https://ria.ru/20240313/shadaev-1932779729.html

Шадаев рассказал о применении ИИ в системе образования

Шадаев рассказал о применении ИИ в системе образования - РИА Новости, 13.03.2024

Шадаев рассказал о применении ИИ в системе образования

Искусственный интеллект в ближайшие 5-6 лет научится помогать выстаивать для учащихся индивидуальные траектории получения дополнительного образования, сообщил... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T17:03

2024-03-13T17:03

2024-03-13T17:08

выставка-форум "россия"

максут шадаев

технологии

выставка-форум "россия"

россия

искусственный интеллект (ии)

вднх

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932780871_0:0:2894:1628_1920x0_80_0_0_4f9821d933cd36ab309cb579cfc3d7c2.jpg

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Искусственный интеллект в ближайшие 5-6 лет научится помогать выстаивать для учащихся индивидуальные траектории получения дополнительного образования, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев во время выступления на Дне искусственного интеллекта на вставке "Россия". "Если на предыдущем этапе благодаря ковиду искусственный интеллект пришел в здравоохранение, то следующие 5-6 лет, мы считаем, что будет глобальная перестройка системы образования, то есть искусственный интеллект сможет помогать выстраивать индивидуальную траекторию для каждого ребенка, учащегося, именно в получении дополнительного образования", — сказал Шадаев. Он объяснил, что дополнительные модули будут подбираться с учетом планов по развитию карьеры каждого учащегося и с учетом его способностей. "Я считаю, что здесь у нас тоже очень большое будущее", — отметил Шадаев.

https://ria.ru/20240313/tekhnologii-1932717501.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

максут шадаев, технологии, выставка-форум "россия", россия, искусственный интеллект (ии), вднх, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)