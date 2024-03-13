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В Ульяновске оговоренный бывшей девушкой мужчина получил реальный срок
В Ульяновске оговоренный бывшей девушкой мужчина получил реальный срок - РИА Новости, 13.03.2024
В Ульяновске оговоренный бывшей девушкой мужчина получил реальный срок
Житель Ульяновска Эрик Дудник получил три года и три месяца за изнасилование бывшей девушки, которая в суде призналась, что оговорила его, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T19:55
2024-03-13T19:55
2024-03-13T20:28
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САМАРА, 13 мар — РИА Новости. Житель Ульяновска Эрик Дудник получил три года и три месяца за изнасилование бывшей девушки, которая в суде призналась, что оговорила его, сообщил РИА Новости защитник Дудника Виталий Буркин.По словам Буркина, в июле 2023 года в Ульяновске девушка призналась молодому человеку в измене, после чего он нанес ей несколько ударов. Потерпевшая сначала написала заявление в полицию о побоях, угрозе убийством, а затем — об изнасиловании. Позже уголовное дело по статье об угрозе убийством прекратили по примирению сторон, отметил защитник."В суде девушка призналась, что оговорила молодого человека и изнасилования не было. Однако обвинения с него не сняли. В результате суд приговорил его к трем годам и трем месяцам лишения свободы", — рассказал Буркин.Он уточнил, что мужчине вменяют преступления по статьям 131 и 132 Уголовного кодекса.Защита намерена обжаловать приговор.
https://ria.ru/20240304/arest-1930941048.html
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происшествия, ульяновск, россия
Происшествия, Ульяновск, Россия
В Ульяновске оговоренный бывшей девушкой мужчина получил реальный срок
Буркин: в Ульяновске оговоренный бывшей девушкой мужчина получил реальный срок
САМАРА, 13 мар — РИА Новости. Житель Ульяновска Эрик Дудник получил три года и три месяца за изнасилование бывшей девушки, которая в суде призналась, что оговорила его, сообщил РИА Новости защитник Дудника Виталий Буркин.
По словам Буркина, в июле 2023 года в Ульяновске девушка призналась молодому человеку в измене, после чего он нанес ей несколько ударов. Потерпевшая сначала написала заявление в полицию о побоях, угрозе убийством, а затем — об изнасиловании. Позже уголовное дело по статье об угрозе убийством прекратили по примирению сторон, отметил защитник.
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"В суде девушка призналась, что оговорила молодого человека и изнасилования не было. Однако обвинения с него не сняли. В результате суд приговорил его к трем годам и трем месяцам лишения свободы", — рассказал Буркин.
Он уточнил, что мужчине вменяют преступления по статьям 131 и 132 Уголовного кодекса.
Защита намерена обжаловать приговор.
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