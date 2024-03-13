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Угрозы применения ядерного оружия исходят от НАТО, заявили в Совфеде - РИА Новости, 13.03.2024
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11:39 13.03.2024 (обновлено: 11:40 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/oruzhie-1932684292.html
Угрозы применения ядерного оружия исходят от НАТО, заявили в Совфеде
Угрозы применения ядерного оружия исходят от НАТО, заявили в Совфеде - РИА Новости, 13.03.2024
Угрозы применения ядерного оружия исходят от НАТО, заявили в Совфеде
Угрозы применения любого оружия зависят от тех, кто инициирует подобные разговоры, именно этими угрозами и занимаются страны Запада, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T11:39
2024-03-13T11:40
россия
владимир путин
григорий карасин
совет федерации рф
безопасность
дмитрий киселев
ядерное оружие
интервью владимира путина дмитрию киселеву
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Угрозы применения любого оружия зависят от тех, кто инициирует подобные разговоры, именно этими угрозами и занимаются страны Запада, заявил РИА Новости глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин, комментируя слова президента РФ Владимира Путина о ядерном оружии и угрозах его применения. Ранее Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявил, что Россия готова применить ядерное оружие в том случае, если речь идет о существовании российского государства, нанесении ущерба суверенитету и независимости страны. "Угроза применения любого оружия, тем более, такого, как ядерное, зависит от того, кто инициирует этот разговор и вообще эту тему. Тему эту, как известно, инициируют с самого начала западные страны, прежде всего, Вашингтон и государства НАТО. Вокруг этого ведётся оживлённый даже в публичной сфере дискурс. Это действует на нервы всем людям, которые живут на Земле", - сказал Карасин. Он подчеркнул, что российским президентом были "абсолютно чётко" заявлены условия применения ядерного оружия. "В случае, если игра (стран Запада – ред.) будет продолжаться, то противная сторона должна исходить из того, что она получит по заслугам. Никаких двойных мнений, никакой подковёрной игры не должно быть – это слишком опасная вещь, в которую нельзя играть. Человечество должно жить в обстановке уверенности в завтрашнем дне, об этом и была речь у Владимира Владимировича Путина", - объяснил сенатор.Читайте полный текст интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву &gt;&gt;
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россия, владимир путин, григорий карасин, совет федерации рф, безопасность, дмитрий киселев, ядерное оружие, интервью владимира путина дмитрию киселеву
Россия, Владимир Путин, Григорий Карасин, Совет Федерации РФ, Безопасность, Дмитрий Киселев, Ядерное оружие, Интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву
Угрозы применения ядерного оружия исходят от НАТО, заявили в Совфеде

Карасин: именно НАТО с самого начала инициирует тему применения ядерного оружия

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСенатор Григорий Карасин
Сенатор Григорий Карасин - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Сенатор Григорий Карасин . Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Угрозы применения любого оружия зависят от тех, кто инициирует подобные разговоры, именно этими угрозами и занимаются страны Запада, заявил РИА Новости глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин, комментируя слова президента РФ Владимира Путина о ядерном оружии и угрозах его применения.
Ранее Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявил, что Россия готова применить ядерное оружие в том случае, если речь идет о существовании российского государства, нанесении ущерба суверенитету и независимости страны.
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"Угроза применения любого оружия, тем более, такого, как ядерное, зависит от того, кто инициирует этот разговор и вообще эту тему. Тему эту, как известно, инициируют с самого начала западные страны, прежде всего, Вашингтон и государства НАТО. Вокруг этого ведётся оживлённый даже в публичной сфере дискурс. Это действует на нервы всем людям, которые живут на Земле", - сказал Карасин.
Он подчеркнул, что российским президентом были "абсолютно чётко" заявлены условия применения ядерного оружия.
"В случае, если игра (стран Запада – ред.) будет продолжаться, то противная сторона должна исходить из того, что она получит по заслугам. Никаких двойных мнений, никакой подковёрной игры не должно быть – это слишком опасная вещь, в которую нельзя играть. Человечество должно жить в обстановке уверенности в завтрашнем дне, об этом и была речь у Владимира Владимировича Путина", - объяснил сенатор.
Читайте полный текст интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву >>
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РоссияВладимир ПутинГригорий КарасинСовет Федерации РФБезопасностьДмитрий КиселевЯдерное оружиеИнтервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву
 
 
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