https://ria.ru/20240313/molodezh-1932789660.html
Луценко: мы готовы всячески поддерживать молодежь в политических начинаниях
Луценко: мы готовы всячески поддерживать молодежь в политических начинаниях - РИА Новости, 13.03.2024
Луценко: мы готовы всячески поддерживать молодежь в политических начинаниях
В рамках очередного заседания Молодежного парламента Вологодской области председатель Законодательного собрания региона Андрей Луценко заявил, что ребята могут... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T17:41
2024-03-13T17:41
2024-03-13T17:41
вологодская область
андрей луценко
совет федерации рф
россия
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. В рамках очередного заседания Молодежного парламента Вологодской области председатель Законодательного собрания региона Андрей Луценко заявил, что ребята могут принимать активное участие в работе комитетов, рабочих групп, сессий и других мероприятиях Заксобрания, сообщили в пресс-службе парламента. В мероприятии приняли участие более 50 молодых парламентариев, в том числе из округов и районов региона. За два часа участники рассмотрели порядка 15 вопросов. "Вы можете выступать с инициативами на сессиях, принимать участие в работе комитетов. Можно посмотреть, например, как идет работа над бюджетом, разработка законопроектов в сферах здравоохранения, сельского хозяйства и других. Также молодежь может представлять наш регион в Совете Федерации и Государственной Думе. Мы готовы всестороннее помогать вам, поддерживать все ваши идеи и начинания", - отметил Луценко, слова которого приводятся в сообщении. Также председатель подчеркнул важность каждого молодого человека проголосовать на ближайших выборах президента России. "Наша задача – обеспечить целостность и независимость нашей страны. Очень важно, чтобы каждый из вас пришел на выборы и проголосовал за своего кандидата, исполнил свой гражданский долг. От того, какой мы сделаем выбор, будет зависеть наше будущее", - подчеркнул Луценко. Молодые парламентарии Вологодской области рассмотрели инициативы молодежного парламента при Государственной Думе. Одна из них касается увеличения ежемесячной денежной компенсации инвалидам на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников. Сейчас компенсация составляет порядка 32 тысяч рублей, однако на содержание одной такой собаки, по данным парламентариев, тратится почти в четыре раза больше средств. По всем инициативам Молодежный парламент создаст рабочие группы. Также на заседании были награждены организаторы форума "Первой областной лиги работающей молодежи", заключили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240305/zhenschiny-volontery-1931293487.html
https://ria.ru/20240220/lgoty-1928453868.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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андрей луценко, совет федерации рф, россия
Вологодская область, Андрей Луценко, Совет Федерации РФ, Россия
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. В рамках очередного заседания Молодежного парламента Вологодской области председатель Законодательного собрания региона Андрей Луценко заявил, что ребята могут принимать активное участие в работе комитетов, рабочих групп, сессий и других мероприятиях Заксобрания, сообщили в пресс-службе парламента.
В мероприятии приняли участие более 50 молодых парламентариев, в том числе из округов и районов региона. За два часа участники рассмотрели порядка 15 вопросов.
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"Вы можете выступать с инициативами на сессиях, принимать участие в работе комитетов. Можно посмотреть, например, как идет работа над бюджетом, разработка законопроектов в сферах здравоохранения, сельского хозяйства и других. Также молодежь может представлять наш регион в Совете Федерации
и Государственной Думе. Мы готовы всестороннее помогать вам, поддерживать все ваши идеи и начинания", - отметил Луценко, слова которого приводятся в сообщении.
Также председатель подчеркнул важность каждого молодого человека проголосовать на ближайших выборах президента России
. "Наша задача – обеспечить целостность и независимость нашей страны. Очень важно, чтобы каждый из вас пришел на выборы и проголосовал за своего кандидата, исполнил свой гражданский долг. От того, какой мы сделаем выбор, будет зависеть наше будущее", - подчеркнул Луценко.
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Молодые парламентарии Вологодской области рассмотрели инициативы молодежного парламента при Государственной Думе. Одна из них касается увеличения ежемесячной денежной компенсации инвалидам на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников. Сейчас компенсация составляет порядка 32 тысяч рублей, однако на содержание одной такой собаки, по данным парламентариев, тратится почти в четыре раза больше средств.
По всем инициативам Молодежный парламент создаст рабочие группы.
Также на заседании были награждены организаторы форума "Первой областной лиги работающей молодежи", заключили в пресс-службе.