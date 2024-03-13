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В аэропорту Пулково вводились временные ограничения - РИА Новости, 13.03.2024
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09:28 13.03.2024 (обновлено: 09:51 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/pulkovo-1932652305.html
В аэропорту Пулково вводились временные ограничения
В аэропорту Пулково вводились временные ограничения - РИА Новости, 13.03.2024
В аэропорту Пулково вводились временные ограничения
Временные ограничения вводились в аэропорту "Пулково", в настоящее время аэропорт работает в штатном режиме, сообщает пресс-служба ООО "Воздушные ворота... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T09:28
2024-03-13T09:51
пулково (аэропорт)
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мар – РИА Новости. Временные ограничения вводились в аэропорту "Пулково", в настоящее время аэропорт работает в штатном режиме, сообщает пресс-служба ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта)."В Пулково вводились временные ограничения с 08.32 до 09.00. Уходов на запасные аэродромы воздушных судов не было. Аэропорт работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.
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пулково (аэропорт), общество, россия, санкт-петербург
Пулково (аэропорт), Общество, Россия, Санкт-Петербург
В аэропорту Пулково вводились временные ограничения

Аэропорт Пулково работает штатно после временных ограничений

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкАэропорт Пулково в Санкт-Петербурге
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мар – РИА Новости. Временные ограничения вводились в аэропорту "Пулково", в настоящее время аэропорт работает в штатном режиме, сообщает пресс-служба ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта).
"В Пулково вводились временные ограничения с 08.32 до 09.00. Уходов на запасные аэродромы воздушных судов не было. Аэропорт работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.
Пассажиры возле электронное табло вылетов в аэропорту - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
В калужском и нижегородском аэропортах вводили ограничения
12 марта, 08:37
 
Пулково (аэропорт)ОбществоРоссияСанкт-Петербург
 
 
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