

единая россия

совет федерации рф

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САРАТОВ, 13 мар - РИА Новости. Партия "Единая Россия" доставила бойцам в зону специальной военной операции квадрокоптеры, тяжелые беспилотники, средства связи, тепловизоровы на 12 миллиардов рублей и еще более 100 тысяч тонн гуманитарной помощи, сообщил первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета партии Андрей Турчак. "С первых дней СВО мы развернули масштабную гуманитарную миссию на Донбассе, потом в Новороссии. Отправили уже свыше 100 тысяч тонн гуманитарных грузов. На закупку спецсредств, квадрокоптеров, тяжелых беспилотников, средств связи, тепловизоров в общем объеме всеми региональными отделениями, депутатским, сенаторским корпусом на сегодня партия обеспечила сбор более 12 миллиардов рублей. В этой работе заняты абсолютно все наши региональные отделения, и Пензенское отделение "Единой России" - не исключение", - цитирует слова Турчака пресс-служба правительства Пензенской области. Турчак в среду в Пензе на форуме первичных отделений "Волонтеры "Единой России" для СВОих" отметил, что Пензенская область с первых дней приняла у себя эвакуированных из Донецка, Мариуполя и других городов и на постоянной основе оказывает помощь Пологовскому и Токмакскому районам Запорожской области. Он напомнил участникам встречи, что главной задачей является также адресная помощь участникам специальной военной операции и их семьям. По его словам, также важно решать поставленную президентом задачу по поддержке участия ветеранов СВО в государственном и муниципальном управлении, системе образования, госкомпаниях, бизнесе.

https://ria.ru/20240313/gruz-1932721920.html

https://ria.ru/20240313/stroymaterialy-1932722994.html

пензенская область

донбасс

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пензенская область, донбасс, новороссия, андрей турчак, единая россия, совет федерации рф