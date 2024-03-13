https://ria.ru/20240313/panda-1932785378.html

Панду Катюшу в Московском зоопарке посетили более 40 тысяч человек

Панду Катюшу в Московском зоопарке посетили более 40 тысяч человек - РИА Новости, 13.03.2024

Панду Катюшу в Московском зоопарке посетили более 40 тысяч человек

Более 40 тысяч человек посетили панду Катюшу в Московском зоопарке в первые дни с момента ее выхода в большой вольер, рассказала пресс-служба столичного... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T17:23

2024-03-13T17:23

2024-03-13T18:11

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Более 40 тысяч человек посетили панду Катюшу в Московском зоопарке в первые дни с момента ее выхода в большой вольер, рассказала пресс-служба столичного департамента культуры. "За первые пять дней Катюшу увидели больше 40 тысяч человек. В павильон "Фауна Китая" сейчас заходят почти все гости зоопарка", — цитируют в сообщении заммэра Москвы Наталью Сергунину. Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке в конце августа 2023 года. У нее уже выросли зубы, она начала ходить и активно изучает окружающий мир. По результатам голосования в проекте "Активный гражданин", ее назвали Катюшей. Мэр столицы Сергей Собянин 7 марта сообщил, что малышка вышла в большой вольер, и с 8 марта ее могут увидеть все посетители зоопарка.Отмечается, что посмотреть на панд в зоопарке можно большую часть времени его работы. Но если распорядок дня самца Жуи уже устоялся — его кормления проходят в 09:00, 14:00 и около 16:30-17:00 — то график активности Катюши пока предсказать нельзя. Малышка живет вместе с мамой во внутреннем вольере павильона "Фауна Китая" и понемногу знакомится с новым пространством.

https://ria.ru/20240222/panda-1928989663.html

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Панда Катюша впервые в большом вольере Московского зоопарка Панда Катюша в Московском зоопарке впервые вышла в большой вольер 2024-03-13T17:23 true PT0M30S

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москва, россия, сергей собянин, московский зоопарк, общество, панда катюша