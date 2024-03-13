https://ria.ru/20240313/putin-1932701735.html
В Кремле ответили на вопрос о дате поездки Путина в Якутию
В Кремле ответили на вопрос о дате поездки Путина в Якутию - РИА Новости, 13.03.2024
В Кремле ответили на вопрос о дате поездки Путина в Якутию
В Кремле своевременно сообщат дату поездки президента РФ Владимира Путина в Якутию, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T12:43
2024-03-13T12:43
2024-03-13T12:43
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
республика саха (якутия)
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. В Кремле своевременно сообщат дату поездки президента РФ Владимира Путина в Якутию, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Мы сообщим вам своевременно", - сказал Песков журналистам на вопрос, планируется ли визит Путина в Якутию на следующей неделе после выборов или в какое-то другое время. Ранее президент РФ в ходе встречи с победителями конкурса управленцев "Лидеры России" сообщил, что в ближайшее время посетит Якутию.
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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, республика саха (якутия)
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Республика Саха (Якутия)
В Кремле ответили на вопрос о дате поездки Путина в Якутию
Песков заявил, что о дате поездки Путина в Якутию сообщат своевременно
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. В Кремле своевременно сообщат дату поездки президента РФ Владимира Путина в Якутию, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Мы сообщим вам своевременно", - сказал Песков журналистам на вопрос, планируется ли визит Путина в Якутию на следующей неделе после выборов или в какое-то другое время.
Ранее президент РФ в ходе встречи с победителями конкурса управленцев "Лидеры России" сообщил, что в ближайшее время посетит Якутию.
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