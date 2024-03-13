https://ria.ru/20240313/strategiya-1932830295.html

США не нашли признаков подготовки России применить ядерное оружие

США не нашли признаков подготовки России применить ядерное оружие - РИА Новости, 13.03.2024

США не нашли признаков подготовки России применить ядерное оружие

США не видят никаких указаний на то, что РФ якобы готовится применить ядерное оружие на Украине, сами также не готовы менять ядерную стратегию, сообщила... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T22:30

2024-03-13T22:30

2024-03-13T22:52

сша

в мире

специальная военная операция на украине

россия

дмитрий киселев

интервью владимира путина дмитрию киселеву

украина

карин жан-пьер

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ВАШИНГТОН, 13 мар — РИА Новости. США не видят никаких указаний на то, что РФ якобы готовится применить ядерное оружие на Украине, сами также не готовы менять ядерную стратегию, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявил, что Россия готова применить ядерное оружие лишь в том случае, если речь идет о существовании российского государства, нанесении ущерба суверенитету и независимости страны. По словам президента РФ, необходимости применять тактическое ядерное оружие в ходе спецоперации не было никогда."Мы не видим никаких реальных причин корректировать готовность наших ядерных сил... или каких-либо указаний на то, что Россия готовится применить ядерное оружие на Украине", - сказала во время брифинга для журналистов Жан-Пьер, комментируя высказывания российского лидера.Ранее телеканал CNN со ссылкой на чиновников в американской администрации сообщал, что в США в конце 2022 года были обеспокоены и готовились к возможному удару РФ по Украине с применением ядерного оружия, хотя разведданных о мобилизации российских ядерных сил у них не было.

https://ria.ru/20240313/putin-1932667526.html

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сша, в мире, россия, дмитрий киселев, интервью владимира путина дмитрию киселеву, украина, карин жан-пьер