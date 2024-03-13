https://ria.ru/20240313/pulkovo-1932652305.html
В аэропорту Пулково вводились временные ограничения
В аэропорту Пулково вводились временные ограничения - РИА Новости, 13.03.2024
В аэропорту Пулково вводились временные ограничения
Временные ограничения вводились в аэропорту "Пулково", в настоящее время аэропорт работает в штатном режиме, сообщает пресс-служба ООО "Воздушные ворота... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T09:28
2024-03-13T09:28
2024-03-13T09:51
пулково (аэропорт)
общество
россия
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930679835_0:331:3050:2048_1920x0_80_0_0_5bf954977a7a41ab58bf9c635cc634ac.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мар – РИА Новости. Временные ограничения вводились в аэропорту "Пулково", в настоящее время аэропорт работает в штатном режиме, сообщает пресс-служба ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта)."В Пулково вводились временные ограничения с 08.32 до 09.00. Уходов на запасные аэродромы воздушных судов не было. Аэропорт работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240312/ogranicheniya-1932417521.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930679835_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_535266dd40d1b94cba4a16cc4dc49e49.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пулково (аэропорт), общество, россия, санкт-петербург
Пулково (аэропорт), Общество, Россия, Санкт-Петербург
В аэропорту Пулково вводились временные ограничения
Аэропорт Пулково работает штатно после временных ограничений