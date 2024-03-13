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Законопроект о незаконной передаче Крыма УССР не коснется Севастополя - РИА Новости, 13.03.2024
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03:23 13.03.2024
https://ria.ru/20240313/sevastopol-1932625644.html
Законопроект о незаконной передаче Крыма УССР не коснется Севастополя
Законопроект о незаконной передаче Крыма УССР не коснется Севастополя - РИА Новости, 13.03.2024
Законопроект о незаконной передаче Крыма УССР не коснется Севастополя
Законопроект о признании незаконной передачи в состав УССР из РСФСР в 1954 году Крымской области не касается Севастополя, так как он даже не упоминался в... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T03:23
2024-03-13T03:23
политика
севастополь
рсфср
ссср
константин затулин
госдума рф
сергей цеков
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости. Законопроект о признании незаконной передачи в состав УССР из РСФСР в 1954 году Крымской области не касается Севастополя, так как он даже не упоминался в документах, сообщил РИА Новости один из авторов законопроекта депутат Госдумы Константин Затулин. В Госдуму внесен законопроект о признании недействительным решения о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР, его авторами выступили депутат Госдумы Константин Затулин и сенатор от Крыма Сергей Цеков. В документе отмечается, что Россия, как правопродолжатель СССР, расценивает решение о передаче Крыма без учета волеизъявления российского народа как политическое преступление. "Речь идет об отмене решений 1954 года, которые были приняты. Там не было речи о Севастополе. Там было решение о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР" , - сказал Затулин. При этом партийные власти в УССР, по словам депутата, сделали вид, что речь идет и о передаче Севастополя. "На Украине сделали вывод, что Севастополь тоже, как бы вместе с Крымской областью. Хотя в 1948 году Севастополь и был выделен в отдельный административный центр, партийная организация его входила в крымскую парторганизацию. И это дало основание партийным властям УССР в том числе считать Севастополь частью своей территории. Хотя Севастополь в советские годы финансировался из закрытых статей Минобороны СССР, а не УССР", - добавил он. Соавтор законопроекта сенатор Цеков ранее заявлял, что Севастополь в принципе никогда юридически не передавался и не принадлежал УССР и Украине. Совет Госдумы определит профильный комитет парламента, который займется рассмотрением поступившего в Госдуму законопроекта, сам законопроект может быть рассмотрен уже в весеннюю сессию, сообщил ранее Затулин.
https://ria.ru/20240312/krym-1932407855.html
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политика, севастополь, рсфср, ссср, константин затулин, госдума рф, сергей цеков, республика крым
Политика, Севастополь, РСФСР, СССР, Константин Затулин, Госдума РФ, Сергей Цеков, Республика Крым
Законопроект о незаконной передаче Крыма УССР не коснется Севастополя

Затулин: законопроект о незаконной передаче Крыма УССР не касается Севастополя

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкВид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета
Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости. Законопроект о признании незаконной передачи в состав УССР из РСФСР в 1954 году Крымской области не касается Севастополя, так как он даже не упоминался в документах, сообщил РИА Новости один из авторов законопроекта депутат Госдумы Константин Затулин.
В Госдуму внесен законопроект о признании недействительным решения о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР, его авторами выступили депутат Госдумы Константин Затулин и сенатор от Крыма Сергей Цеков. В документе отмечается, что Россия, как правопродолжатель СССР, расценивает решение о передаче Крыма без учета волеизъявления российского народа как политическое преступление.
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"Речь идет об отмене решений 1954 года, которые были приняты. Там не было речи о Севастополе. Там было решение о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР" , - сказал Затулин.
При этом партийные власти в УССР, по словам депутата, сделали вид, что речь идет и о передаче Севастополя.
"На Украине сделали вывод, что Севастополь тоже, как бы вместе с Крымской областью. Хотя в 1948 году Севастополь и был выделен в отдельный административный центр, партийная организация его входила в крымскую парторганизацию. И это дало основание партийным властям УССР в том числе считать Севастополь частью своей территории. Хотя Севастополь в советские годы финансировался из закрытых статей Минобороны СССР, а не УССР", - добавил он.
Соавтор законопроекта сенатор Цеков ранее заявлял, что Севастополь в принципе никогда юридически не передавался и не принадлежал УССР и Украине.
Совет Госдумы определит профильный комитет парламента, который займется рассмотрением поступившего в Госдуму законопроекта, сам законопроект может быть рассмотрен уже в весеннюю сессию, сообщил ранее Затулин.
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ПолитикаСевастопольРСФСРСССРКонстантин ЗатулинГосдума РФСергей ЦековРеспублика Крым
 
 
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