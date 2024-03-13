https://ria.ru/20240313/shkola_iskusstv-1932809659.html
Школа искусств в Лодейном поле Ленобласти открылась после реконструкции
Школа искусств в Лодейном поле Ленобласти открылась после реконструкции - РИА Новости, 13.03.2024
Школа искусств в Лодейном поле Ленобласти открылась после реконструкции
Школа искусств в Лодейном поле Ленобласти открылась после масштабной реконструкции, став уникальным Центром эстетического развития и молодежным центром,... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T19:35
2024-03-13T19:35
2024-03-13T19:35
ленинградская область
ленинградская область
лодейнопольский район
александр дрозденко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932810321_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0993be9fd71036f199d9430e383e1aff.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мар — РИА Новости. Школа искусств в Лодейном поле Ленобласти открылась после масштабной реконструкции, став уникальным Центром эстетического развития и молодежным центром, сообщает пресс-служба правительства региона. "В год 30-летия Лодейнопольского детского центра эстетического развития, центр получает новое прекрасное здание, школу искусств, даже не школу, наверное, дворец, которому могут позавидовать и большие столичные города. Здание построено по нацпроекту "Культура", который реализуется под личным контролем президента России Владимира Путина", - сказал на открытии губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Он добавил, что кроме Лодейного Поля в Ленинградской области построено ещё две школы искусств и пять домов культуры в рамках национального проекта. Лодейнопольский центр эстетического развития - активный участник конкурсов и программ. В 2023 году центр выиграл конкурс президентского Фонда культурных инициатив и получил грант на проект "Мы - корень и опора России!". В этом году в Лодейном Поле будет создана детская творческая этнокультурная резиденция, проведен детский творческий форум, организован этнофестиваль. Детская школа искусств "Лодейнопольский центр эстетического развития" работает с 1992 года и является самым крупным учреждением дополнительного образования Лодейнопольского района. Сегодня в центре 700 учащихся и 42 преподавателя. В ноябре 2021 года для размещения Детского центра эстетического развития началась реконструкция здания бывшей поликлиники. В новом здании 13 классов инструментального исполнительства, 2 класса хорового и сольного пения, классы теории музыки и истории искусства, 4 хореографических класса, театральные классы и репетиционные залы, 18 классов и мастерских декоративно-прикладного и изобразительного искусства, просторный концертный зал, малый концертный и танцевально-выставочный залы, малая театральная сцена, библиотека с читальным залом, фотостудия и студия звукозаписи. В перспективе планируется введение предпрофессиональной программы в области музыкального искусства "Духовые и ударные инструменты".
https://ria.ru/20240227/tsentr-1929874597.html
ленинградская область
лодейнопольский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932810321_36:0:1175:854_1920x0_80_0_0_fdf42adffbb0386add7399b6ad6e5741.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленинградская область, лодейнопольский район, александр дрозденко
Ленинградская область , Ленинградская область, Лодейнопольский район, Александр Дрозденко
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мар — РИА Новости. Школа искусств в Лодейном поле Ленобласти открылась после масштабной реконструкции, став уникальным Центром эстетического развития и молодежным центром, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В год 30-летия Лодейнопольского детского центра эстетического развития, центр получает новое прекрасное здание, школу искусств, даже не школу, наверное, дворец, которому могут позавидовать и большие столичные города. Здание построено по нацпроекту "Культура", который реализуется под личным контролем президента России Владимира Путина
", - сказал на открытии губернатор Ленобласти Александр Дрозденко
.
Он добавил, что кроме Лодейного Поля в Ленинградской области
построено ещё две школы искусств и пять домов культуры в рамках национального проекта.
Лодейнопольский центр эстетического развития - активный участник конкурсов и программ. В 2023 году центр выиграл конкурс президентского Фонда культурных инициатив и получил грант на проект "Мы - корень и опора России!". В этом году в Лодейном Поле будет создана детская творческая этнокультурная резиденция, проведен детский творческий форум, организован этнофестиваль.
Детская школа искусств "Лодейнопольский центр эстетического развития" работает с 1992 года и является самым крупным учреждением дополнительного образования Лодейнопольского района
. Сегодня в центре 700 учащихся и 42 преподавателя.
В ноябре 2021 года для размещения Детского центра эстетического развития началась реконструкция здания бывшей поликлиники. В новом здании 13 классов инструментального исполнительства, 2 класса хорового и сольного пения, классы теории музыки и истории искусства, 4 хореографических класса, театральные классы и репетиционные залы, 18 классов и мастерских декоративно-прикладного и изобразительного искусства, просторный концертный зал, малый концертный и танцевально-выставочный залы, малая театральная сцена, библиотека с читальным залом, фотостудия и студия звукозаписи. В перспективе планируется введение предпрофессиональной программы в области музыкального искусства "Духовые и ударные инструменты".
Центр психологической помощи детям откроют в Ленобласти