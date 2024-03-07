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Херсон. Часть 2. Как "отец ВДВ" Маргелов обеспечил переправу через Днепр - РИА Новости, 07.03.2024
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14:00 07.03.2024 (обновлено: 16:31 07.03.2024)
https://ria.ru/20240307/kherson-1931701637.html
Херсон. Часть 2. Как "отец ВДВ" Маргелов обеспечил переправу через Днепр
Херсон. Часть 2. Как "отец ВДВ" Маргелов обеспечил переправу через Днепр - РИА Новости, 07.03.2024
Херсон. Часть 2. Как "отец ВДВ" Маргелов обеспечил переправу через Днепр
В ноябре 1943 года войска 4-го Украинского фронта подошли к берегам Днепра близ Херсона. Из-за тяжёлых боёв за плацдарм на Левобережье окружение города пришлось отложить, и в атаку советская армия пошла лишь в марте 1944 года. Рассказываем, как благодаря сумасбродному подвигу "отца ВДВ" Маргелова его бойцы оказались на острие освобождения Херсона.
2024-03-07T14:00
2024-03-07T16:31
освобождение
василий маргелов
херсон
воздушно-десантные войска россии
технологии
днепр (река)
ссср
вторая мировая война (1939-1945)
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Херсон. Часть 2. Как «отец ВДВ» Маргелов обеспечил переправу через Днепр
В ноябре 1943 года войска 4-го Украинского фронта подошли к берегам Днепра близ Херсона. Из-за тяжёлых боёв за плацдарм на Левобережье окружение города пришлось отложить, и в атаку советская армия пошла лишь в марте 1944 года. Рассказываем, как благодаря сумасбродному подвигу «отца ВДВ» Маргелова его бойцы оказались на острие освобождения Херсона.
audio/mpeg
Херсон. Часть 2. Как «отец ВДВ» Маргелов обеспечил переправу через Днепр
В ноябре 1943 года войска 4-го Украинского фронта подошли к берегам Днепра близ Херсона. Из-за тяжёлых боёв за плацдарм на Левобережье окружение города пришлось отложить, и в атаку советская армия пошла лишь в марте 1944 года. Рассказываем, как благодаря сумасбродному подвигу «отца ВДВ» Маргелова его бойцы оказались на острие освобождения Херсона.
audio/mpeg
Увидеть кадры фотохроники из Херсона можно на фотовыставке проекта "Освобождение. Путь к Победе". Открытие выставки будет приурочено 80-й годовщине освобождения Херсона и состоится 13 марта 2024 года.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Звукорежиссер: Андрей ТемновАвтор эпизода: Руслан ЖигаловГолоса эпизода: Даниил Кононенко, Артем Буфтяк, Кирилл Чмеленко
херсон
днепр (река)
ссср
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василий маргелов, херсон, воздушно-десантные войска россии, технологии, днепр (река), ссср, вторая мировая война (1939-1945), великая отечественная война (1941-1945), вермахт, аудио
Освобождение, Василий Маргелов, Херсон, Воздушно-десантные войска России, Технологии, Днепр (река), СССР, Вторая мировая война (1939-1945), Великая Отечественная война (1941-1945), Вермахт
Освобождение

Херсон. Часть 2. Как "отец ВДВ" Маргелов обеспечил переправу через Днепр

Освобождение
Херсон. Часть 2. Как «отец ВДВ» Маргелов обеспечил переправу через Днепр
Вчера, 14:00
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В ноябре 1943 года войска 4-го Украинского фронта подошли к берегам Днепра близ Херсона. Из-за тяжёлых боёв за плацдарм на Левобережье окружение города пришлось отложить, и в атаку советская армия пошла лишь в марте 1944 года. Рассказываем, как благодаря сумасбродному подвигу "отца ВДВ" Маргелова его бойцы оказались на острие освобождения Херсона.
Увидеть кадры фотохроники из Херсона можно на фотовыставке проекта "Освобождение. Путь к Победе". Открытие выставки будет приурочено 80-й годовщине освобождения Херсона и состоится 13 марта 2024 года.
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________
Звукорежиссер: Андрей Темнов
Автор эпизода: Руслан Жигалов
Голоса эпизода: Даниил Кононенко, Артем Буфтяк, Кирилл Чмеленко
 
ОсвобождениеВасилий МаргеловХерсонВоздушно-десантные войска РоссииТехнологииДнепр (река)СССРВторая мировая война (1939-1945)Великая Отечественная война (1941-1945)Вермахт
 
 
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