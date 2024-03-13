Рейтинг@Mail.ru
Луценко: мы готовы всячески поддерживать молодежь в политических начинаниях - РИА Новости, 13.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вологодская область - шапка
Вологодская область
 
17:41 13.03.2024
https://ria.ru/20240313/molodezh-1932789660.html
Луценко: мы готовы всячески поддерживать молодежь в политических начинаниях
Луценко: мы готовы всячески поддерживать молодежь в политических начинаниях - РИА Новости, 13.03.2024
Луценко: мы готовы всячески поддерживать молодежь в политических начинаниях
В рамках очередного заседания Молодежного парламента Вологодской области председатель Законодательного собрания региона Андрей Луценко заявил, что ребята могут... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T17:41
2024-03-13T17:41
вологодская область
андрей луценко
совет федерации рф
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/05/1882389943_0:49:3072:1777_1920x0_80_0_0_693ef89306713816484a1368512b02b4.jpg
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. В рамках очередного заседания Молодежного парламента Вологодской области председатель Законодательного собрания региона Андрей Луценко заявил, что ребята могут принимать активное участие в работе комитетов, рабочих групп, сессий и других мероприятиях Заксобрания, сообщили в пресс-службе парламента. В мероприятии приняли участие более 50 молодых парламентариев, в том числе из округов и районов региона. За два часа участники рассмотрели порядка 15 вопросов. "Вы можете выступать с инициативами на сессиях, принимать участие в работе комитетов. Можно посмотреть, например, как идет работа над бюджетом, разработка законопроектов в сферах здравоохранения, сельского хозяйства и других. Также молодежь может представлять наш регион в Совете Федерации и Государственной Думе. Мы готовы всестороннее помогать вам, поддерживать все ваши идеи и начинания", - отметил Луценко, слова которого приводятся в сообщении. Также председатель подчеркнул важность каждого молодого человека проголосовать на ближайших выборах президента России. "Наша задача – обеспечить целостность и независимость нашей страны. Очень важно, чтобы каждый из вас пришел на выборы и проголосовал за своего кандидата, исполнил свой гражданский долг. От того, какой мы сделаем выбор, будет зависеть наше будущее", - подчеркнул Луценко. Молодые парламентарии Вологодской области рассмотрели инициативы молодежного парламента при Государственной Думе. Одна из них касается увеличения ежемесячной денежной компенсации инвалидам на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников. Сейчас компенсация составляет порядка 32 тысяч рублей, однако на содержание одной такой собаки, по данным парламентариев, тратится почти в четыре раза больше средств. По всем инициативам Молодежный парламент создаст рабочие группы. Также на заседании были награждены организаторы форума "Первой областной лиги работающей молодежи", заключили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240305/zhenschiny-volontery-1931293487.html
https://ria.ru/20240220/lgoty-1928453868.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/05/1882389943_54:0:2785:2048_1920x0_80_0_0_a02e0ee830a50f49febd823fc03a2dd4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
андрей луценко, совет федерации рф, россия
Вологодская область, Андрей Луценко, Совет Федерации РФ, Россия

Луценко: мы готовы всячески поддерживать молодежь в политических начинаниях

© Фото : пресс-служба заксобрания Вологодской областиСпикер заксобрания Вологодской области Андрей Луценко подвел итоги парламентского года
Спикер заксобрания Вологодской области Андрей Луценко подвел итоги парламентского года - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© Фото : пресс-служба заксобрания Вологодской области
Спикер заксобрания Вологодской области Андрей Луценко подвел итоги парламентского года
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. В рамках очередного заседания Молодежного парламента Вологодской области председатель Законодательного собрания региона Андрей Луценко заявил, что ребята могут принимать активное участие в работе комитетов, рабочих групп, сессий и других мероприятиях Заксобрания, сообщили в пресс-службе парламента.
В мероприятии приняли участие более 50 молодых парламентариев, в том числе из округов и районов региона. За два часа участники рассмотрели порядка 15 вопросов.
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко на торжественном приеме женщин-волонтеров - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
Луценко поблагодарил вологодских женщин-волонтеров в преддверии 8 Марта
5 марта, 18:24
"Вы можете выступать с инициативами на сессиях, принимать участие в работе комитетов. Можно посмотреть, например, как идет работа над бюджетом, разработка законопроектов в сферах здравоохранения, сельского хозяйства и других. Также молодежь может представлять наш регион в Совете Федерации и Государственной Думе. Мы готовы всестороннее помогать вам, поддерживать все ваши идеи и начинания", - отметил Луценко, слова которого приводятся в сообщении.
Также председатель подчеркнул важность каждого молодого человека проголосовать на ближайших выборах президента России. "Наша задача – обеспечить целостность и независимость нашей страны. Очень важно, чтобы каждый из вас пришел на выборы и проголосовал за своего кандидата, исполнил свой гражданский долг. От того, какой мы сделаем выбор, будет зависеть наше будущее", - подчеркнул Луценко.
Председатель Законодательного собрания области Андрей Луценко - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
Луценко: детям из многодетных семей хотят предоставить льготы на обучение
20 февраля, 13:45
Молодые парламентарии Вологодской области рассмотрели инициативы молодежного парламента при Государственной Думе. Одна из них касается увеличения ежемесячной денежной компенсации инвалидам на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников. Сейчас компенсация составляет порядка 32 тысяч рублей, однако на содержание одной такой собаки, по данным парламентариев, тратится почти в четыре раза больше средств.
По всем инициативам Молодежный парламент создаст рабочие группы.
Также на заседании были награждены организаторы форума "Первой областной лиги работающей молодежи", заключили в пресс-службе.
 
Вологодская областьАндрей ЛуценкоСовет Федерации РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала