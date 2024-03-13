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США не нашли признаков подготовки России применить ядерное оружие - РИА Новости, 13.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:30 13.03.2024 (обновлено: 22:52 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/strategiya-1932830295.html
США не нашли признаков подготовки России применить ядерное оружие
США не нашли признаков подготовки России применить ядерное оружие - РИА Новости, 13.03.2024
США не нашли признаков подготовки России применить ядерное оружие
США не видят никаких указаний на то, что РФ якобы готовится применить ядерное оружие на Украине, сами также не готовы менять ядерную стратегию, сообщила... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T22:30
2024-03-13T22:52
сша
в мире
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий киселев
интервью владимира путина дмитрию киселеву
украина
карин жан-пьер
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ВАШИНГТОН, 13 мар — РИА Новости. США не видят никаких указаний на то, что РФ якобы готовится применить ядерное оружие на Украине, сами также не готовы менять ядерную стратегию, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявил, что Россия готова применить ядерное оружие лишь в том случае, если речь идет о существовании российского государства, нанесении ущерба суверенитету и независимости страны. По словам президента РФ, необходимости применять тактическое ядерное оружие в ходе спецоперации не было никогда."Мы не видим никаких реальных причин корректировать готовность наших ядерных сил... или каких-либо указаний на то, что Россия готовится применить ядерное оружие на Украине", - сказала во время брифинга для журналистов Жан-Пьер, комментируя высказывания российского лидера.Ранее телеканал CNN со ссылкой на чиновников в американской администрации сообщал, что в США в конце 2022 года были обеспокоены и готовились к возможному удару РФ по Украине с применением ядерного оружия, хотя разведданных о мобилизации российских ядерных сил у них не было.
https://ria.ru/20240313/putin-1932667526.html
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сша, в мире, россия, дмитрий киселев, интервью владимира путина дмитрию киселеву, украина, карин жан-пьер
США, В мире, Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Киселев, Интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву, Украина, Карин Жан-Пьер
США не нашли признаков подготовки России применить ядерное оружие

Белый дом: США не видят признаков подготовки РФ применить ЯО на Украине

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 мар — РИА Новости. США не видят никаких указаний на то, что РФ якобы готовится применить ядерное оружие на Украине, сами также не готовы менять ядерную стратегию, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявил, что Россия готова применить ядерное оружие лишь в том случае, если речь идет о существовании российского государства, нанесении ущерба суверенитету и независимости страны. По словам президента РФ, необходимости применять тактическое ядерное оружие в ходе спецоперации не было никогда.
"Мы не видим никаких реальных причин корректировать готовность наших ядерных сил... или каких-либо указаний на то, что Россия готовится применить ядерное оружие на Украине", - сказала во время брифинга для журналистов Жан-Пьер, комментируя высказывания российского лидера.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на чиновников в американской администрации сообщал, что в США в конце 2022 года были обеспокоены и готовились к возможному удару РФ по Украине с применением ядерного оружия, хотя разведданных о мобилизации российских ядерных сил у них не было.
Президент РФ Владимир Путин во время интервью генеральному директору медиагруппы Россия сегодня Дмитрию Киселеву в Москве - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
"Ядерная триада готова". Путин рассказал, что ждет интервентов в России
Вчера, 11:37
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАВ миреРоссияДмитрий КиселевИнтервью Владимира Путина Дмитрию КиселевуУкраинаКарин Жан-Пьер
 
 
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