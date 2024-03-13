https://ria.ru/20240313/molodogvardeytsy-1932735316.html

В Москве открыли памятник героям-молодогвардейцам

В Москве открыли памятник героям-молодогвардейцам - РИА Новости, 13.03.2024

В Москве открыли памятник героям-молодогвардейцам

Памятник героям советской подпольной антифашистской организации "Молодая гвардия" открыли в среду в Москве на Молодогвардейской улице. РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T14:40

2024-03-13T14:40

2024-03-13T14:40

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москва

краснодон

владимир мединский

молодая гвардия

общество

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Памятник героям советской подпольной антифашистской организации "Молодая гвардия" открыли в среду в Москве на Молодогвардейской улице. В памятнике работы скульптора Михаила Баскакова впервые запечатлены вместе шестеро героев Советского Союза Ульяна Громова, Любовь Шевцова, Иван Земнухов, Олег Кошевой, Сергей Тюленин и Иван Туркенич и Герой России Виктор Третьякевич. Памятник установлен Российским военно-историческим обществом (РВИО) по поручению президента РФ Владимира Путина. Закладной камень был открыт в 1960-х годах, но по ряду причин памятник после этого так и не создали. "Бесчеловечная, дикая в своей звериной жестокости" расправа над молодогвардейцами стала одним из символов сопротивления советского народа гитлеровцам, отметил помощник президента РФ, председатель РВИО Владимир Мединский на торжественной церемонии открытия памятника. По его словам, в отношении "Молодой гвардии" было много неясностей и оговоров. "Много лет жители Донбасса боролись за восстановление доброй памяти одного из героев "Молодой гвардии", одного из ее руководителей Виктора Третьякевича", - сказал Мединский и напомнил, что в 2022 году Третьякевичу было посмертно присвоено звание Героя России. Мединский поблагодарил жителей Донбасса, которые всегда хранили память о молодогвардейцах - "даже в те годы, когда главный мемориал на Луганщине, шахта-шурф, куда сбрасывали их тела заживо, был заброшен киевскими властями". Этот мемориал был восстановлен РВИО. Помощник президента выразил слова благодарности властям Москвы во главе с мэром Сергеем Собяниным, а также всем, кто участвовал в создании памятника. Правда восторжествовала, подчеркнул Мединский. "И пусть память о молодогвардейцах отныне живет в веках", - сказал он. "Молодая гвардия" - советская подпольная антифашистская организация, созданная в сентябре 1942 года и действовавшая, в основном, в городе Краснодоне (ныне ЛНР). Во время оккупации Краснодона в 1942-1943 годах "Молодая гвардия", состоявшая из юношей и девушек, проводила антифашистскую пропаганду, распространяла листовки, саботировала восстановление и пуск шахт оккупационными властями, сожгла немецкую биржу труда, что спасло от угона в Германию 2 тысяч местных жителей. Из-за предательства деятельность "Молодой гвардии" была прервана, большинство подпольщиков захвачены, подвергнуты жесточайшим пыткам и казнены. В январе 1943 года в 58-метровый шурф краснодонской шахты №5 гитлеровцы сбросили 71 человека, из которых часть предварительно расстреляли, но часть сбросили живыми. Среди казненных тогда были Ульяна Громова, Иван Земнухов, Виктор Третьякевич, Сергей Тюленин. В лесу под Ровеньками, где размещалась окружная жандармерия, в начале февраля 1943 года были расстреляны пять человек, в том числе Олег Кошевой и Любовь Шевцова. Четырнадцатого февраля 1943 года Краснодон был освобожден Красной армией. Молодогвардейцев с воинскими почестями перезахоронили в городском парке. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1943 года молодогвардейцам Громовой, Земнухову, Кошевому, Тюленину, Шевцовой было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. В мае 1990 года этого же звания посмертно удостоился командир "Молодой гвардии" Туркенич (ему в 1943 году удалось избежать ареста, он затем воевал в рядах Красной армии и погиб в августе 1944 года при освобождении Польши). Указом президента РФ звание Героя России в сентябре 2022 года было посмертно присвоено Третьякевичу.

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https://ria.ru/20240208/fsb-1926048766.html

https://ria.ru/20220922/tretyakevich-1818618319.html

https://ria.ru/20230206/uchebniki-1850046238.html

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Кирилл Волков

россия, москва, краснодон, владимир мединский, молодая гвардия , общество, великая отечественная война (1941-1945)