https://ria.ru/20240313/molodezh-1932789660.html

Луценко: мы готовы всячески поддерживать молодежь в политических начинаниях

Луценко: мы готовы всячески поддерживать молодежь в политических начинаниях - РИА Новости, 13.03.2024

Луценко: мы готовы всячески поддерживать молодежь в политических начинаниях

В рамках очередного заседания Молодежного парламента Вологодской области председатель Законодательного собрания региона Андрей Луценко заявил, что ребята могут... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T17:41

2024-03-13T17:41

2024-03-13T17:41

вологодская область

андрей луценко

совет федерации рф

россия

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. В рамках очередного заседания Молодежного парламента Вологодской области председатель Законодательного собрания региона Андрей Луценко заявил, что ребята могут принимать активное участие в работе комитетов, рабочих групп, сессий и других мероприятиях Заксобрания, сообщили в пресс-службе парламента. В мероприятии приняли участие более 50 молодых парламентариев, в том числе из округов и районов региона. За два часа участники рассмотрели порядка 15 вопросов. "Вы можете выступать с инициативами на сессиях, принимать участие в работе комитетов. Можно посмотреть, например, как идет работа над бюджетом, разработка законопроектов в сферах здравоохранения, сельского хозяйства и других. Также молодежь может представлять наш регион в Совете Федерации и Государственной Думе. Мы готовы всестороннее помогать вам, поддерживать все ваши идеи и начинания", - отметил Луценко, слова которого приводятся в сообщении. Также председатель подчеркнул важность каждого молодого человека проголосовать на ближайших выборах президента России. "Наша задача – обеспечить целостность и независимость нашей страны. Очень важно, чтобы каждый из вас пришел на выборы и проголосовал за своего кандидата, исполнил свой гражданский долг. От того, какой мы сделаем выбор, будет зависеть наше будущее", - подчеркнул Луценко. Молодые парламентарии Вологодской области рассмотрели инициативы молодежного парламента при Государственной Думе. Одна из них касается увеличения ежемесячной денежной компенсации инвалидам на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников. Сейчас компенсация составляет порядка 32 тысяч рублей, однако на содержание одной такой собаки, по данным парламентариев, тратится почти в четыре раза больше средств. По всем инициативам Молодежный парламент создаст рабочие группы. Также на заседании были награждены организаторы форума "Первой областной лиги работающей молодежи", заключили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240305/zhenschiny-volontery-1931293487.html

https://ria.ru/20240220/lgoty-1928453868.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

андрей луценко, совет федерации рф, россия