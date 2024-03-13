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В Рязани загорелся нефтеперерабатывающий завод после удара БПЛА - РИА Новости, 13.03.2024
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08:12 13.03.2024 (обновлено: 11:52 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/pozhar-1932643388.html
В Рязани загорелся нефтеперерабатывающий завод после удара БПЛА
В Рязани загорелся нефтеперерабатывающий завод после удара БПЛА - РИА Новости, 13.03.2024
В Рязани загорелся нефтеперерабатывающий завод после удара БПЛА
В Рязани на территории нефтеперерабатывающего завода после атаки беспилотника вспыхнул пожар, сообщил губернатор Павел Малков в Telegram-канале. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T08:12
2024-03-13T11:52
рязань
происшествия
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. В Рязани на территории нефтеперерабатывающего завода после атаки беспилотника вспыхнул пожар, сообщил губернатор Павел Малков в Telegram-канале."Рязанский нефтезавод подвергся атаке БПЛА. В результате удара началось возгорание. По предварительной информации, есть пострадавшие", — написал он.Позже губернатор уточнил, что пострадали два человека. Они получили ранения рук, их жизни ничего не угрожает.В экстренных службах сообщили также, что с 06:35 до 07:24 мск завод атаковали четыре беспилотника. Там горят две емкости для переработки нефтепродуктов на площади 175 квадратных метров.Около 11:00 стало известно, что открытый огонь удалось потушить. Вскоре Малков написал в Telegram, что возгорание ликвидировали.Со стороны промзоны, где находится завод, виден дым, передает корреспондент агентства. Движение в эту сторону перекрыли, сотрудники ГИБДД разворачивают личный транспорт, пропуская только автомобили спецслужб.Минувшей ночью и рано утром несколько регионов Центральной России снова подверглись массированной атаке украинских беспилотников. По данным местных властей, один аппарат самолетного типа сбили при подлете к заводу КИНЕФ в Киришском районе Ленинградской области. Над Воронежской областью уничтожили 30 дронов, над Брянской — восемь, над Курской — шесть, над Белгородской — пять.Накануне из-за налета беспилотников начался пожар на территории завода "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово Нижегородской области. К обеду его удалось потушить, никто не пострадал.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
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Движение в сторону нефтезавода в Рязани после атаки украинского беспилотника
На нефтезаводе в Рязани горит установка, работают пожарные, сообщили РИА Новости в Единой дежурной диспетчерской службе. Корреспондент РИА Новости передает, что движение в сторону завода перекрыто, проехала скорая.
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рязань, происшествия
Рязань, Происшествия, Специальная военная операция на Украине
В Рязани загорелся нефтеперерабатывающий завод после удара БПЛА

На нефтезаводе в Рязани загорелась установка после удара беспилотника

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. В Рязани на территории нефтеперерабатывающего завода после атаки беспилотника вспыхнул пожар, сообщил губернатор Павел Малков в Telegram-канале.
"Рязанский нефтезавод подвергся атаке БПЛА. В результате удара началось возгорание. По предварительной информации, есть пострадавшие", — написал он.
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Позже губернатор уточнил, что пострадали два человека. Они получили ранения рук, их жизни ничего не угрожает.
В экстренных службах сообщили также, что с 06:35 до 07:24 мск завод атаковали четыре беспилотника. Там горят две емкости для переработки нефтепродуктов на площади 175 квадратных метров.
Около 11:00 стало известно, что открытый огонь удалось потушить. Вскоре Малков написал в Telegram, что возгорание ликвидировали.
Со стороны промзоны, где находится завод, виден дым, передает корреспондент агентства. Движение в эту сторону перекрыли, сотрудники ГИБДД разворачивают личный транспорт, пропуская только автомобили спецслужб.
Минувшей ночью и рано утром несколько регионов Центральной России снова подверглись массированной атаке украинских беспилотников. По данным местных властей, один аппарат самолетного типа сбили при подлете к заводу КИНЕФ в Киришском районе Ленинградской области. Над Воронежской областью уничтожили 30 дронов, над Брянской — восемь, над Курской — шесть, над Белгородской — пять.
Накануне из-за налета беспилотников начался пожар на территории завода "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово Нижегородской области. К обеду его удалось потушить, никто не пострадал.
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