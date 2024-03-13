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Глава РЖД выступил за ужесточение наказания за поджог релейных шкафов - РИА Новости, 13.03.2024
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14:20 13.03.2024
https://ria.ru/20240313/podzhog-1932728485.html
Глава РЖД выступил за ужесточение наказания за поджог релейных шкафов
Глава РЖД выступил за ужесточение наказания за поджог релейных шкафов - РИА Новости, 13.03.2024
Глава РЖД выступил за ужесточение наказания за поджог релейных шкафов
РЖД поддерживают ужесточение ответственности за поджог релейных и за уголовное наказание от 10 до 20 лет, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T14:20
2024-03-13T14:20
россия
олег белозеров
ржд
безопасность
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. РЖД поддерживают ужесточение ответственности за поджог релейных и за уголовное наказание от 10 до 20 лет, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров. Белозеров в среду выступает в рамках правительственного часа в Госдуме. Там ему был задан вопрос о том, что в России участились диверсии на железной дороге. Как правило, речь идёт о поджогах релейных шкафов. Фракцией "Справедливая Россия за правду" был внесен законопроект об ужесточении ответственности за повреждение транспортных средств и путей сообщения, если это деяние было совершено по заказу иностранного государства. "Мы полностью поддерживаем вашу инициативу в части того, что наказание нужно ужесточить. Поскольку это не обычное деяние, а деяние, связанное с повреждением… повлияет на безопасность движения в таком важнейшем направлении как перевозка грузов и пассажиров в России. Соответственно, ввести новый терминологический аппарат и сделать жесткую ответственность от 10 до 20 лет уголовного наказания", - сообщил Белозеров.
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россия, олег белозеров, ржд, безопасность
Россия, Олег Белозеров, РЖД, Безопасность
Глава РЖД выступил за ужесточение наказания за поджог релейных шкафов

Белозеров поддержал идею сажать на срок до 20 лет за поджог релейных шкафов

© Фото : пресс-служба РЖДГенеральный директор РЖД Олег Белозеров
Генеральный директор РЖД Олег Белозеров - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© Фото : пресс-служба РЖД
Генеральный директор РЖД Олег Белозеров. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. РЖД поддерживают ужесточение ответственности за поджог релейных и за уголовное наказание от 10 до 20 лет, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров.
Белозеров в среду выступает в рамках правительственного часа в Госдуме. Там ему был задан вопрос о том, что в России участились диверсии на железной дороге. Как правило, речь идёт о поджогах релейных шкафов. Фракцией "Справедливая Россия за правду" был внесен законопроект об ужесточении ответственности за повреждение транспортных средств и путей сообщения, если это деяние было совершено по заказу иностранного государства.
"Мы полностью поддерживаем вашу инициативу в части того, что наказание нужно ужесточить. Поскольку это не обычное деяние, а деяние, связанное с повреждением… повлияет на безопасность движения в таком важнейшем направлении как перевозка грузов и пассажиров в России. Соответственно, ввести новый терминологический аппарат и сделать жесткую ответственность от 10 до 20 лет уголовного наказания", - сообщил Белозеров.
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