https://ria.ru/20240313/podzhog-1932728485.html

Глава РЖД выступил за ужесточение наказания за поджог релейных шкафов

Глава РЖД выступил за ужесточение наказания за поджог релейных шкафов - РИА Новости, 13.03.2024

Глава РЖД выступил за ужесточение наказания за поджог релейных шкафов

РЖД поддерживают ужесточение ответственности за поджог релейных и за уголовное наказание от 10 до 20 лет, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров. РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T14:20

2024-03-13T14:20

2024-03-13T14:20

россия

олег белозеров

ржд

безопасность

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. РЖД поддерживают ужесточение ответственности за поджог релейных и за уголовное наказание от 10 до 20 лет, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров. Белозеров в среду выступает в рамках правительственного часа в Госдуме. Там ему был задан вопрос о том, что в России участились диверсии на железной дороге. Как правило, речь идёт о поджогах релейных шкафов. Фракцией "Справедливая Россия за правду" был внесен законопроект об ужесточении ответственности за повреждение транспортных средств и путей сообщения, если это деяние было совершено по заказу иностранного государства. "Мы полностью поддерживаем вашу инициативу в части того, что наказание нужно ужесточить. Поскольку это не обычное деяние, а деяние, связанное с повреждением… повлияет на безопасность движения в таком важнейшем направлении как перевозка грузов и пассажиров в России. Соответственно, ввести новый терминологический аппарат и сделать жесткую ответственность от 10 до 20 лет уголовного наказания", - сообщил Белозеров.

https://ria.ru/20230913/kriminal-1895940354.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, олег белозеров, ржд, безопасность