https://ria.ru/20240313/shadaev-1932779729.html
Шадаев рассказал о применении ИИ в системе образования
Шадаев рассказал о применении ИИ в системе образования - РИА Новости, 13.03.2024
Шадаев рассказал о применении ИИ в системе образования
Искусственный интеллект в ближайшие 5-6 лет научится помогать выстаивать для учащихся индивидуальные траектории получения дополнительного образования, сообщил... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T17:03
2024-03-13T17:03
2024-03-13T17:08
выставка-форум "россия"
максут шадаев
технологии
выставка-форум "россия"
россия
искусственный интеллект (ии)
вднх
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932780871_0:0:2894:1628_1920x0_80_0_0_4f9821d933cd36ab309cb579cfc3d7c2.jpg
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Искусственный интеллект в ближайшие 5-6 лет научится помогать выстаивать для учащихся индивидуальные траектории получения дополнительного образования, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев во время выступления на Дне искусственного интеллекта на вставке "Россия". "Если на предыдущем этапе благодаря ковиду искусственный интеллект пришел в здравоохранение, то следующие 5-6 лет, мы считаем, что будет глобальная перестройка системы образования, то есть искусственный интеллект сможет помогать выстраивать индивидуальную траекторию для каждого ребенка, учащегося, именно в получении дополнительного образования", — сказал Шадаев. Он объяснил, что дополнительные модули будут подбираться с учетом планов по развитию карьеры каждого учащегося и с учетом его способностей. "Я считаю, что здесь у нас тоже очень большое будущее", — отметил Шадаев.
https://ria.ru/20240313/tekhnologii-1932717501.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932780871_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_f10660b9dd9297864b1f3161b4caafc8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
максут шадаев, технологии, выставка-форум "россия", россия, искусственный интеллект (ии), вднх, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Выставка-форум "Россия", Максут Шадаев, Технологии, Выставка-форум "Россия", Россия, Искусственный интеллект (ИИ), ВДНХ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
Шадаев рассказал о применении ИИ в системе образования
Шадаев: ИИ поможет выстраивать траектории допобразования в ближайшие 5-6 лет
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Искусственный интеллект в ближайшие 5-6 лет научится помогать выстаивать для учащихся индивидуальные траектории получения дополнительного образования, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев во время выступления на Дне искусственного интеллекта на вставке "Россия".
"Если на предыдущем этапе благодаря ковиду искусственный интеллект пришел в здравоохранение, то следующие 5-6 лет, мы считаем, что будет глобальная перестройка системы образования, то есть искусственный интеллект сможет помогать выстраивать индивидуальную траекторию для каждого ребенка, учащегося, именно в получении дополнительного образования", — сказал Шадаев.
Он объяснил, что дополнительные модули будут подбираться с учетом планов по развитию карьеры каждого учащегося и с учетом его способностей. "Я считаю, что здесь у нас тоже очень большое будущее", — отметил Шадаев.
В России подготовили 13 стратегий цифровой трансформации с внедрением ИИ