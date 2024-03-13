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Мурашко открыл новый хирургический корпус Курганского онкодиспансера - РИА Новости, 13.03.2024
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15:13 13.03.2024 (обновлено: 15:24 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/korpus-1932750983.html
Мурашко открыл новый хирургический корпус Курганского онкодиспансера
Мурашко открыл новый хирургический корпус Курганского онкодиспансера - РИА Новости, 13.03.2024
Мурашко открыл новый хирургический корпус Курганского онкодиспансера
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко открыл новый хирургический корпус Курганского областного онкологического диспансера в формате ВКС, передаёт... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T15:13
2024-03-13T15:24
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко открыл новый хирургический корпус Курганского областного онкологического диспансера в формате ВКС, передаёт корреспондент РИА Новости.Строительство хирургического корпуса Курганского онкологического диспансера осуществлялось в рамках нацпроекта "Здравоохранение" в 2021-2024 годах, уточнили в пресс-службе Минздрава.В новом хирургическом корпусе размещено пять профильных отделений хирургических методов лечения. Ввод в эксплуатацию объекта позволит обеспечить пациентов специализированной медпомощью на этапе хирургического лечения, внедрить современные методы обследования и лечения, а также снизить смертность от онкологических заболеваний."Программа, которая была запущена президентом по онкологической помощи, позволила в первую очередь увеличить доступность оказания помощи пациентам, которые борются со злокачественными новообразованиями",- сказал Мурашко на открытии корпуса на выставке "Россия".Как уточнила пресс-служба правительства Курганской области, на строительство объекта в рамках инициированного президентом РФ Владимиром Путиным нацпроекта "Здравоохранение" удалось при поддержке федерального центра привлечь более 1 миллиарда рублей.По данным правительства региона, строительство корпуса началось в 2021 году. С его вводом к областному онкодиспансеру добавятся более 7 тысяч квадратных метров лечебных площадей и более 3,5 тысячи квадратных метров вспомогательных. Здание 10-этажное, включая технические этажи, два этажа - операционный и реанимационный, пять - стационар. Для оснащения онкодиспансера уже приобретено самое современное оборудование. Это позволит расширить спектр и увеличить количество оперативных вмешательств почти в два раза - до 3 тысяч в год.
https://ria.ru/20240311/onkologiya-1932338786.html
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общество, здоровье - общество, михаил мурашко, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Общество, Здоровье - Общество, Михаил Мурашко, Выставка-форум "Россия"
Мурашко открыл новый хирургический корпус Курганского онкодиспансера

Мурашко открыл хирургический корпус Курганского онкодиспансера в формате ВКС

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко открыл новый хирургический корпус Курганского областного онкологического диспансера в формате ВКС, передаёт корреспондент РИА Новости.
Строительство хирургического корпуса Курганского онкологического диспансера осуществлялось в рамках нацпроекта "Здравоохранение" в 2021-2024 годах, уточнили в пресс-службе Минздрава.
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В новом хирургическом корпусе размещено пять профильных отделений хирургических методов лечения. Ввод в эксплуатацию объекта позволит обеспечить пациентов специализированной медпомощью на этапе хирургического лечения, внедрить современные методы обследования и лечения, а также снизить смертность от онкологических заболеваний.
"Программа, которая была запущена президентом по онкологической помощи, позволила в первую очередь увеличить доступность оказания помощи пациентам, которые борются со злокачественными новообразованиями",- сказал Мурашко на открытии корпуса на выставке "Россия".
Как уточнила пресс-служба правительства Курганской области, на строительство объекта в рамках инициированного президентом РФ Владимиром Путиным нацпроекта "Здравоохранение" удалось при поддержке федерального центра привлечь более 1 миллиарда рублей.
По данным правительства региона, строительство корпуса началось в 2021 году. С его вводом к областному онкодиспансеру добавятся более 7 тысяч квадратных метров лечебных площадей и более 3,5 тысячи квадратных метров вспомогательных. Здание 10-этажное, включая технические этажи, два этажа - операционный и реанимационный, пять - стационар. Для оснащения онкодиспансера уже приобретено самое современное оборудование. Это позволит расширить спектр и увеличить количество оперативных вмешательств почти в два раза - до 3 тысяч в год.
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