https://ria.ru/20240313/shkola_iskusstv-1932809659.html

Школа искусств в Лодейном поле Ленобласти открылась после реконструкции

Школа искусств в Лодейном поле Ленобласти открылась после реконструкции - РИА Новости, 13.03.2024

Школа искусств в Лодейном поле Ленобласти открылась после реконструкции

Школа искусств в Лодейном поле Ленобласти открылась после масштабной реконструкции, став уникальным Центром эстетического развития и молодежным центром,... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T19:35

2024-03-13T19:35

2024-03-13T19:35

ленинградская область

ленинградская область

лодейнопольский район

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мар — РИА Новости. Школа искусств в Лодейном поле Ленобласти открылась после масштабной реконструкции, став уникальным Центром эстетического развития и молодежным центром, сообщает пресс-служба правительства региона. "В год 30-летия Лодейнопольского детского центра эстетического развития, центр получает новое прекрасное здание, школу искусств, даже не школу, наверное, дворец, которому могут позавидовать и большие столичные города. Здание построено по нацпроекту "Культура", который реализуется под личным контролем президента России Владимира Путина", - сказал на открытии губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Он добавил, что кроме Лодейного Поля в Ленинградской области построено ещё две школы искусств и пять домов культуры в рамках национального проекта. Лодейнопольский центр эстетического развития - активный участник конкурсов и программ. В 2023 году центр выиграл конкурс президентского Фонда культурных инициатив и получил грант на проект "Мы - корень и опора России!". В этом году в Лодейном Поле будет создана детская творческая этнокультурная резиденция, проведен детский творческий форум, организован этнофестиваль. Детская школа искусств "Лодейнопольский центр эстетического развития" работает с 1992 года и является самым крупным учреждением дополнительного образования Лодейнопольского района. Сегодня в центре 700 учащихся и 42 преподавателя. В ноябре 2021 года для размещения Детского центра эстетического развития началась реконструкция здания бывшей поликлиники. В новом здании 13 классов инструментального исполнительства, 2 класса хорового и сольного пения, классы теории музыки и истории искусства, 4 хореографических класса, театральные классы и репетиционные залы, 18 классов и мастерских декоративно-прикладного и изобразительного искусства, просторный концертный зал, малый концертный и танцевально-выставочный залы, малая театральная сцена, библиотека с читальным залом, фотостудия и студия звукозаписи. В перспективе планируется введение предпрофессиональной программы в области музыкального искусства "Духовые и ударные инструменты".

https://ria.ru/20240227/tsentr-1929874597.html

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лодейнопольский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ленинградская область, лодейнопольский район, александр дрозденко