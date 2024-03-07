https://ria.ru/20240307/kherson-1931701637.html

Херсон. Часть 2. Как "отец ВДВ" Маргелов обеспечил переправу через Днепр

Херсон. Часть 2. Как "отец ВДВ" Маргелов обеспечил переправу через Днепр - РИА Новости, 07.03.2024

Херсон. Часть 2. Как "отец ВДВ" Маргелов обеспечил переправу через Днепр

В ноябре 1943 года войска 4-го Украинского фронта подошли к берегам Днепра близ Херсона. Из-за тяжёлых боёв за плацдарм на Левобережье окружение города пришлось отложить, и в атаку советская армия пошла лишь в марте 1944 года. Рассказываем, как благодаря сумасбродному подвигу "отца ВДВ" Маргелова его бойцы оказались на острие освобождения Херсона.

2024-03-07T14:00

2024-03-07T14:00

2024-03-07T16:31

освобождение

василий маргелов

херсон

воздушно-десантные войска россии

технологии

днепр (река)

ссср

вторая мировая война (1939-1945)

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Херсон. Часть 2. Как «отец ВДВ» Маргелов обеспечил переправу через Днепр В ноябре 1943 года войска 4-го Украинского фронта подошли к берегам Днепра близ Херсона. Из-за тяжёлых боёв за плацдарм на Левобережье окружение города пришлось отложить, и в атаку советская армия пошла лишь в марте 1944 года. Рассказываем, как благодаря сумасбродному подвигу «отца ВДВ» Маргелова его бойцы оказались на острие освобождения Херсона. audio/mpeg

Херсон. Часть 2. Как «отец ВДВ» Маргелов обеспечил переправу через Днепр В ноябре 1943 года войска 4-го Украинского фронта подошли к берегам Днепра близ Херсона. Из-за тяжёлых боёв за плацдарм на Левобережье окружение города пришлось отложить, и в атаку советская армия пошла лишь в марте 1944 года. Рассказываем, как благодаря сумасбродному подвигу «отца ВДВ» Маргелова его бойцы оказались на острие освобождения Херсона. audio/mpeg

Увидеть кадры фотохроники из Херсона можно на фотовыставке проекта "Освобождение. Путь к Победе". Открытие выставки будет приурочено 80-й годовщине освобождения Херсона и состоится 13 марта 2024 года.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Звукорежиссер: Андрей ТемновАвтор эпизода: Руслан ЖигаловГолоса эпизода: Даниил Кононенко, Артем Буфтяк, Кирилл Чмеленко

херсон

днепр (река)

ссср

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василий маргелов, херсон, воздушно-десантные войска россии, технологии, днепр (река), ссср, вторая мировая война (1939-1945), великая отечественная война (1941-1945), вермахт, аудио