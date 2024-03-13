https://ria.ru/20240313/putin-1932701735.html

В Кремле ответили на вопрос о дате поездки Путина в Якутию

В Кремле ответили на вопрос о дате поездки Путина в Якутию - РИА Новости, 13.03.2024

В Кремле ответили на вопрос о дате поездки Путина в Якутию

В Кремле своевременно сообщат дату поездки президента РФ Владимира Путина в Якутию, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T12:43

2024-03-13T12:43

2024-03-13T12:43

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

республика саха (якутия)

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. В Кремле своевременно сообщат дату поездки президента РФ Владимира Путина в Якутию, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Мы сообщим вам своевременно", - сказал Песков журналистам на вопрос, планируется ли визит Путина в Якутию на следующей неделе после выборов или в какое-то другое время. Ранее президент РФ в ходе встречи с победителями конкурса управленцев "Лидеры России" сообщил, что в ближайшее время посетит Якутию.

https://ria.ru/20240303/yakutiya-1930795928.html

россия

республика саха (якутия)

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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, республика саха (якутия)