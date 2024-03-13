https://ria.ru/20240313/korpus-1932750983.html

Мурашко открыл новый хирургический корпус Курганского онкодиспансера

Мурашко открыл новый хирургический корпус Курганского онкодиспансера - РИА Новости, 13.03.2024

Мурашко открыл новый хирургический корпус Курганского онкодиспансера

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко открыл новый хирургический корпус Курганского областного онкологического диспансера в формате ВКС, передаёт... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T15:13

2024-03-13T15:13

2024-03-13T15:24

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выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко открыл новый хирургический корпус Курганского областного онкологического диспансера в формате ВКС, передаёт корреспондент РИА Новости.Строительство хирургического корпуса Курганского онкологического диспансера осуществлялось в рамках нацпроекта "Здравоохранение" в 2021-2024 годах, уточнили в пресс-службе Минздрава.В новом хирургическом корпусе размещено пять профильных отделений хирургических методов лечения. Ввод в эксплуатацию объекта позволит обеспечить пациентов специализированной медпомощью на этапе хирургического лечения, внедрить современные методы обследования и лечения, а также снизить смертность от онкологических заболеваний."Программа, которая была запущена президентом по онкологической помощи, позволила в первую очередь увеличить доступность оказания помощи пациентам, которые борются со злокачественными новообразованиями",- сказал Мурашко на открытии корпуса на выставке "Россия".Как уточнила пресс-служба правительства Курганской области, на строительство объекта в рамках инициированного президентом РФ Владимиром Путиным нацпроекта "Здравоохранение" удалось при поддержке федерального центра привлечь более 1 миллиарда рублей.По данным правительства региона, строительство корпуса началось в 2021 году. С его вводом к областному онкодиспансеру добавятся более 7 тысяч квадратных метров лечебных площадей и более 3,5 тысячи квадратных метров вспомогательных. Здание 10-этажное, включая технические этажи, два этажа - операционный и реанимационный, пять - стационар. Для оснащения онкодиспансера уже приобретено самое современное оборудование. Это позволит расширить спектр и увеличить количество оперативных вмешательств почти в два раза - до 3 тысяч в год.

https://ria.ru/20240311/onkologiya-1932338786.html

https://ria.ru/20240313/onkologiya-1932674705.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье - общество, михаил мурашко, выставка-форум "россия"