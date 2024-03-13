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Шадаев рассказал о применении ИИ в системе образования - РИА Новости, 13.03.2024
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17:03 13.03.2024 (обновлено: 17:08 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/shadaev-1932779729.html
Шадаев рассказал о применении ИИ в системе образования
Шадаев рассказал о применении ИИ в системе образования - РИА Новости, 13.03.2024
Шадаев рассказал о применении ИИ в системе образования
Искусственный интеллект в ближайшие 5-6 лет научится помогать выстаивать для учащихся индивидуальные траектории получения дополнительного образования, сообщил... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T17:03
2024-03-13T17:08
выставка-форум "россия"
максут шадаев
технологии
выставка-форум "россия"
россия
искусственный интеллект (ии)
вднх
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Искусственный интеллект в ближайшие 5-6 лет научится помогать выстаивать для учащихся индивидуальные траектории получения дополнительного образования, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев во время выступления на Дне искусственного интеллекта на вставке "Россия". "Если на предыдущем этапе благодаря ковиду искусственный интеллект пришел в здравоохранение, то следующие 5-6 лет, мы считаем, что будет глобальная перестройка системы образования, то есть искусственный интеллект сможет помогать выстраивать индивидуальную траекторию для каждого ребенка, учащегося, именно в получении дополнительного образования", — сказал Шадаев. Он объяснил, что дополнительные модули будут подбираться с учетом планов по развитию карьеры каждого учащегося и с учетом его способностей. "Я считаю, что здесь у нас тоже очень большое будущее", — отметил Шадаев.
https://ria.ru/20240313/tekhnologii-1932717501.html
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максут шадаев, технологии, выставка-форум "россия", россия, искусственный интеллект (ии), вднх, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Выставка-форум "Россия", Максут Шадаев, Технологии, Выставка-форум "Россия", Россия, Искусственный интеллект (ИИ), ВДНХ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
Шадаев рассказал о применении ИИ в системе образования

Шадаев: ИИ поможет выстраивать траектории допобразования в ближайшие 5-6 лет

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМинистр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев на Международной выставке-форуме "Россия"
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев на Международной выставке-форуме Россия
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев на Международной выставке-форуме "Россия"
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Искусственный интеллект в ближайшие 5-6 лет научится помогать выстаивать для учащихся индивидуальные траектории получения дополнительного образования, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев во время выступления на Дне искусственного интеллекта на вставке "Россия".
"Если на предыдущем этапе благодаря ковиду искусственный интеллект пришел в здравоохранение, то следующие 5-6 лет, мы считаем, что будет глобальная перестройка системы образования, то есть искусственный интеллект сможет помогать выстраивать индивидуальную траекторию для каждого ребенка, учащегося, именно в получении дополнительного образования", — сказал Шадаев.
Он объяснил, что дополнительные модули будут подбираться с учетом планов по развитию карьеры каждого учащегося и с учетом его способностей. "Я считаю, что здесь у нас тоже очень большое будущее", — отметил Шадаев.
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Выставка-форум "Россия"Максут ШадаевТехнологииВыставка-форум "Россия"РоссияИскусственный интеллект (ИИ)ВДНХМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
 
 
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