https://ria.ru/20240313/pulkovo-1932652305.html

В аэропорту Пулково вводились временные ограничения

В аэропорту Пулково вводились временные ограничения - РИА Новости, 13.03.2024

В аэропорту Пулково вводились временные ограничения

Временные ограничения вводились в аэропорту "Пулково", в настоящее время аэропорт работает в штатном режиме, сообщает пресс-служба ООО "Воздушные ворота... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T09:28

2024-03-13T09:28

2024-03-13T09:51

пулково (аэропорт)

общество

россия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мар – РИА Новости. Временные ограничения вводились в аэропорту "Пулково", в настоящее время аэропорт работает в штатном режиме, сообщает пресс-служба ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта)."В Пулково вводились временные ограничения с 08.32 до 09.00. Уходов на запасные аэродромы воздушных судов не было. Аэропорт работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240312/ogranicheniya-1932417521.html

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пулково (аэропорт), общество, россия, санкт-петербург