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Спасти город и не дать уйти врагу. Как освобождали Херсон

Спасти город и не дать уйти врагу. Как освобождали Херсон - РИА Новости, 13.03.2024

Спасти город и не дать уйти врагу. Как освобождали Херсон

К весне 1944 года на юго-западном стратегическом направлении Красная армия завершила первый этап операции по освобождению территории Правобережной Украины... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T09:00

2024-03-13T09:00

2024-03-13T12:11

херсон

красная армия

общество

освобождение. путь к победе

социальный навигатор

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К весне 1944 года на юго-западном стратегическом направлении Красная армия завершила первый этап операции по освобождению территории Правобережной Украины. Следующим важным событием стало начало общего наступления 1-го, 2-го и 3-го Украинских фронтов с полноценной угрозой окружения 6-й немецкой армии.Не дать врагу беспрепятственно отойти на запад и предотвратить превращение Херсона в руины – такая задача ставится перед советскими солдатами 28-й армии. Развивая наступление вдоль правого берега Днепра, наши войска внезапно для врага форсировали реку Ингулец в нижнем течении и 13 марта освободили город Херсон, оккупированный немцами более 2,5 лет.За каждым освобожденным домом, за каждой улицей — истории людей, которые сражались за свою землю, своих близких, свою страну. На кадрах фотохроники остались запечатленными их лица.

херсон

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсон, красная армия, общество, освобождение. путь к победе, социальный навигатор, фото