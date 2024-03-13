https://ria.ru/20240313/sputnik-1932771027.html

Детский спутник из "Сириуса" запустят в космос

Детский спутник из "Сириуса" запустят в космос - РИА Новости, 13.03.2024

Детский спутник из "Сириуса" запустят в космос

Детский спутник для измерения радиации, собранный международной командой после Всемирного фестиваля молодежи в образовательном центре "Сириус", запустят в... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T16:40

2024-03-13T16:40

2024-03-13T16:42

всемирный фестиваль молодежи — 2024

боливия

бразилия

китай

владимир путин

образовательный центр "сириус"

мгу имени м. в. ломоносова

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

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СИРИУС, 13 мар - РИА Новости. Детский спутник для измерения радиации, собранный международной командой после Всемирного фестиваля молодежи в образовательном центре "Сириус", запустят в космос в 2024 году, сообщает пресс-служба университета. Отмечается, что в Образовательном центре "Сириус" продолжается работа над проектами в рамках программы "Глобальные большие вызовы", которая стала продолжением детской смены Всемирного фестиваля молодежи. Программа ведется в шести направлениях, одно из них – "Космические технологии". В этом треке ребята работают над созданием прибора для измерения радиации в околоземном пространстве. Они проектировали электронные компоненты и всю механику будущего устройства. Проект курируют специалисты МГУ имени М.В. Ломоносова и Научно-исследовательского института ядерной физики имени Д.В. Скобельцына. "Наша разработка представляет собой небольшой по размеру прибор, похожий по функциям на камеру. Он будет установлен на космический аппарат. В 2024 году запланирован запуск в космос научного спутника "Ионосфера". В качестве попутного груза будет запущен микроспутник "Альтаир", куда и будет интегрирован наш прибор. Прибор предназначен для измерения радиоактивного фона в околоземном пространстве. И важно, что ребята собирают не прототип, а именно готовый прибор, который и планируется применить в запуске", – цитируются в сообщении слова руководителя проекта, младшего научного сотрудника НИИЯФ МГУ Ивана Золотарева. Программа "Глобальные большие вызовы" проходит в Образовательном центре "Сириус" с 8 по 21 марта. В ней принимают участие 90 ребят: 42 – из 20 иностранных государств, в том числе Бразилии, Боливии, Китая, Египта, Алжира, Германии, а также 48 ребят из 31 региона Российской Федерации. Они были отобраны после детской программы, организованной "Сириусом" в рамках Всемирного фестиваля молодежи с 1 по 6 марта. Всемирный фестиваль молодежи прошел с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступила Росмолодежь. РИА Новости стали генеральным информационным партнером Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240306/festival-1931509585.html

боливия

бразилия

китай

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всемирный фестиваль молодежи — 2024, боливия, бразилия, китай, владимир путин, образовательный центр "сириус", мгу имени м. в. ломоносова, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)