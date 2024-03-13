Спасти город и не дать уйти врагу. Как освобождали Херсон

К весне 1944 года на юго-западном стратегическом направлении Красная армия завершила первый этап операции по освобождению территории Правобережной Украины. Следующим важным событием стало начало общего наступления 1-го, 2-го и 3-го Украинских фронтов с полноценной угрозой окружения 6-й немецкой армии.
Не дать врагу беспрепятственно отойти на запад и предотвратить превращение Херсона в руины – такая задача ставится перед советскими солдатами 28-й армии. Развивая наступление вдоль правого берега Днепра, наши войска внезапно для врага форсировали реку Ингулец в нижнем течении и 13 марта освободили город Херсон, оккупированный немцами более 2,5 лет.
За каждым освобожденным домом, за каждой улицей — истории людей, которые сражались за свою землю, своих близких, свою страну. На кадрах фотохроники остались запечатленными их лица.
© РИА Новости / Виктор Кинеловский | Перейти в медиабанкКомандование 17-го гвардейского стрелкового корпуса 13-й армии уточняет по карте план операции перед форсированием Днепра. УССР, 1943 год
Командование 17-го гвардейского стрелкового корпуса 13-й армии уточняет по карте план операции перед форсированием Днепра. УССР, 1943 год
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© РИА Новости / Владимир Гальперин | Перейти в медиабанкБитва за Днепр. Бойцы Красной Армии во время форсирования Днепра.
Битва за Днепр. Бойцы Красной Армии во время форсирования Днепра.
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© РИА Новости / Ольга Ландер | Перейти в медиабанкНикопольско-Криворожская наступательная операция Красной Армии. Красноармейцы выталкивают грузовик ГАЗ-АА, застрявший на дороге под Кривым Рогом. Днепропетровская область, 1944 год
Никопольско-Криворожская наступательная операция Красной Армии. Красноармейцы выталкивают грузовик ГАЗ-АА, застрявший на дороге под Кривым Рогом. Днепропетровская область, 1944 год
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© РИА Новости / Георгий Зельма | Перейти в медиабанкОсвобождение Кривого Рога советскими войсками 3-го Украинского фронта 22 февраля 1944 года. Кривой Рог, Днепропетровская область, 1944 год
Освобождение Кривого Рога советскими войсками 3-го Украинского фронта 22 февраля 1944 года. Кривой Рог, Днепропетровская область, 1944 год
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© РИА Новости / Георгий Зельма | Перейти в медиабанк3-й Украинский фронт. Житель села Широкое Георгий Иванович Помпик указывает советским разведчикам безопасный путь к переправе через реку Ингулец. Второй справа — командир разведчиков Михаил Ширяев. Днепропетровская область, 1944 год
3-й Украинский фронт. Житель села Широкое Георгий Иванович Помпик указывает советским разведчикам безопасный путь к переправе через реку Ингулец. Второй справа — командир разведчиков Михаил Ширяев. Днепропетровская область, 1944 год
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© РИА Новости / Владимир Иванов | Перейти в медиабанк13-го марта 1944 года город Херсон был освобожден войсками 3-го Украинского фронта под командованием генерала Родиона Яковлевича Малиновского. Это был последний контролируемый противником город на берегах Днепра. Херсон, 1944 год
13-го марта 1944 года город Херсон был освобожден войсками 3-го Украинского фронта под командованием генерала Родиона Яковлевича Малиновского. Это был последний контролируемый противником город на берегах Днепра. Херсон, 1944 год
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© РИА Новости / Владимир Иванов | Перейти в медиабанкОсвобождение Херсона в ходе Березнеговато-Снигиревской операции.
Освобождение Херсона в ходе Березнеговато-Снигиревской операции.
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© РИА Новости / Владислав Микоша | Перейти в медиабанкБерезнеговато-Снигиревская операция. После боев в окрестностях Херсона.
Березнеговато-Снигиревская операция. После боев в окрестностях Херсона.
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© РИА Новости / Георгий Зельма | Перейти в медиабанкОсвобождение УССР от немецко-фашистских захватчиков. Мирные жители возвращаются домой, в родные села.
Освобождение УССР от немецко-фашистских захватчиков. Мирные жители возвращаются домой, в родные села.
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