https://ria.ru/20240313/srok-1932813637.html

В Ульяновске оговоренный бывшей девушкой мужчина получил реальный срок

В Ульяновске оговоренный бывшей девушкой мужчина получил реальный срок - РИА Новости, 13.03.2024

В Ульяновске оговоренный бывшей девушкой мужчина получил реальный срок

Житель Ульяновска Эрик Дудник получил три года и три месяца за изнасилование бывшей девушки, которая в суде призналась, что оговорила его, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T19:55

2024-03-13T19:55

2024-03-13T20:28

происшествия

ульяновск

россия

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САМАРА, 13 мар — РИА Новости. Житель Ульяновска Эрик Дудник получил три года и три месяца за изнасилование бывшей девушки, которая в суде призналась, что оговорила его, сообщил РИА Новости защитник Дудника Виталий Буркин.По словам Буркина, в июле 2023 года в Ульяновске девушка призналась молодому человеку в измене, после чего он нанес ей несколько ударов. Потерпевшая сначала написала заявление в полицию о побоях, угрозе убийством, а затем — об изнасиловании. Позже уголовное дело по статье об угрозе убийством прекратили по примирению сторон, отметил защитник."В суде девушка призналась, что оговорила молодого человека и изнасилования не было. Однако обвинения с него не сняли. В результате суд приговорил его к трем годам и трем месяцам лишения свободы", — рассказал Буркин.Он уточнил, что мужчине вменяют преступления по статьям 131 и 132 Уголовного кодекса.Защита намерена обжаловать приговор.

https://ria.ru/20240304/arest-1930941048.html

https://ria.ru/20240212/iznasilovanie-1926867926.html

ульяновск

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происшествия, ульяновск, россия