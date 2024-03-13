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Угрозы применения ядерного оружия исходят от НАТО, заявили в Совфеде
Угрозы применения ядерного оружия исходят от НАТО, заявили в Совфеде - РИА Новости, 13.03.2024
Угрозы применения ядерного оружия исходят от НАТО, заявили в Совфеде
Угрозы применения любого оружия зависят от тех, кто инициирует подобные разговоры, именно этими угрозами и занимаются страны Запада, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T11:39
2024-03-13T11:39
2024-03-13T11:40
россия
владимир путин
григорий карасин
совет федерации рф
безопасность
дмитрий киселев
ядерное оружие
интервью владимира путина дмитрию киселеву
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Угрозы применения любого оружия зависят от тех, кто инициирует подобные разговоры, именно этими угрозами и занимаются страны Запада, заявил РИА Новости глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин, комментируя слова президента РФ Владимира Путина о ядерном оружии и угрозах его применения. Ранее Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявил, что Россия готова применить ядерное оружие в том случае, если речь идет о существовании российского государства, нанесении ущерба суверенитету и независимости страны. "Угроза применения любого оружия, тем более, такого, как ядерное, зависит от того, кто инициирует этот разговор и вообще эту тему. Тему эту, как известно, инициируют с самого начала западные страны, прежде всего, Вашингтон и государства НАТО. Вокруг этого ведётся оживлённый даже в публичной сфере дискурс. Это действует на нервы всем людям, которые живут на Земле", - сказал Карасин. Он подчеркнул, что российским президентом были "абсолютно чётко" заявлены условия применения ядерного оружия. "В случае, если игра (стран Запада – ред.) будет продолжаться, то противная сторона должна исходить из того, что она получит по заслугам. Никаких двойных мнений, никакой подковёрной игры не должно быть – это слишком опасная вещь, в которую нельзя играть. Человечество должно жить в обстановке уверенности в завтрашнем дне, об этом и была речь у Владимира Владимировича Путина", - объяснил сенатор.Читайте полный текст интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву >>
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Угрозы применения ядерного оружия исходят от НАТО, заявили в Совфеде
Карасин: именно НАТО с самого начала инициирует тему применения ядерного оружия